Hakkari'de köpek saldırısına uğrayan Eslem'in babası konuştu: Canımızdan can gitti

‘TEDBİR ALINMASI İÇİN DİLEKÇE VERMİŞLERDİ’

Çevredeki başıboş köpeklerin toplanmasını isteyen Teker, "Başıboş köpekler hem ilçe merkezde, hem de bizim bulunduğumuz mahallenin çevresinde bulunuyor. Bu yeni bir sorun değil, eski bir sorun. Herkes kulağını kapatmış. Maalesef kızım ihmal sonucu vefat etti. Bundan sonra da kimsenin canı yanmasın, başka kimsenin evlatları bu tarz olaylardan, boş sebeplerden dolayı ölmesin. Başıboş köpekleri toplasınlar, müdahale etsinler. Hiç kimsenin bundan sonra canı yanmasın bizim canımızdan can gitti.