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GalatasarayGündeme bomba gibi düşecek transfer iddiası! Balotelli Galatasaray'a Babel Kasımpaşa'ya...
HaberlerGalatasaray Haberleri Gündeme bomba gibi düşecek transfer iddiası! Balotelli Galatasaray'a Babel Kasımpaşa'ya...
• 02 Mart 2022 - 10:26 • Son Güncelleme:

Gündeme bomba gibi düşecek transfer iddiası! Balotelli Galatasaray'a Babel Kasımpaşa'ya...

Adana Demirspor formasıyla oynadığı futbol ve attığı gollerle eski günlerine geri dönüş yapan Mario Balotelli hakkında ortaya atılan iddia ortalığı karıştırdı. Yıldız forvetin sarı kırmızılı kulübe gideceği aktarılırken, Ryan Babel'in ise Kasımpaşa'yla masaya oturduğu bildirildi.

• 02 Mart 2022 - 10:26 • Son Güncelleme:
1Gündeme bomba gibi düşecek transfer iddiası Balotelli Galatasaraya Babel Kasımpaşaya...
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Fransa'da yayın yapan Foot Mercato, sezon başında Adana Demirspor'a transfer olan İtalyan yıldız Mario Balotelli'nin yeniden futbola konsantre olarak yükselişe geçtiğini yazdı.

2Gündeme bomba gibi düşecek transfer iddiası Balotelli Galatasaraya Babel Kasımpaşaya...

Balotelli'nin Monza'ya transfer olduğu için büyük pişmanlık yaşadığı fakat Adana Demirspor'da futbolunu geliştirdiğini ifade edildi. Haberde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Adana Demirspor'un İtalyan golcüsünü transfer etmek istediği belirtildi.

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Adana Demirspor'un Balotelli için 10 milyon Euro istediğini ve bu rakamın aşağısında gelecek her teklifin reddedileceği belirtildi. Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarlarının Balotelli transferi için kuılübe baskı yaptıkları da ifade edildi.

4Gündeme bomba gibi düşecek transfer iddiası Balotelli Galatasaraya Babel Kasımpaşaya...

Galatasaray'ın 2019-20 sezonu başında transfer ettiği Ryan Babel'in Sarı-Kırmızılılardaki macerası sona eriyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ryan Babel'in eski takımı Kasımpaşa'ya transfer olacağı öne sürülüyor.

5Gündeme bomba gibi düşecek transfer iddiası Balotelli Galatasaraya Babel Kasımpaşaya...

Akşam Gazetesi'nde yer alan habere göre; 2013-2015 yılları arasında Kasımpaşa forması giyen ve daha sonra 2,5 milyon euro karşılığında Al-Ain'e transfer olan Ryan Babel'in eski takımından gelecek olası teklife 'evet' diyeceği iddia ediliyor. 35 yaşındaki futbolcu kariyerini İstanbul'da sürdürmeye sıcak bakıyor.

6Gündeme bomba gibi düşecek transfer iddiası Balotelli Galatasaraya Babel Kasımpaşaya...

Hatırlanacağı üzere Ryan Babel sezon başında da Kasımpaşa'nın gündemine gelmiş hatta iki tarafın anlaşma sağladığı öne sürülmüş ancak transfer gerçekleşmemişti. Öte yandan Ryan Babel'in ara transfer döneminde Konyaspor'a transferi de son anda yatmıştı.

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Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 87 maça çıkan Ryan Babel 15 gol, 7 asistlik performans sergiledi. Hollandalı futbolcunun güncel piyasa değeri 500 bin euro.

8Gündeme bomba gibi düşecek transfer iddiası Balotelli Galatasaraya Babel Kasımpaşaya...

Galatasaray'a ada müjdesi geldi. Sarı-kırmızılıların resmi hesabından yapılan açıklamada, İstanbul 22. İcra Hukuk Mahkemesi'nin lehte verdiği tahliye kararı Yartıgay'ın 1 Mart 2022 tarihli kararı ile onandı.

9Gündeme bomba gibi düşecek transfer iddiası Balotelli Galatasaraya Babel Kasımpaşaya...

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: Galatasaray Adası işletmecisinin tahliyesi hususunda İstanbul 22. İcra Hukuk Mahkemesinin lehimize vermiş olduğu tahliye kararı Yargıtay'ın 1 Mart 2022 tarihli kararı ile onanmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz.

10Gündeme bomba gibi düşecek transfer iddiası Balotelli Galatasaraya Babel Kasımpaşaya...

Hukukun üstünlüğünü tescilleyen, haklının er ya da geç mutlaka üstün geleceğini bir kez daha kanıtlayan bu karar, Galatasaray camiasının zaferidir. Hukuki sürecin her aşamasında emek veren tüm paydaşlarımıza teşekkürü borç biliyoruz.

11Gündeme bomba gibi düşecek transfer iddiası Balotelli Galatasaraya Babel Kasımpaşaya...

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