Hamdi Alkan'dan duygusal paylaşım: Senden duyduğum her cümleye şükürler olsun

ESKİ EŞİNE BÖYLE VEDA ETTİ

Selen Görgüzel, boşanma davası sonrası Instagram hesabından yaptığı paylaşıma, "Dokuz yıl beraber ağlayıp beraber güldük. Aynı havayı soluduk, çok sevdik, sevildik, çok didiştik, çok barıştık, unutulmaz anılar biriktirdik. Hastalıkta ve sağlıkta da hep beraberdik. Bugün karı koca ilişkimiz bitse de biliyorum ki ömür boyu dost olarak hayatlarımızda hep var olacağız. Kızıma ve bana kattığın tüm güzellikler için teşekkür ederim Hamdi Alkan. Başarı ve mutluluk daima seninle olsun" notunu düşmüştü.