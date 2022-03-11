Hakemler de kendi aralarında organize oldu! 2 isimden MHK'ye büyük şok maçları iade ettiler

Hem yaş sınırı hem de kulüplerin şikayetlerini göz önünde bulunduran MHK, Süper Lig'de düdük çalan; Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Aldulkadir Bitigen, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy ve Halis Özkahya'yı listeden çıkarmıştı. Özgür Yankaya'nın ise sadece VAR hakemi olarak görev alacağı vurguandı.