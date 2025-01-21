Hakkari'de köpek saldırısına uğrayan Eslem'in babası konuştu: Canımızdan can gitti
Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde, sokak köpeklerinin saldırısında ölen 7'nci sınıf öğrencisi Eslem Teker’in (12) babası Ersin Teker (34), "Maalesef kızım ihmal sonucu vefat etti. Bundan sonra da kimsenin canı yanmasın, başka kimsenin evlatları bu tarz olaylardan boş sebeplerden dolayı ölmesin. Başıboş köpekleri toplasınlar, müdahale etsinler. Bizim canımızdan can gitti” dedi.
• 21 Ocak 2025 - 10:45 • Son Güncelleme:
• 21 Ocak 2025 - 10:45 • Son Güncelleme: