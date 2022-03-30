Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel'in boşanmasının ardından şok anlaşma ortaya çıktı! Konuşma yasağı...
Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel'in boşanmasının yankıları hala sürüyor. 2014 yılında Roma'da nikah masasına oturan oyuncu çift, geçen hafta tek celsede boşandı. 8 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı alan Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel'in ayrılık sebebiyle ilgili pek çok iddia ortaya atıldı. Biten evliliklerinin ardından açıklama beklenen çiftle ilgili şok bir gerçek ortaya çıktı. Yasağın çiğnenmesi durumunda yüklü miktarda tazminat ödenecek...
Oyuncu Selen Görgüzel ile Hamdi Alkan, geçtiğimiz hafta anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı. Ayrılığın ardından Alkan'ın isteği doğrultusunda bir anlaşma yapıldığı ortaya çıktı.
Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel evliliğini bitiren sebep ne?
Oyuncu çift, 2014 yılında Roma'da nikah masasına oturmuştu. 8 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı alan Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel, geçtiğimiz günlerde tek celsede boşandı. Boşanmanın perde arkasıyla ilgili pek çok iddia ortaya atıldı. Son olarak "Öpüşme sahnesi evliliği bitirdi" dedikodusu yayılmıştı ki, Hamdi Alkan iddiaları yalanlamıştı.
Ortaya atılan iddialar üzerine Görgüzel de suskunluğunu bozdu:
EVLİLİĞİMİZ ÖPÜŞME SAHNESİ YÜZÜNDEN BİTMEDİ!
Sahne aldığı mekanda konuya değinen Görgüzel, şunları söyledi:
"Benim evliliğimin bitmesini tiyatro sahnesindeki öpüşmelere bağlıyorlar. Hiçbir alakası yok. Nedense böyle yazmayı tercih ediyorlar. Çünkü böyle inanmak ve böyle anlatmak istiyorlar. Allah herkese kalbine, yüreğine göre versin. Hayat için zor bir süreç."