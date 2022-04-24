• 24 Nisan 2022 - 13:04 • Son Güncelleme:
Gülşen'den konserde çok konuşulan hareket! Yine dillere düştü!
Kıyafetleriyle ve sahnedeki danslarıyla adından söz ettiren Gülşen İzmir konserinde yine ezber bozdu. Gülşen konserde şarkısını seslendirirken yaptığıyla çok konuşuldu...
• 24 Nisan 2022 - 13:04 • Son Güncelleme:
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Gülşen, önceki akşam İzmir’deydi… Her yaptığı günlerce konuşulan şarkıcı, yine dillere düştü.
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YİNE ÇOK KONUŞULDU!
Görüntüler sosyal medyada yayılınca, 1 çocuk annesi şarkıcı, yine çok konuşuldu. Bir kısım Gülşen'in hareketini gereksiz bulurken, bir kısım ise bu harekette sorun göremedi.