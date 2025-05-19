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GündemHam maddesi doğadan, işçiliği Mustafa Usta'dan! İnternetten sattığı tespihlerin siparişlerine yetişemiyor
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Ham maddesi doğadan, işçiliği Mustafa Usta'dan! İnternetten sattığı tespihlerin siparişlerine yetişemiyor

Osmaniye'de 35 yıldan beri tesbihçilik yapan Mustafa Usta, doğadan topladığı tespihin ham maddesini özenle işleyerek internet üzerinden satıyor. Meslektaşlarıyla beraber Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde andız ağaçlarından topladığı kozalakların çekirdeklerini birçok aşamadan geçirerek tespihe dönüştürüyor. Üstünel, günde 5 tespih yaptığını ifade ederek, "İnsanların andız tespihine ilgisi gayet güzel. Doğal malzemeden yapıldığı için yoğun talep görüyor." dedi.

AA
• 19 Mayıs 2025 - 12:00 • Son Güncelleme:
AA
• 19 Mayıs 2025 - 12:00 • Son Güncelleme:
1Ham maddesi doğadan, işçiliği Mustafa Ustadan İnternetten sattığı tespihlerin siparişlerine yetişemiyor

Tespihçiliğe 19 yaşında çırak olarak başlayan Üstünel, Türk Patent ve Marka Kurumunca nisan ayında coğrafi işaret belgesiyle tescillenen "Kadirli andız tespihi" üretimi için andız ağaçlarının yetiştiği yüksek rakımdaki ormanların yolunu tutuyor.

2Ham maddesi doğadan, işçiliği Mustafa Ustadan İnternetten sattığı tespihlerin siparişlerine yetişemiyor

Meslektaşlarıyla ağaçların dallarını inceleyen Üstünel, topladığı andız kozalaklarını, atölye olarak da kullandığı Şehit Mehmet Hallaç Mahallesi'ndeki evine götürüyor.

3Ham maddesi doğadan, işçiliği Mustafa Ustadan İnternetten sattığı tespihlerin siparişlerine yetişemiyor

Üstünel, kuruttuktan sonra kavlatma makinesiyle kabuğundan ayırdığı çekirdeklere tornada şekil veriyor.

4Ham maddesi doğadan, işçiliği Mustafa Ustadan İnternetten sattığı tespihlerin siparişlerine yetişemiyor

İpe dizdiği çekirdeklerden farklı renklerde 33'lük tespihler tasarlayan Üstünel, ürünlerini internet üzerinden satıyor.

5Ham maddesi doğadan, işçiliği Mustafa Ustadan İnternetten sattığı tespihlerin siparişlerine yetişemiyor

Kokusu, doğallığı ve çekim kolaylığıyla öne çıkan andız tespihleri, yurt genelinden talep görüyor.

6Ham maddesi doğadan, işçiliği Mustafa Ustadan İnternetten sattığı tespihlerin siparişlerine yetişemiyor

Evli ve 3 çocuk babası Mustafa Üstünel, AA muhabirine, 35 yıldır meslekten kopmadığını söyledi.

7Ham maddesi doğadan, işçiliği Mustafa Ustadan İnternetten sattığı tespihlerin siparişlerine yetişemiyor

Tespih üretiminin meşakkatli olduğunu dile getiren Üstünel, en iyi çekirdeği bulmak için andız ağaçlarının arasında saatlerce mesai harcadığını anlattı.

8Ham maddesi doğadan, işçiliği Mustafa Ustadan İnternetten sattığı tespihlerin siparişlerine yetişemiyor

Üstünel, günde 5 tespih yaptığını ifade ederek, "İnsanların andız tespihine ilgisi gayet güzel. Doğal malzemeden yapıldığı için yoğun talep görüyor." dedi.

9Ham maddesi doğadan, işçiliği Mustafa Ustadan İnternetten sattığı tespihlerin siparişlerine yetişemiyor

Tespihin coğrafi işaret belgesi almasına sevindiğini belirten Üstünel, "Coğrafi işaret belgesinin, bizim için daha iyi olacağını, tespihimizin tanıtımına daha fazla katkı sağlayacağını umuyoruz.

10Ham maddesi doğadan, işçiliği Mustafa Ustadan İnternetten sattığı tespihlerin siparişlerine yetişemiyor

Tespihlerimizi internet üzerinden Türkiye'nin her bölgesine satıyoruz. Her bölgeden oldukça fazla talep alıyoruz." diye konuştu.

11Ham maddesi doğadan, işçiliği Mustafa Ustadan İnternetten sattığı tespihlerin siparişlerine yetişemiyor

Üstünel, mesleği geleceğe taşıyacak çırak bulmakta zorluk çektiğini sözlerine ekledi.