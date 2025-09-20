Hakkari'de herkes hayvancılığı bırakıp bu işi yapmaya başladılar: Hasat başladı, verim yüz güldürüyor

5

Dilektaşı Köyü Muhtarı Rıdvan Ertunç ise köyün üretim modelinin değiştiğini ifade ederek, "Eskiden tamamen hayvancılıkla uğraşıyorduk. Ancak kuraklık ve suyun azalmasıyla arıcılığa yöneldik. Şu anda köyümüzün yüzde 85’i arıcılık yapıyor. İnşallah bereketli bir yıl olur" diye konuştu.