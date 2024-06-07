Hadise üzgün akımı başlattı! Gözyaşları içinde paylaştı: 'Her halimizle çok güzeliz'

"TAŞIYABİLECEKSEN GEL"

Ünlü şarkıcının şu sözleri ise çok konuşulmuştu: Ama erkeğin maddi gücü önemli. Maddi gücü yoksa 'neyine güvenip, bana yaklaşıyorsun' diye sorarım ben. ‘Kendine güvenen şöyle gelsin’ diye bir paylaşım da yapmıştım. Bu kadını her şeyiyle taşıyabileceksen gel.