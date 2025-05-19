Ham maddesi doğadan, işçiliği Mustafa Usta'dan! İnternetten sattığı tespihlerin siparişlerine yetişemiyor
Osmaniye'de 35 yıldan beri tesbihçilik yapan Mustafa Usta, doğadan topladığı tespihin ham maddesini özenle işleyerek internet üzerinden satıyor. Meslektaşlarıyla beraber Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde andız ağaçlarından topladığı kozalakların çekirdeklerini birçok aşamadan geçirerek tespihe dönüştürüyor. Üstünel, günde 5 tespih yaptığını ifade ederek, "İnsanların andız tespihine ilgisi gayet güzel. Doğal malzemeden yapıldığı için yoğun talep görüyor." dedi.
AA
• 19 Mayıs 2025 - 12:00 • Son Güncelleme:
AA
• 19 Mayıs 2025 - 12:00 • Son Güncelleme: