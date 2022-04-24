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MagazinGülşen'den konserde çok konuşulan hareket! Yine dillere düştü!
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• 24 Nisan 2022 - 13:04 • Son Güncelleme:

Gülşen'den konserde çok konuşulan hareket! Yine dillere düştü!

Kıyafetleriyle ve sahnedeki danslarıyla adından söz ettiren Gülşen İzmir konserinde yine ezber bozdu. Gülşen konserde şarkısını seslendirirken yaptığıyla çok konuşuldu...

• 24 Nisan 2022 - 13:04 • Son Güncelleme:
1Gülşenden konserde çok konuşulan hareket Yine dillere düştü
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Gülşen, önceki akşam İzmir’deydi… Her yaptığı günlerce konuşulan şarkıcı, yine dillere düştü.

2Gülşenden konserde çok konuşulan hareket Yine dillere düştü

Ünlü şarkıcı bu kez de güvenlik görevlisinin omzuna oturdu.

3GÖREVLİNİN OMZUNDA ŞARKI SÖYLEDİ

GÖREVLİNİN OMZUNDA ŞARKI SÖYLEDİ

Kot ve büstiyer tarzıyla beğeni toplayan Gülşen, güvenlik görevlisinin omuzlarında seyircilerin arasında dolaşarak şarkı söyledi.

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Bu anlar, şarkıcıyı dinlemeye gelen hayranları tarafından anbean cep telefonu kamerasına kaydedildi.

5YİNE ÇOK KONUŞULDU

YİNE ÇOK KONUŞULDU!

Görüntüler sosyal medyada yayılınca, 1 çocuk annesi şarkıcı, yine çok konuşuldu. Bir kısım Gülşen'in hareketini gereksiz bulurken, bir kısım ise bu harekette sorun göremedi.

6Gülşenden konserde çok konuşulan hareket Yine dillere düştü
7Gülşenden konserde çok konuşulan hareket Yine dillere düştü
8Gülşenden konserde çok konuşulan hareket Yine dillere düştü

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Gülşen'den konserde çok konuşulan hareket! Yine dillere düştü!

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