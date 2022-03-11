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Süper LigHakemler de kendi aralarında organize oldu! 2 isimden MHK'ye büyük şok maçları iade ettiler
HaberlerSüper Lig Haberleri Hakemler de kendi aralarında organize oldu! 2 isimden MHK'ye büyük şok maçları iade ettiler
• 11 Mart 2022 - 13:46 • Son Güncelleme:

Hakemler de kendi aralarında organize oldu! 2 isimden MHK'ye büyük şok maçları iade ettiler

13 hakemin görevine son vererek Türk futbolunda resmen deprem etkisi yaratan MHK'ye iki isimden karşı atak geldi. Çarşamba günü Manchester'da düdük çalan Süper Lig hakemi ve Arda Kardeşlerin kendilerine verilen maçı iade ettikleri ortaya çıktı.

• 11 Mart 2022 - 13:46 • Son Güncelleme:
12 HAKEMDEN MHKYA KARŞI ATAK
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2 HAKEMDEN MHK'YA KARŞI ATAK

MHK'nin 13 hakemle ilgili aldığı kararın ardından bir büyük şok daha yaşandı. Deprem etkisi yaratan gelişme sonrası Mete Kalkavan, liste dışı kalmamasına karşın hakemliği bırakma kararı almıştı...

2Hakemler de kendi aralarında organize oldu 2 isimden MHKye büyük şok maçları iade ettiler

Liste dışı kalan hakemlerle ilgili karar gündeme bomba gibi düşerken çok önemli bir gelişme daha yaşandı. FIFA kokartlı hakemlerimizde Halil Umut Meler, Arda Kardeşler'le birlikte Türkiye Futbol Federasyonu'na giderek görev almak istemediklerini MHK'ya bildirdi.

3Hakemler de kendi aralarında organize oldu 2 isimden MHKye büyük şok maçları iade ettiler

Bu hafta içi Manchester'de City-Sporting maçını yöneten ve gelişmelerden haberdar olan hakem triosu, MHK'ya bu yönde talepte bulundu. Bu nedenle hakem sayısının azlığı nedeniyle geçen hafta ceza alması gereken Zorbay Küçük Başakşehir - Antalyaspor maçına atandı.

4Hakemler de kendi aralarında organize oldu 2 isimden MHKye büyük şok maçları iade ettiler

Bu ikilinin iade ettiği maçlar ise Başakşehir - Antalyaspor ve Alanyaspor - Fenerbahçe mücadeleleri oldu. Kararın ardından Merkez Hakem Kurulu'nun tutumu merak konusu...

5Hakemler de kendi aralarında organize oldu 2 isimden MHKye büyük şok maçları iade ettiler

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda İngiltere temsilcisi Manchester City, Etihad Stadyumu'nda Portekiz'in Sporting CP takımını konuk ederken mücadeleyi Halil Umut Meler yönetmişti. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan'ın üstlenirken, 4'üncü hakem olarak ise Arda Kardeşler görev yapmıştı.

6İŞTE 29.HAFTA HAKEMLERİ

İŞTE 29.HAFTA HAKEMLERİ

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 14 Mart Pazartesi günü Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi maçı Atilla Karaoğlan yönetecek.

7ARDA KARDEŞLER BU MAÇI İADE EDİNCE...

ARDA KARDEŞLER BU MAÇI İADE EDİNCE...

Geçen haftaki Fenerbahçe - Trabzonspor maçının hakemi Zorbay Küçük, bu hafta ise Medipol Başakşehir - Fraport TAV Antalyaspor mücadelesine atandı.

8Hakemler de kendi aralarında organize oldu 2 isimden MHKye büyük şok maçları iade ettiler

13.30 Atakaş Hatayspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Yaşar Kemal Uğurlu16.00 Altay-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Erkan Özdamar16.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: Sarper Barış Saka19.00 Trabzonspor-Göztepe: Ali Şansalan

9HALİL UMUT MELER F.BAHÇE MAÇINI REDDETTİ

HALİL UMUT MELER F.BAHÇE MAÇINI REDDETTİ

13.30 Yukatel Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor: Yasin Kol16.00 Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor: Zorbay Küçük16.00 Adana Demirspor-Demir Grup Sivasspor: Çağdaş Altay19.00 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe: Volkan Bayarslan

10Hakemler de kendi aralarında organize oldu 2 isimden MHKye büyük şok maçları iade ettiler

20.00 GZT Giresunspor-Gaziantep FK: Kadir Sağlam20.00 Galatasaray-Beşiktaş: Atilla Karaoğlan

11Hakemler de kendi aralarında organize oldu 2 isimden MHKye büyük şok maçları iade ettiler

Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'de görev alan hakem kadrosunu yeniden belirlerken 13 ismi listeden çıkarmıştı.

12Hakemler de kendi aralarında organize oldu 2 isimden MHKye büyük şok maçları iade ettiler

Hem yaş sınırı hem de kulüplerin şikayetlerini göz önünde bulunduran MHK, Süper Lig'de düdük çalan; Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Aldulkadir Bitigen, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy ve Halis Özkahya'yı listeden çıkarmıştı. Özgür Yankaya'nın ise sadece VAR hakemi olarak görev alacağı vurguandı.

13Süper Ligde maç yönetecek hakemler kimler

Süper Lig'de maç yönetecek hakemler kimler?

Yaşar Kemal Uğurlu - Halil Umut Meler - Atilla Karaoğlan - Arda Kardeşler - Erkan Özdamar - Ümit Öztürk - Mete Kalkavan - Ali Şansalan - Sarper Barış SakaZorbay Küçük - Yasin Kol - Volkan Bayarslan - Kadir Sağlam - Mustafa Kürşad Filiz Çağdaş Altay

14Hakemler de kendi aralarında organize oldu 2 isimden MHKye büyük şok maçları iade ettiler

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