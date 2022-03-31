Hamdi Alkan'dan duygusal paylaşım: Senden duyduğum her cümleye şükürler olsun
Geçtiğimiz günlerde Selen Görgüzel ile 8 yıllık evliliklerini bitiren Hamdi Alkanannesi ile verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü isim fotoğrafın altına duygusal bir not da düştü.
Geçtiğimiz günlerde sekiz yıllık eşi Selen Görgüzel'den boşanan Hamdi Alkan, annesi ile verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü isim paylaştığı fotoğrafa duygusal bir not da düştü.
2014 yılında İtalya'nın başkenti Roma'da dünyaevine giren, yaklaşık beş aydır "evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı" haberleriyle dikkat çeken Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel, anlaşmalı olarak tek celsede boşandı. Ayrılık sonrası mal paylaşımı çok konuşulmuştu. Ünlü çiftin, birbirlerinden herhangi bir nafaka, maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmadığı öğrenilmişti. Ancak protokol gereği, New York'ta bulunan ev ve günümüzde değeri 90 bin TL olan 2005 model bir otomobilin Görgüzel'de kaldığı ortaya çıkmıştı.
"ALLAH HERKESİN YOLUNU AÇIK ETSİN"
Yaşananların ardından bir alışveriş merkezinde görüntülenen 55 yaşındaki yönetmen, magazin gündemine bomba gibi düşen boşanma haberlerini soran muhabirlere, "Arkadaşlar hayat bu. Yaşanması gerekiyormuş, yaşandı ve bitti. Allah herkesin yolunu açık etsin. Başka diyecek bir şey yok" ifadelerini kullanmıştı.
'SENİ GÖRDÜĞÜM HER ANA ŞÜKÜRLER OLSUN'
Ardından yeniden sessizliğe bürünen ünlü isim, bugün sosyal medya hesabından paylaştığı kare ile adından söz ettirdi. Boşanma öncesi "Zaten bir anam kaldı" açıklamasıyla dikkatleri üzerine çeken Hamdi Alkan, Instagram hesabından annesiyle verdiği pozu yayınladı. İki çocuk babası ünlü yönetmen, paylaşımına; "Seni gördüğüm her ana, senden duyduğum her cümleye şükürler olsun canım anneciğim" notunu düştü.
ESKİ EŞİNE BÖYLE VEDA ETTİ
Selen Görgüzel, boşanma davası sonrası Instagram hesabından yaptığı paylaşıma, "Dokuz yıl beraber ağlayıp beraber güldük. Aynı havayı soluduk, çok sevdik, sevildik, çok didiştik, çok barıştık, unutulmaz anılar biriktirdik. Hastalıkta ve sağlıkta da hep beraberdik. Bugün karı koca ilişkimiz bitse de biliyorum ki ömür boyu dost olarak hayatlarımızda hep var olacağız. Kızıma ve bana kattığın tüm güzellikler için teşekkür ederim Hamdi Alkan. Başarı ve mutluluk daima seninle olsun" notunu düşmüştü.
TV8'de yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programında yer alan habere göre; ünlü çift arasındaki sıkıntı, 2018 yılında başladı. Mide ameliyatı geçirerek zayıflayan Hamdi Alkan, eşine psikolojik baskı yapmaya başladı. Alkan'a yakın kaynaklar ise Görgüzel'in sahnelere dönmesiyle dengelerin bozulduğunu öne sürdü. Arkadaşlarının 'Magazinsel hayat sana yakışmıyor' demesi de Hamdi Alkan'ın boşanma kararında etkili oldu.
EVLİLİĞİ ÖPÜŞME SAHNESİ Mİ BİTİRDİ?
Posta gazetesinden Mehmet Coşkundeniz'in iddiasına göre; bardağı taşıran son damla ise Selen Görgüzel'in rol aldığı tiyatro oyununda İrfan Kangı ile öpüşmesi oldu. Oyundaki öpüşme sahnesinden haberi olmayan Alkan'ın, Kangı'nın kendisinden eşini öpmek için izin istemesine sessiz kalırken, buna çok üzüldüğü öne sürüldü. Ardından hemen ailesinin yanına giden yönetmenin, döndüğünde Görgüzel'e boşanmak istediğini söylediği, ünlü oyuncunun "Yeniden deneyelim" isteğini ise kabul etmediği iddia edildi.