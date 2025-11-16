Hakkari'de elektrik kesintisi: Öğrencilerin çilesi bitmiyor
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin İran sınırında bulunan Çobanpınar köyünde yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle öğrenciler, lüks lambası ışığında ders çalışmak zorunda kalıyor.
Yüksekova ilçesinin en zorlu coğrafyasına sahip olan Çobanpınar köyü, olumsuz hava şartları nedeniyle elektriksiz kaldı.
İran sınırında yer alan köyde elektriklerin kesilmesiyle köy sakinleri karanlıkta kaldı. Soğuk havaların da etkisiyle zor günler geçiren köy halkı, saatlerdir süren kesintinin kendilerini mağdur ettiğini dile getirdiler.
Köy sakinleri, duruma tepki göstererek, "Bu kadar da olmaz, saatlerdir elektrik yok, hava soğuk. Biz de zorlanıyoruz. Öğrencilerimiz ise lüks lambası ışığında çalışıyorlar. Yetkililerin acilen önlem almasını istiyoruz" dediler.
