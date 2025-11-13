Gümüşhane'de kar yağışı beklenirken ilginç bir olay yaşandı! Manzarayı gören çiftçiler şaşırdı

4

Daha çok karasal iklimin etkisi altındayız. Bu yıl hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor sabah giydiğiniz bir kıyafeti akşam soğuk olduğunda giyemiyorsunuz. Tabi şu an yalancı bahar diyebileceğimiz günler yaşanıyor. Biz nasıl bu havalardan etkileniyorsak bitkiler de bu durumdan etkileniyor ve tomurcuk açabiliyor. Tabi çiçek açan ağacı görünce şaşırdık haliyle çünkü neredeyse Aralık ayına gireceğiz" dedi.