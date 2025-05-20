Haftada 1 kere yapıp 2.000 TL alıyor, 300 müşterisi var! Eskişehir'de ama Avrupa'dan bile arıyorlar

Kendisine emanet edilen mezarlara gözü gibi bakan Kemal Şahinli, "Mezar sahibi ilk düzenleme ücreti haricinde ve bakım ücreti haricinde herhangi bir ödemeyi yapmıyor. Mesela buradaki Asri Mezarlıkta tavşan var, tilki var, sokak köpekleri var. Bazen mezarın üzerine geliyorlar, yatıyorlar, toprağı eşeliyorlar. Tabii böyle bir durumda mezar sahibini arayıp da böyle böyle bir olay oldu diyemiyoruz. İşin maddiyatını bırakın, ‘Babanın mezarına köpek yattı' diyemiyorsun. O yüzden düzenleyip mecburen hiçbir şey yokmuş gibi davranıyoruz; sonra da fotoğraflarını gönderiyor. Onların da zaten çoğu bize Whatsapp'tan görüldü atıyor. Tabii bazen teşekkür edenler de var. Genelde Almanya, Belçika, Hollanda ve ağırlıklı Eskişehir içerisinde Emirdağlı olanlar. 70'in üzerinde mezar sahibimiz var. Biz gerekli düzenlemeleri yapıp onlara da fotoğraflarını gönderiyoruz, ödemeyi ondan sonra alıyoruz. Bizde peşin para ya da nakit olayı yoktur. Aynı şekilde kapora olayı da yok. Biz işimizi yaparız, fotoğraflarını göndeririz. İsterlerse gelirler bakarlar mezarlarına, kontrol ederler, ödemelerini yaparlar. İsterlerse fotoğraflarını gönderdikten sonra havalelerini yaparlar" dedi.