Gündeme bomba gibi düşecek transfer iddiası! Balotelli Galatasaray'a Babel Kasımpaşa'ya...
Adana Demirspor formasıyla oynadığı futbol ve attığı gollerle eski günlerine geri dönüş yapan Mario Balotelli hakkında ortaya atılan iddia ortalığı karıştırdı. Yıldız forvetin sarı kırmızılı kulübe gideceği aktarılırken, Ryan Babel'in ise Kasımpaşa'yla masaya oturduğu bildirildi.
Balotelli'nin Monza'ya transfer olduğu için büyük pişmanlık yaşadığı fakat Adana Demirspor'da futbolunu geliştirdiğini ifade edildi. Haberde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Adana Demirspor'un İtalyan golcüsünü transfer etmek istediği belirtildi.
Galatasaray'ın 2019-20 sezonu başında transfer ettiği Ryan Babel'in Sarı-Kırmızılılardaki macerası sona eriyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ryan Babel'in eski takımı Kasımpaşa'ya transfer olacağı öne sürülüyor.
Akşam Gazetesi'nde yer alan habere göre; 2013-2015 yılları arasında Kasımpaşa forması giyen ve daha sonra 2,5 milyon euro karşılığında Al-Ain'e transfer olan Ryan Babel'in eski takımından gelecek olası teklife 'evet' diyeceği iddia ediliyor. 35 yaşındaki futbolcu kariyerini İstanbul'da sürdürmeye sıcak bakıyor.