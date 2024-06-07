Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gündem Hadise üzgün akımı başlattı! Gözyaşları içinde paylaştı: 'Her halimizle çok güzeliz'
Haberler Gündem Haberleri Hadise üzgün akımı başlattı! Gözyaşları içinde paylaştı: 'Her halimizle çok güzeliz'

Hadise üzgün akımı başlattı! Gözyaşları içinde paylaştı: 'Her halimizle çok güzeliz'

Özel hayatıyla ve paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer alan Hadise, TikTok'ta yeni bir akım başlattı. Ünlü güzel ağladığı hallerini yayınlayarak: 'Her halimizle çok güzeliz' dedi.

• 07 Haziran 2024 - 10:52 • Son Güncelleme:
• 07 Haziran 2024 - 10:52 • Son Güncelleme:
1 Hadise üzgün akımı başlattı Gözyaşları içinde paylaştı: Her halimizle çok güzeliz

Başarılı sahne performanslarıyla dikkat çeken 38 yaşındaki ünlü şarkıcı Hadise, geçtiğimiz günlerde katıldığı 'Podcast' programında yaptığı itiraflarla adından söz ettirmişti.

2 BEN GÖZ ÖNÜNDE BİR İNSANIM

"BEN GÖZ ÖNÜNDE BİR İNSANIM"

Ünlü isim programda: 'Bana 'aşk kadını Hadise' diyorlar. Ben göz önünde bir insanım. İnanırım! 'Tekrar evlenir miyim?' evet!, 'tekrar boşanabilir misin?' ona da 'evet' cevabını verebilirim!' demişti.

3 Hadise üzgün akımı başlattı Gözyaşları içinde paylaştı: Her halimizle çok güzeliz

İlişkilerde kadın- erkek ekonomisi hakkında da konuşan Hadise: 'İlişkilerimde ödediğim tatiller olmuştur. Ama bir kez öderim. Erkek dürüst olacak, benim durumum yok şu an yarı yarıya yapalım dese ne güzel!' ifadelerini kullanmıştı.

4 TAŞIYABİLECEKSEN GEL

"TAŞIYABİLECEKSEN GEL"

Ünlü şarkıcının şu sözleri ise çok konuşulmuştu: Ama erkeğin maddi gücü önemli. Maddi gücü yoksa 'neyine güvenip, bana yaklaşıyorsun' diye sorarım ben. ‘Kendine güvenen şöyle gelsin’ diye bir paylaşım da yapmıştım. Bu kadını her şeyiyle taşıyabileceksen gel.

5 PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Hadise bu sefer TikTok paylaşımıyla gündem oldu. Ünlü şarkıcı üzüntülü karelerinden oluşan bir video paylaşarak altına şu notu düştü:

6 Hadise üzgün akımı başlattı Gözyaşları içinde paylaştı: Her halimizle çok güzeliz

'Kendimi; ağlarken, gülerken, en güçlü ve en güçsüz halimle çok seviyorum. Herkesin bu şablonla oluşturduğu videoları izlemek, görmek ve paylaşmak istiyorum. Her halimizle çok güzeliz'