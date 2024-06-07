Hadise üzgün akımı başlattı! Gözyaşları içinde paylaştı: 'Her halimizle çok güzeliz'

Başarılı sahne performanslarıyla dikkat çeken 38 yaşındaki ünlü şarkıcı Hadise, geçtiğimiz günlerde katıldığı 'Podcast' programında yaptığı itiraflarla adından söz ettirmişti. Ünlü isim programda: 'Bana 'aşk kadını Hadise' diyorlar. Ben göz önünde bir insanım. İnanırım! 'Tekrar evlenir miyim?' evet!, 'tekrar boşanabilir misin?' ona da 'evet' cevabını verebilirim!' demişti. İlişkilerde kadın- erkek ekonomisi hakkında da konuşan Hadise: 'İlişkilerimde ödediğim tatiller olmuştur. Ama bir kez öderim. Erkek dürüst olacak, benim durumum yok şu an yarı yarıya yapalım dese ne güzel!' ifadelerini kullanmıştı. Ünlü şarkıcının şu sözleri ise çok konuşulmuştu: Ama erkeğin maddi gücü önemli. Maddi gücü yoksa 'neyine güvenip, bana yaklaşıyorsun' diye sorarım ben. ‘Kendine güvenen şöyle gelsin’ diye bir paylaşım da yapmıştım. Bu kadını her şeyiyle taşıyabileceksen gel. Hadise bu sefer TikTok paylaşımıyla gündem oldu. Ünlü şarkıcı üzüntülü karelerinden oluşan bir video paylaşarak altına şu notu düştü: 'Kendimi; ağlarken, gülerken, en güçlü ve en güçsüz halimle çok seviyorum. Herkesin bu şablonla oluşturduğu videoları izlemek, görmek ve paylaşmak istiyorum. Her halimizle çok güzeliz'