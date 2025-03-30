Hakkari'de yeni gelenek: Doğada Çorbası'nı namaz öncesi ikram ediyorlar

"Mahallemizde 3 yıldır bu geleneği sürdürüyoruz"

Ramazan Bayramı'nda doğaba çorbasını geleneksel hale getirdiklerini ifade eden H. Mehmet Özyılmaz Camisi'nin İmamı Halil Akdoğan, "Mahalle kadınlarının elleriyle hazırladığı 300 kişilik doğaba çorbasını 3 yıldır Ramazan Bayramı sabahında cemaate ikram ediyoruz. Bu geleneği, Ramazan boyunca teravih ve sabah namazlarında bir araya gelip ibadet eden cemaatimizi ödüllendirmek için devam ettiriyoruz. Bu geleneği mahalle cemaatimizin katkılarıyla sürdürüyoruz. Allah'tan razı olsun, herkesin bayramı mübarek olsun" dedi.