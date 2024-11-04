Gümüşhane'nin İsviçre'sinde sonbaharın her tonu var!

“Hepimizi çok etkiledi bu yürüyüş”

Etkinliğe katılan sporculardan Demet Bayraktar sonbaharın bütün güzelliklerini gösteren çok güzel bir parkurda yürüdüklerini belirterek, “Mevsimin tüm renkleriyle karşılaştık. Yeşil, sarı, turuncu, kırmızı hepsi vardı. Sarıç Dağı'nın eteklerindeki karlarla da çok güzel bir bütünlük oluştu. Harika bir yürüyüştü. Bu parkuru ilk defa yürüdük. Tekrar gelmeyi çok isterim. Örümcek ormanlarından sonra gerçekten muhteşem doğasıyla hepimizi çok etkiledi bu yürüyüş. Çok rahat bir parkurdu. Ekibimiz de memnun kaldı. Yeni katılan arkadaşlar vardı. Onlarla da sohbetimizde gözlemlediğim kadarıyla onlar da çok beğendiler, çok mutlu kaldılar. Tekrar gelmeyi düşünürüz” dedi.