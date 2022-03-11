Hakemler de kendi aralarında organize oldu! 2 isimden MHK'ye büyük şok maçları iade ettiler
13 hakemin görevine son vererek Türk futbolunda resmen deprem etkisi yaratan MHK'ye iki isimden karşı atak geldi. Çarşamba günü Manchester'da düdük çalan Süper Lig hakemi ve Arda Kardeşlerin kendilerine verilen maçı iade ettikleri ortaya çıktı.
2 HAKEMDEN MHK'YA KARŞI ATAK
MHK'nin 13 hakemle ilgili aldığı kararın ardından bir büyük şok daha yaşandı. Deprem etkisi yaratan gelişme sonrası Mete Kalkavan, liste dışı kalmamasına karşın hakemliği bırakma kararı almıştı...
Liste dışı kalan hakemlerle ilgili karar gündeme bomba gibi düşerken çok önemli bir gelişme daha yaşandı. FIFA kokartlı hakemlerimizde Halil Umut Meler, Arda Kardeşler'le birlikte Türkiye Futbol Federasyonu'na giderek görev almak istemediklerini MHK'ya bildirdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda İngiltere temsilcisi Manchester City, Etihad Stadyumu'nda Portekiz'in Sporting CP takımını konuk ederken mücadeleyi Halil Umut Meler yönetmişti. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan'ın üstlenirken, 4'üncü hakem olarak ise Arda Kardeşler görev yapmıştı.
Hem yaş sınırı hem de kulüplerin şikayetlerini göz önünde bulunduran MHK, Süper Lig'de düdük çalan; Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Aldulkadir Bitigen, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy ve Halis Özkahya'yı listeden çıkarmıştı. Özgür Yankaya'nın ise sadece VAR hakemi olarak görev alacağı vurguandı.