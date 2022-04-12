Haluk Levent gençlik fotoğrafını paylaştı yorum yağmuruna tutuldu!
Ünlü şarkıcı Haluk Levent, gençlik fotoğrafını paylaşarak eski günleri yad etti. Levent'in fotoğrafı sosyal medyada olay oldu
Son dönemde sahnelerden ziyade kurduğu yardım kuruluşu AHBAP ile ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşan Haluk Levent, yıllar önce çekilen fotoğrafını yayınladı.
Gençlik fotoğrafını, "Günaydın." notuyla paylaşan ünlü şarkıcıyı takipçileri yorum yağmuruna tuttu.
İşte o yorumlardan birkaçı:
* Sabah sabah... Yapma böyle şeyler!
* Ülke buna hazır değildi!
* Kendini bu fotoğrafla Haluk Levent olarak tanıtanlara itibar etmeyiniz!
* Bir Arjantinli havası yok değil.
* 1990'da Beşiktaş'a transfer olan Arjantinli futbolcu Nartallo Osvaldo musun be ağabeyim!
"İNŞALLAH BEN DEĞİLİMDİR"
Daha önce de Haluk Levent'in sık sık sosyal medyada gündem olan gençlik fotoğrafı tekrar paylaşılmıştı. Levent, gönderiyi görmezden gelmemiş ve Twitter hesabından yorum yapmıştı.
Esprili bir şekilde isyan eden sanatçı, "Her hafta bu fotoğrafı yayınlayarak ne yapmaya çalışıyor, nereye varmak istiyorsunuz? Hem defalarca söyledim; bu ben değilim, değilim! Yani inşallah değilimdir..." ifadelerini kullanmıştı.