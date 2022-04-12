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MagazinHaluk Levent gençlik fotoğrafını paylaştı yorum yağmuruna tutuldu!
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• 12 Nisan 2022 - 14:39 • Son Güncelleme:

Haluk Levent gençlik fotoğrafını paylaştı yorum yağmuruna tutuldu!

Ünlü şarkıcı Haluk Levent, gençlik fotoğrafını paylaşarak eski günleri yad etti. Levent'in fotoğrafı sosyal medyada olay oldu

• 12 Nisan 2022 - 14:39 • Son Güncelleme:
1Haluk Levent gençlik fotoğrafını paylaştı yorum yağmuruna tutuldu
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Son dönemde sahnelerden ziyade kurduğu yardım kuruluşu AHBAP ile ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşan Haluk Levent, yıllar önce çekilen fotoğrafını yayınladı.

2GENÇLİK FOTOĞRAFI OLAY OLDU

GENÇLİK FOTOĞRAFI OLAY OLDU

Eski günleri yad eden Levent, siyah-beyaz filtreli bu kareyi Twitter hesabından yayınladı.

3Haluk Levent gençlik fotoğrafını paylaştı yorum yağmuruna tutuldu

Gençlik fotoğrafını, "Günaydın." notuyla paylaşan ünlü şarkıcıyı takipçileri yorum yağmuruna tuttu.

İşte o yorumlardan birkaçı:

* Sabah sabah... Yapma böyle şeyler!

* Ülke buna hazır değildi!

* Kendini bu fotoğrafla Haluk Levent olarak tanıtanlara itibar etmeyiniz!

* Bir Arjantinli havası yok değil.

* 1990'da Beşiktaş'a transfer olan Arjantinli futbolcu Nartallo Osvaldo musun be ağabeyim!

4İNŞALLAH BEN DEĞİLİMDİR

"İNŞALLAH BEN DEĞİLİMDİR"

Daha önce de Haluk Levent'in sık sık sosyal medyada gündem olan gençlik fotoğrafı tekrar paylaşılmıştı. Levent, gönderiyi görmezden gelmemiş ve Twitter hesabından yorum yapmıştı.

Esprili bir şekilde isyan eden sanatçı, "Her hafta bu fotoğrafı yayınlayarak ne yapmaya çalışıyor, nereye varmak istiyorsunuz? Hem defalarca söyledim; bu ben değilim, değilim! Yani inşallah değilimdir..." ifadelerini kullanmıştı.

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