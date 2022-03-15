Hadise ve Mehmet Dinçerler için büyük gün! İstemeye gidiyorlar...

Babası Burhan Dinçerler, annesi Nezihe Dinçerler ve ablalarıyla birlikte Hadise'nin Göktürk'teki evine gidecek olan Mehmet Dinçerler, tüm gelenekleri yerine getirecek. Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz'ün bu tören için bir süre önce Belçika'dan İstanbul'a geldiği öğrenildi.