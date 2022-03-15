• 15 Mart 2022 - 16:15 • Son Güncelleme:
Hadise ve Mehmet Dinçerler için büyük gün! İstemeye gidiyorlar...
Hadise ve Mehmet Dinçerler için büyük gün geldi. Geçtiğimiz yaz aylarında aşk yaşamaya başlayan Hadise ve iş insanı Mehmet Dinçerler, ocak ayında evlenme kararı almıştı. Güzel haberi sosyal medyadan paylaşan çift, düğün hazırlıklarına başladı. Mehmet Dinçerler bu akşam ailesiyle birlikte şarkıcının evine kız istemeye gidecek.
• 15 Mart 2022 - 16:15 • Son Güncelleme:
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Magazin gündeminde her hareketleriyle çok konuşulan çiftten güzel haberler gelmeye devam ediyor. Ocak ayında Hadise'ye evlenme teklifi eden Mehmet Dinçerler, bu akşam ailesiyle birlikte kız istemeye gidecek.
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YÜZÜĞÜ OLAY OLMUŞTU
Ünlü şarkıcı Hadise, bir süredir aşk yaşadığı iş insanı Mehmet Dinçerler'den ocak ayında evlilik teklifi almıştı..
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