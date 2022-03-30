Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel'in boşanmasının ardından şok anlaşma ortaya çıktı! Konuşma yasağı...

Ortaya atılan iddialar üzerine Görgüzel de suskunluğunu bozdu:

EVLİLİĞİMİZ ÖPÜŞME SAHNESİ YÜZÜNDEN BİTMEDİ!

Sahne aldığı mekanda konuya değinen Görgüzel, şunları söyledi:



"Benim evliliğimin bitmesini tiyatro sahnesindeki öpüşmelere bağlıyorlar. Hiçbir alakası yok. Nedense böyle yazmayı tercih ediyorlar. Çünkü böyle inanmak ve böyle anlatmak istiyorlar. Allah herkese kalbine, yüreğine göre versin. Hayat için zor bir süreç."