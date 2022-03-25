Hamdi Alkan-Selen Görgüzel boşandı! Boşanmanın perde arkası...

NE OLMUŞTU?

Selen Görgüzel'in, boşanmak üzere olan bir çiftin hikayesini konu alan 'Seviyorsan Git Ayrıl Bence' adlı tiyatro oyununda rol arkadaşı ile öpüşme sahnesi vardı. Üç kişilik komedi türündeki oyunun gala gösterimini izleyenler arasında Selen Görgüzel'in (43) yönetmen eşi Hamdi Alkan'ın da olması dikkat çekmişti.



Kangı, öpüşme sahnesi öncesi Görgüzel'i izlemeye gelen Alkan'a dönerek, "Şimdi Selen Hanım'ı öpeceğim ama sonra bu ilişkimizi etkilemesin, öpebilir miyim? Benim eşim de burada, hanım beni eve almayacak" diyerek, izlemeye gelenleri güldürmüştü.