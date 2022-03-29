• 29 Mart 2022 - 14:16 • Son Güncelleme:
Hande Erçel süper minisiyle poz verdi! Yarım bluzun fiyatı şoke etti...
Kerem Bürsin ile ayrılan oyuncu Hande Erçel sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden... Oyuncu Hande Erçel son olarak beyaz mini üzerine yarım ip askılı bir bluz giyip poz verdi. Hande Erçel'in kıyafetlerinin fiyatı ise şoke etti.
• 29 Mart 2022 - 14:16 • Son Güncelleme:
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Son olarak Sen Çal Kapımı dizisiyle ekranda olan Hande Erçel özel hayatıyla gündemde. Rol arkadaşı Kerem Bürsin ile aşk yaşarken bir anda ayrılık kararı alan Hande Erçel paylaşımlarıyla ve tarzıyla dikkat çekiyor.
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Sosyal medyayı aktif kullanan ve iddialı pozlarıyla sık sık gündem olan Erçel, beyaz eteğinin üzerine giydiği ip askılı bluzuyla verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede gündem olurken Erçel iltifat yağmuruna tutuldu.