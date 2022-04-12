Haluk Levent gençlik fotoğrafını paylaştı yorum yağmuruna tutuldu!

"İNŞALLAH BEN DEĞİLİMDİR"

Daha önce de Haluk Levent'in sık sık sosyal medyada gündem olan gençlik fotoğrafı tekrar paylaşılmıştı. Levent, gönderiyi görmezden gelmemiş ve Twitter hesabından yorum yapmıştı.



Esprili bir şekilde isyan eden sanatçı, "Her hafta bu fotoğrafı yayınlayarak ne yapmaya çalışıyor, nereye varmak istiyorsunuz? Hem defalarca söyledim; bu ben değilim, değilim! Yani inşallah değilimdir..." ifadelerini kullanmıştı.