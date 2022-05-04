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MagazinHadise ve Mehmet Dinçerler'in apar topar evlenmelerinin sebebi ortaya çıktı!
HaberlerMagazin Haberleri Hadise ve Mehmet Dinçerler'in apar topar evlenmelerinin sebebi ortaya çıktı!
• 04 Mayıs 2022 - 14:11 • Son Güncelleme:

Hadise ve Mehmet Dinçerler'in apar topar evlenmelerinin sebebi ortaya çıktı!

Hadise ile Mehmet Dinçerler'in düğünlerini sessiz sedasız yapmalarının sebebi ortaya çıktı. Çift, önümüzdeki ay yapmayı planladıkları düğünü iki bayram arasına geldiği için erkene aldıkları öğrenildi.

• 04 Mayıs 2022 - 14:11 • Son Güncelleme:
1Hadise ve Mehmet Dinçerlerin apar topar evlenmelerinin sebebi ortaya çıktı
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Hadise, geçtiğimiz yıl haziran ayında oyuncu Kaan Yıldırım'dan ayrılmıştı. Ünlü şarkıcı, ardından iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlamıştı.

2Hadise ve Mehmet Dinçerlerin apar topar evlenmelerinin sebebi ortaya çıktı

15 Mart'ta nişanlanan çift, geçtiğimiz cumartesi akşamı sessiz sedasız nikah masasına oturdu. Nikah, aile arasında yapılan sade bir törenle gerçekleşti.

3Hadise ve Mehmet Dinçerlerin apar topar evlenmelerinin sebebi ortaya çıktı

Çırağan Sarayı'nda birbirlerine 'evet' diyen aşıklar, sosyal medyada fotoğraf paylaşılmaması için davetlilerden ricada bulundu. Sürpriz törene ait, her iki taraf da haberlere sessiz kalmıştı.

4Hadise ve Mehmet Dinçerlerin apar topar evlenmelerinin sebebi ortaya çıktı

Geçtiğimiz haftalarda imam nikahı kıydıkları ileri sürülen çiftten Hadise'nin çantasıyla karnını kamufle etmesi, "Hamile mi?" sorusunu akıllara getirmişti. Ancak ünlü şarkıcı iddiaları yalanlamıştı.

5Hadise ve Mehmet Dinçerlerin apar topar evlenmelerinin sebebi ortaya çıktı

Ünlü şarkıcı Hadise ile Mehmet Dinçerler’in düğünü erkenden sessiz sedasız yapmalarının nedeni ortaya çıktı. Çiçeği burnunda çift iki bayram arası uğursuzluk olduğuna inandıkları için düğünü erken tarihe almışlar.

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