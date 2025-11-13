Gümüşhane'de kar yağışı beklenirken ilginç bir olay yaşandı! Manzarayı gören çiftçiler şaşırdı
Kaynak : İHA
Gümüşhane'de sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle Kasım ayında ilginç bir manzara ortaya çıktı. Kasım ayında böyle bir doğa olayıyla karşılaştığı için şaşkın olduğunu ifade eden Alper Tunga Çakır, 'Biz nasıl bu havalardan etkileniyorsak bitkiler de bu durumdan etkileniyor' dedi.
Oltanbey Mahallesi'nde Harşit Çayı kenarında beton bir duvarın dibine dikilen genç elma ağacı, kış mevsimine sayılı günler kala mevsim dışı bir görüntü oluşturdu. Havanın Kasım ayında beklenenden sıcak geçmesiyle birlikte ağacın dallarında taptaze çiçeklerin açtığı görüldü.
Bazı çiçeklerin meyveye dönüşme aşamasına geçtiği gözlemlenirken, bu durum hem vatandaşların ilgisini çekti hem de sıcaklık artışının doğa üzerindeki etkilerini gözler önüne serdi.
Kasım ayında böyle bir doğa olayıyla karşılaştığı için şaşkın olduğunu ifade eden Alper Tunga Çakır, "Gümüşhane Doğu Karadeniz Bölgesi'nde olmasına rağmen bu bölgenin iklimini pek yansıtmıyor.
Daha çok karasal iklimin etkisi altındayız. Bu yıl hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor sabah giydiğiniz bir kıyafeti akşam soğuk olduğunda giyemiyorsunuz. Tabi şu an yalancı bahar diyebileceğimiz günler yaşanıyor. Biz nasıl bu havalardan etkileniyorsak bitkiler de bu durumdan etkileniyor ve tomurcuk açabiliyor. Tabi çiçek açan ağacı görünce şaşırdık haliyle çünkü neredeyse Aralık ayına gireceğiz" dedi.