Hakkari'de elektrik kesintisi: Öğrencilerin çilesi bitmiyor

3

Köy sakinleri, duruma tepki göstererek, "Bu kadar da olmaz, saatlerdir elektrik yok, hava soğuk. Biz de zorlanıyoruz. Öğrencilerimiz ise lüks lambası ışığında çalışıyorlar. Yetkililerin acilen önlem almasını istiyoruz" dediler.