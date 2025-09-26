Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Hava nasıl olacak? Pazartesi hava değişiyor

2

Yağışların ise hafta sonunda alansal olarak az görüleceğini aktaran Çelik, sadece Marmara'nın doğusunda ve Doğu Karadeniz'de yağış beklendiğini belirtti. Çelik, pazar günü Antalya çevrelerinde ise kısa süreli bir yağış geçişi görüleceği bilgisini verdi. Çelik, yurdun yeni hafta ile birlikte yağışlı sistemin etkisi altına gireceğini dile getirerek, özellikle kuzey ve iç bölgelerde pazartesi ve salı günü yağışlı havanın hakim olacağını kaydetti.