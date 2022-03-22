Geri Dön
GAZETE VATAN ANA SAYFA
MagazinHamdi Alkan ve Selen Görgüzel'in 8 yıllık evliliği bitmişti! Boşanmanın detayları ortaya çıktı...
HaberlerMagazin Haberleri Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel'in 8 yıllık evliliği bitmişti! Boşanmanın detayları ortaya çıktı...
• 22 Mart 2022 - 11:57 • Son Güncelleme:

Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel'in 8 yıllık evliliği bitmişti! Boşanmanın detayları ortaya çıktı...

Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel 8 yıllık evliliklerini geçtiğimiz hafta sonlandırdı. Alkan, eski eşine New York'te ev bir de otomobil bıraktı. Söz konusu ‘lüks’ otomobil ise ortaya çıktı.

• 22 Mart 2022 - 11:57 • Son Güncelleme:
1Hamdi Alkan ve Selen Görgüzelin 8 yıllık evliliği bitmişti Boşanmanın detayları ortaya çıktı...
ABONE OL

Hamdi Alkan (55) ile Selen Görgüzel (43), Beykoz Aile Mahkemesi’nde görülen dava ile sekiz yıllık evliliklerini sürpriz bir şekilde noktalamıştı. Alkan, eski eşine New York'ta ev bir de otomobil bıraktı. Söz konusu ‘lüks’ otomobil ise ortaya çıktı.

2Hamdi Alkan ve Selen Görgüzelin 8 yıllık evliliği bitmişti Boşanmanın detayları ortaya çıktı...

2014 yılında Roma’da dünyaevine giren Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel’in evliliği tek celsede bitti. Çiftin ilk zamanlar iyi giden evlilikleri fikir uyuşmazlığı nedeniyle çatırdamaya başladı. Alkan, avukatı aracılığıyla Beykoz Aile Mahkemesi’ne başvurarak eşine, ‘evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle anlaşmalı’ boşanma davası açtı.

3Hamdi Alkan ve Selen Görgüzelin 8 yıllık evliliği bitmişti Boşanmanın detayları ortaya çıktı...

Beykoz Aile Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Hamdi Alkan, avukatı Fahrettin Cem Keser ile katıldı. Selen Görgüzel de avukatı Şeyda Yıldırım ile duruşmada hazır bulundu. Hürriyet gazetesinden Özge Eğrikar'ın haberine göre; Görgüzel’e destek için gelen arkadaşları mahkeme salonu önünde duruşmanın bitmesini bekledi.

4Hamdi Alkan ve Selen Görgüzelin 8 yıllık evliliği bitmişti Boşanmanın detayları ortaya çıktı...

Gizlilik kararının olduğu duruşma 10 dakika sürdü. Duruşma salonundan ilk çıkan Görgüzel, gözyaşlarına hakim olamadı. Bunu gören Alkan, boşandığı eşinin yanına giderek, bir süre konuştu.

5Hamdi Alkan ve Selen Görgüzelin 8 yıllık evliliği bitmişti Boşanmanın detayları ortaya çıktı...

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan 43 yaşındaki oyuncu, "Dokuz yıl beraber ağlayıp, beraber güldük. Aynı havayı soluduk, çok sevdik, sevildik, çok didiştik, çok barıştık, unutulmaz anılar biriktirdik. Bugün karı-koca ilişkimiz bitse de biliyorum ki ömür boyu dost olarak hayatlarımızda hep var olacağız. Mutluluk daima seninle olsun” mesajını yazdı. Hamdi Alkan da bu postu paylaşarak, duygularının karşılıklı olduğunu gösterdi.

6Hamdi Alkan ve Selen Görgüzelin 8 yıllık evliliği bitmişti Boşanmanın detayları ortaya çıktı...

Mahkeme, protokol gereği Hamdi Alkan’a ait Amerika’nın New York kentindeki ev ile lüks bir otomobilin Selen Görgüzel’e verilmesine hükmetti. Ünlü çiftin, birbirlerinden herhangi bir nafaka, maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmadığı öğrenildi.

7Hamdi Alkan ve Selen Görgüzelin 8 yıllık evliliği bitmişti Boşanmanın detayları ortaya çıktı...

Hürriyet'ten Orkun Ün'ün haberine göre; ‘Lüks araba ve New York’ta bir daire’de bahsi geçen arabanın 2005 model bir Peugeot 206 olduğu ortaya çıktı. Otomobilin günümüzdeki maddi değeri ise 90 bin TL.

8Hamdi Alkan ve Selen Görgüzelin 8 yıllık evliliği bitmişti Boşanmanın detayları ortaya çıktı...

Geçtiğimiz haftalarda bir AVM'de objektiflere takılan yönetmen, basın mensuplarının gündem olan ayrılık haberlerini hatırlatması üzerine yanıt vermemeyi tercih etmiş, "Annem yoğun bakımda. Şu an başka bir boyuttayım. Her an haber gelebilir. Zaten bir anam kaldı. Bu akşam Selen Hanım'ın doğum günü, ona sorun ifadelerini kullanmıştı.

9Hamdi Alkan ve Selen Görgüzelin 8 yıllık evliliği bitmişti Boşanmanın detayları ortaya çıktı...

9 Şubat doğumlu şarkıcı, yaş gününe eşinin gelip gelmeyeceği soruları karşısında, "Hamdi çantacım ya da menajerim değil. Her sahnemde sürekli yanımda dolaşamaz" açıklamasıyla dikkat çekmişti.

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri
Pelin Karahan imajını değiştirdi! Son hali inanılmaz...

Pelin Karahan imajını değiştirdi! Son hali inanılmaz...

Kim Kardashian gece yarısı plaja indi!

Kim Kardashian gece yarısı plaja indi!

Burcu Özberk pencere önü pozlarıyla adından söz ettirdi!

Burcu Özberk pencere önü pozlarıyla adından söz ettirdi!

Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel'in 8 yıllık evliliği bitmişti! Boşanmanın detayları ortaya çıktı...

Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel'in 8 yıllık evliliği bitmişti! Boşanmanın detayları ortaya çıktı...