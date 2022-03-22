Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel'in 8 yıllık evliliği bitmişti! Boşanmanın detayları ortaya çıktı...
Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel 8 yıllık evliliklerini geçtiğimiz hafta sonlandırdı. Alkan, eski eşine New York'te ev bir de otomobil bıraktı. Söz konusu ‘lüks’ otomobil ise ortaya çıktı.
Hamdi Alkan (55) ile Selen Görgüzel (43), Beykoz Aile Mahkemesi’nde görülen dava ile sekiz yıllık evliliklerini sürpriz bir şekilde noktalamıştı. Alkan, eski eşine New York'ta ev bir de otomobil bıraktı. Söz konusu ‘lüks’ otomobil ise ortaya çıktı.
2014 yılında Roma’da dünyaevine giren Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel’in evliliği tek celsede bitti. Çiftin ilk zamanlar iyi giden evlilikleri fikir uyuşmazlığı nedeniyle çatırdamaya başladı. Alkan, avukatı aracılığıyla Beykoz Aile Mahkemesi’ne başvurarak eşine, ‘evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle anlaşmalı’ boşanma davası açtı.
Beykoz Aile Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Hamdi Alkan, avukatı Fahrettin Cem Keser ile katıldı. Selen Görgüzel de avukatı Şeyda Yıldırım ile duruşmada hazır bulundu. Hürriyet gazetesinden Özge Eğrikar'ın haberine göre; Görgüzel’e destek için gelen arkadaşları mahkeme salonu önünde duruşmanın bitmesini bekledi.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan 43 yaşındaki oyuncu, "Dokuz yıl beraber ağlayıp, beraber güldük. Aynı havayı soluduk, çok sevdik, sevildik, çok didiştik, çok barıştık, unutulmaz anılar biriktirdik. Bugün karı-koca ilişkimiz bitse de biliyorum ki ömür boyu dost olarak hayatlarımızda hep var olacağız. Mutluluk daima seninle olsun” mesajını yazdı. Hamdi Alkan da bu postu paylaşarak, duygularının karşılıklı olduğunu gösterdi.
Geçtiğimiz haftalarda bir AVM'de objektiflere takılan yönetmen, basın mensuplarının gündem olan ayrılık haberlerini hatırlatması üzerine yanıt vermemeyi tercih etmiş, "Annem yoğun bakımda. Şu an başka bir boyuttayım. Her an haber gelebilir. Zaten bir anam kaldı. Bu akşam Selen Hanım'ın doğum günü, ona sorun ifadelerini kullanmıştı.