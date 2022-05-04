• 04 Mayıs 2022 - 14:11 • Son Güncelleme:
Hadise ve Mehmet Dinçerler'in apar topar evlenmelerinin sebebi ortaya çıktı!
Hadise ile Mehmet Dinçerler'in düğünlerini sessiz sedasız yapmalarının sebebi ortaya çıktı. Çift, önümüzdeki ay yapmayı planladıkları düğünü iki bayram arasına geldiği için erkene aldıkları öğrenildi.
• 04 Mayıs 2022 - 14:11 • Son Güncelleme:
1
Hadise, geçtiğimiz yıl haziran ayında oyuncu Kaan Yıldırım'dan ayrılmıştı. Ünlü şarkıcı, ardından iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlamıştı.
3
4
5