Gülşen'den 'iddialı kıyafet' eleştirilerine yanıt!

"RAHATSIZ OLAN GELMEZ"

“Sizce sahnede dekoltenin bir sınırı olmalı mı?” sorusuna da yanıt veren Ozan Çolakoğlu, “Kime göre kimi baz alacaksın? Biri öyle biri böyle diyor. Burada merci kim? Bana göre merci oraya, o mekana gelen insanlar. Onlar rahatsız olmuyorsa ve memnunsa sıkıntı yoksa başkalarına ne bundan? Rahatsız olan o mekana gelmez, Gülşen’i sosyal medyadan takip etmez yani bitti. O kadar basit. Ben ilgilenmediğim konulara bakmıyorum sosyal medyada” demişti.