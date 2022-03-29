Geri Dön
GAZETE VATAN ANA SAYFA
MagazinHande Erçel süper minisiyle poz verdi! Yarım bluzun fiyatı şoke etti...
HaberlerMagazin Haberleri Hande Erçel süper minisiyle poz verdi! Yarım bluzun fiyatı şoke etti...
• 29 Mart 2022 - 14:16 • Son Güncelleme:

Hande Erçel süper minisiyle poz verdi! Yarım bluzun fiyatı şoke etti...

Kerem Bürsin ile ayrılan oyuncu Hande Erçel sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden... Oyuncu Hande Erçel son olarak beyaz mini üzerine yarım ip askılı bir bluz giyip poz verdi. Hande Erçel'in kıyafetlerinin fiyatı ise şoke etti.

• 29 Mart 2022 - 14:16 • Son Güncelleme:
1Hande Erçel süper minisiyle poz verdi Yarım bluzun fiyatı şoke etti...
ABONE OL

Son olarak Sen Çal Kapımı dizisiyle ekranda olan Hande Erçel özel hayatıyla gündemde. Rol arkadaşı Kerem Bürsin ile aşk yaşarken bir anda ayrılık kararı alan Hande Erçel paylaşımlarıyla ve tarzıyla dikkat çekiyor.

2Hande Erçel süper minisiyle poz verdi Yarım bluzun fiyatı şoke etti...

Sosyal medyayı aktif kullanan ve iddialı pozlarıyla sık sık gündem olan Erçel, beyaz eteğinin üzerine giydiği ip askılı bluzuyla verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede gündem olurken Erçel iltifat yağmuruna tutuldu.

3Hande Erçel süper minisiyle poz verdi Yarım bluzun fiyatı şoke etti...

Süper minisi ve yarım bluzuyla dikkat çeken Hande Erçel'in kombininin fiyatı ise şoke etti. Erçel'in sadece bluzu 12199 TL idi. Çantası 23749 TL olan Erçel'in minisi ise 399 TL idi.

4Hande Erçel süper minisiyle poz verdi Yarım bluzun fiyatı şoke etti...

Erçel'in hayranları fiyatları duyunca "Bu fiyatlar Türkiye'ye hiç uygun değil" yorumlarında bulundu.

    İLGİLİ GALERİLER

    Sıradaki Galeri
    Aleyna Çalışkan ve Makbule Şakalakoğlu vücudunu sergiledi!

    Aleyna Çalışkan ve Makbule Şakalakoğlu vücudunu sergiledi!

    Hande Erçel süper minisiyle poz verdi! Yarım bluzun fiyatı şoke etti...

    Hande Erçel süper minisiyle poz verdi! Yarım bluzun fiyatı şoke etti...

    Ebru Şallı ve Uğur Akkuş aşk tazeliyor! "Çölde ayaklarım yerden kesildi"

    Ebru Şallı ve Uğur Akkuş aşk tazeliyor! "Çölde ayaklarım yerden kesildi"

    Selena'nın Nazlı'sı Dilara Kurtulmuş değişimiyle şaşırtıyor! Süper minisiyle poz verdi

    Selena'nın Nazlı'sı Dilara Kurtulmuş değişimiyle şaşırtıyor! Süper minisiyle poz verdi