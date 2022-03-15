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MagazinHadise ve Mehmet Dinçerler için büyük gün! İstemeye gidiyorlar...
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• 15 Mart 2022 - 16:15 • Son Güncelleme:

Hadise ve Mehmet Dinçerler için büyük gün! İstemeye gidiyorlar...

Hadise ve Mehmet Dinçerler için büyük gün geldi. Geçtiğimiz yaz aylarında aşk yaşamaya başlayan Hadise ve iş insanı Mehmet Dinçerler, ocak ayında evlenme kararı almıştı. Güzel haberi sosyal medyadan paylaşan çift, düğün hazırlıklarına başladı. Mehmet Dinçerler bu akşam ailesiyle birlikte şarkıcının evine kız istemeye gidecek.

• 15 Mart 2022 - 16:15 • Son Güncelleme:
1Hadise ve Mehmet Dinçerler için büyük gün İstemeye gidiyorlar...
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Magazin gündeminde her hareketleriyle çok konuşulan çiftten güzel haberler gelmeye devam ediyor. Ocak ayında Hadise'ye evlenme teklifi eden Mehmet Dinçerler, bu akşam ailesiyle birlikte kız istemeye gidecek.

2Hadise ve Mehmet Dinçerler için büyük gün İstemeye gidiyorlar...

Babası Burhan Dinçerler, annesi Nezihe Dinçerler ve ablalarıyla birlikte Hadise'nin Göktürk'teki evine gidecek olan Mehmet Dinçerler, tüm gelenekleri yerine getirecek. Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz'ün bu tören için bir süre önce Belçika'dan İstanbul'a geldiği öğrenildi.

3YÜZÜĞÜ OLAY OLMUŞTU

YÜZÜĞÜ OLAY OLMUŞTU

Ünlü şarkıcı Hadise, bir süredir aşk yaşadığı iş insanı Mehmet Dinçerler'den ocak ayında evlilik teklifi almıştı..

4Hadise ve Mehmet Dinçerler için büyük gün İstemeye gidiyorlar...

Mehmet Dinçerler'in evlilik teklifine "Evet" diyen Hadise, bu güzel haberi sosyal medya hesabından paylaştı. Tektaşını gösteren ünlü şarkıcı altına "Bölümümüz şimdi başlıyor." notunu düştü..

5Hadise ve Mehmet Dinçerler için büyük gün İstemeye gidiyorlar...

Mehmet Dinçerler de sevgilisinin paylaşımın altına 'Mrs. Dinçerler' yorumunu yaptı. Sürpriz evlilik teklifi sosyal medyada çok konuşuldu.

6Hadise ve Mehmet Dinçerler için büyük gün İstemeye gidiyorlar...

Dinçerler'in romantik teklif için hiçbir masraftan kaçınmadığı ve sevgilisine 3 milyon TL değerinde tektaş yüzük aldığı öğrenildi.

7Hadise ve Mehmet Dinçerler için büyük gün İstemeye gidiyorlar...

3 milyonluk yüzüğü özel kasasına koyduğu iddia edilmişti. Hadise Instagram'dan paylaştı, o ayrıntı dikkatlerden kaçmadı, kısa sürede tekrar gündeme oturdu..

8Hadise ve Mehmet Dinçerler için büyük gün İstemeye gidiyorlar...

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