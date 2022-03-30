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MagazinHamdi Alkan ile Selen Görgüzel'in boşanmasının ardından şok anlaşma ortaya çıktı! Konuşma yasağı...
HaberlerMagazin Haberleri Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel'in boşanmasının ardından şok anlaşma ortaya çıktı! Konuşma yasağı...
• 30 Mart 2022 - 10:53 • Son Güncelleme:

Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel'in boşanmasının ardından şok anlaşma ortaya çıktı! Konuşma yasağı...

Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel'in boşanmasının yankıları hala sürüyor. 2014 yılında Roma'da nikah masasına oturan oyuncu çift, geçen hafta tek celsede boşandı. 8 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı alan Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel'in ayrılık sebebiyle ilgili pek çok iddia ortaya atıldı. Biten evliliklerinin ardından açıklama beklenen çiftle ilgili şok bir gerçek ortaya çıktı. Yasağın çiğnenmesi durumunda yüklü miktarda tazminat ödenecek...

• 30 Mart 2022 - 10:53 • Son Güncelleme:
1Hamdi Alkan ile Selen Görgüzelin boşanmasının ardından şok anlaşma ortaya çıktı Konuşma yasağı...
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Oyuncu Selen Görgüzel ile Hamdi Alkan, geçtiğimiz hafta anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı. Ayrılığın ardından Alkan'ın isteği doğrultusunda bir anlaşma yapıldığı ortaya çıktı.

2Hamdi Alkan ile Selen Görgüzelin boşanmasının ardından şok anlaşma ortaya çıktı Konuşma yasağı...

Sabah'tan Gökhan Gökduman'ın haberine göre; Anlaşmaya göre Görgüzel'in bu evlilik ile ilgili konuşması yasak.

3Hamdi Alkan ile Selen Görgüzelin boşanmasının ardından şok anlaşma ortaya çıktı Konuşma yasağı...

Eğer biten ilişkisi hakkında yorum yaparsa tam 2.5 milyon TL tazminat ödeyecek olan Görgüzel, "Biten ilişkinin ardından saygım olduğu için konuşmam, tazminat önemli değil" dedi.

Selen Görgüzel'in boşanmanın ardından dinlenmek ve müzik çalışmaları yapmak için Amerika'ya gideceği öğrenildi.

4Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel evliliğini bitiren sebep ne

Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel evliliğini bitiren sebep ne?

Oyuncu çift, 2014 yılında Roma'da nikah masasına oturmuştu. 8 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı alan Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel, geçtiğimiz günlerde tek celsede boşandı. Boşanmanın perde arkasıyla ilgili pek çok iddia ortaya atıldı. Son olarak "Öpüşme sahnesi evliliği bitirdi" dedikodusu yayılmıştı ki, Hamdi Alkan iddiaları yalanlamıştı.

5Hamdi Alkan ile Selen Görgüzelin boşanmasının ardından şok anlaşma ortaya çıktı Konuşma yasağı...

Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan'dan boşanan Selen Görgüzel günler sonra ilk kez konuştu. İşte Selen Görgüzel'in evliliğini bitirme nedeni ile ilgili yaptığı açıklama...

6Ortaya atılan iddialar üzerine Görgüzel de suskunluğunu bozdu: EVLİLİĞİMİZ ÖPÜŞME SAHNESİ YÜZÜNDEN BİTMEDİ

Ortaya atılan iddialar üzerine Görgüzel de suskunluğunu bozdu:
EVLİLİĞİMİZ ÖPÜŞME SAHNESİ YÜZÜNDEN BİTMEDİ!

Sahne aldığı mekanda konuya değinen Görgüzel, şunları söyledi:

"Benim evliliğimin bitmesini tiyatro sahnesindeki öpüşmelere bağlıyorlar. Hiçbir alakası yok. Nedense böyle yazmayı tercih ediyorlar. Çünkü böyle inanmak ve böyle anlatmak istiyorlar. Allah herkese kalbine, yüreğine göre versin. Hayat için zor bir süreç."

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