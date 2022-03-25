Hamdi Alkan-Selen Görgüzel boşandı! Boşanmanın perde arkası...
8 yıldır evli olan Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel, geçtiğimiz hafta tek celsede boşandı. Çiftin ilk zamanlar iyi giden evlilikleri fikir uyuşmazlığı nedeniyle son zamanlarda çatırdamaya başladı. İkilinin yollarını ayırmasına neden olan olaylarla ilgili yeni iddialar ortaya atıldı. İşte Alkan-Görgüzel evliliğinin bitişinin perde arkası...
Uzun süredir evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı konuşulan yönetmen Hamdi Alkan (55) ile oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel (43), Beykoz Aile Mahkemesi’nde görülen dava ile sekiz yıllık evliliklerini geçtiğimiz hafta anlaşmalı olarak sonlandırmıştı.
"UNUTULMAZ ANILAR BİRİKTİRDİK"
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan 43 yaşındaki oyuncu, "Dokuz yıl beraber ağlayıp, beraber güldük. Aynı havayı soluduk, çok sevdik, sevildik, çok didiştik, çok barıştık, unutulmaz anılar biriktirdik. Bugün karı-koca ilişkimiz bitse de biliyorum ki ömür boyu dost olarak hayatlarımızda hep var olacağız. Mutluluk daima seninle olsun” mesajını yazdı. Hamdi Alkan da bu postu paylaşarak, duygularının karşılıklı olduğunu gösterdi.
EV VE ARABA VERDİ, NAFAKA ÖDEMEYECEK
Mahkeme, protokol gereği Hamdi Alkan’a ait Amerika’nın New York kentindeki ev ile günümüzde değeri 90 bin TL olan 2005 model bir otomobilin Selen Görgüzel’e verilmesine hükmetti. Ünlü çiftin, birbirlerinden herhangi bir nafaka, maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmadığı öğrenildi.
"MAGAZİNSEL HAYAT SANA YAKIŞMIYOR"
Tv8 ekranlarında yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programında ise Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel çiftinin boşanmasıyla ilgili yeni iddialar gündeme geldi. İddialara göre; ünlü çift arasındaki sıkıntı, 2018 yılında başladı. Mide ameliyatı geçirerek zayıflayan Hamdi Alkan, eşine psikolojik baskı yapmaya başladı.
Alkan'a yakın kaynaklar ise Selen Görgüzel'in sahnelere dönmesiyle dengelerin bozulduğunu öne sürdü. Arkadaşlarının 'Magazinsel hayat sana yakışmıyor' demesi de Hamdi Alkan'ın boşanma kararında etkili oldu.
'ÖPÜŞME SAHNESİ EVLİLİĞİ BİTİRDİ'
Bardağı taşıran son damla ise Posta'dan Mehmet Coşkundeniz'in iddiasına göre; Selen Görgüzel'in rol aldığı tiyatro oyununda rol arkadaşı İrfan Kangı ile öpüşmesi oldu. İşte bu sahne sebebiyle ünlü çiftin evliliğinin bittiği iddia edildi.
Oyundaki öpüşme sahnesinden haberi olmayan Alkan, Kangı'nın kendisinden eşini öpmek için izin istemesine sessiz kalırken buna çok üzüldü. Hatta hastalanıp yatağa düştü. Ardından da hemen ailesinin yanına gitti ve döndüğünde Görgüzel'e boşanmak istediğini söyledi. Ünlü oyuncunun 'yeniden deneyelim' isteğini Hamdi Alkan kabul etmedi.
NE OLMUŞTU?
Selen Görgüzel'in, boşanmak üzere olan bir çiftin hikayesini konu alan 'Seviyorsan Git Ayrıl Bence' adlı tiyatro oyununda rol arkadaşı ile öpüşme sahnesi vardı. Üç kişilik komedi türündeki oyunun gala gösterimini izleyenler arasında Selen Görgüzel'in (43) yönetmen eşi Hamdi Alkan'ın da olması dikkat çekmişti.
Kangı, öpüşme sahnesi öncesi Görgüzel'i izlemeye gelen Alkan'a dönerek, "Şimdi Selen Hanım'ı öpeceğim ama sonra bu ilişkimizi etkilemesin, öpebilir miyim? Benim eşim de burada, hanım beni eve almayacak" diyerek, izlemeye gelenleri güldürmüştü.