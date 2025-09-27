Hakkari'de arıcılıkta yeni dönem başladı! Kovanlar dağıtıldı, kadınlar üretiyor

4

Daha önce küçükbaş hayvancılıkla uğraşan Yasemin Sırrı ise destekler sayesinde üretimlerini çeşitlendireceğini belirterek, arıcılıkla birlikte hayvancılığa da devam edeceğini söyledi.Programda konuşan Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan, kadınların üretime katılımını artırmayı hedeflediklerini vurgulayarak, "Kadın istihdamını güçlendirmek için desteklerimiz sürecek. Şu an kovanlarımız boş olsa da ilerleyen dönemlerde arı desteği de sağlanacak. Kadınlarımız ve gençlerimiz için elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu. Kovan dağıtım törenine Hakkâri İl Tarım ve Orman Müdürü Asım Şen, Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, köylüler ve destekten faydalanan kadın üreticiler katıldı.