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MagazinHadise hamilelik iddialarına yanıt verdi!
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• 24 Nisan 2022 - 14:34 • Son Güncelleme:

Hadise hamilelik iddialarına yanıt verdi!

Çantasıyla karnını kapattığı için hamile olduğu iddia edilen Hadise'den açıklama geldi. Geçtiğimiz aylarda imam nikahı yaptığı da iddia edilen Hadise 2. Sayfa'ya yaptığı açıklamada "Örf ve adetlerimize bağlı bir çiftiz" dedi.

• 24 Nisan 2022 - 14:34 • Son Güncelleme:
1Hadise hamilelik iddialarına yanıt verdi
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Ünlü şarkıcı Hadise, nişanlısı Mehmet Dinçerler ile Karaköy’de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Mekan çıkışında ise koruma gerginliği yaşandı. Dinçerler’in koruması, gazetecilerin görüntü almasını engellemeye çalıştı.

2Hadise hamilelik iddialarına yanıt verdi

Çiftin ortasına geçen ve hemen önlerinde yürümeye başlayan koruma, iş insanını da gerdi. Durumu fark eden Dinçerler, korumasını sert bir şekilde uyararak, gitmesini istedi.

3HADİSENİN YÜZÜ GÜLÜYOR

HADİSE'NİN YÜZÜ GÜLÜYOR

Ünlü şarkıcı, muhabirlerin “Maldivler'de mi evleneceksiniz?” sorusu üzerine kahkaha attı. Hayli neşeli olduğu görülen Hadise, “Mehmet Bey’i desteklemek için mi fotoğraf paylaştınız?” sorusuna da kahkahayla karşılık verdi.

4Hadise hamilelik iddialarına yanıt verdi

Son olarak beraber görüntülenen çift yeni bir iddiayla gündeme geldi. Hadise’nin çantasıyla karnını kamufle etmesi hamile iddialarının konuşulmasına sebep oldu. Genellikle özel hayatı hakkında konuşmamayı tercih eden Hadise en sonunda açıklama yaptı.

5ÖRF VE ADETLERİMİZE BAĞLI BİR ÇİFTİZ

"ÖRF VE ADETLERİMİZE BAĞLI BİR ÇİFTİZ"

Hadise, '2. Sayfa' programına yaptığı özel açıklamada iddiayı "Hamile değilim" diyerek yalanladı. Şarkıcı, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Bizim de ailelerimiz var. Ben gülüp geçiyorum ama ailelerimiz üzülüyor. Çocuk istiyoruz fakat her şeyin zamanı var. Örf ve adetlerimize bağlı bir çiftiz."

Mehmet Dinçerler ile el ele görüntülenen Hadise'nin daha önce de imam nikahı kıydığı iddia edilmişti.

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Hadise hamilelik iddialarına yanıt verdi!

Hadise hamilelik iddialarına yanıt verdi!

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