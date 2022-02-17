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MagazinGülben Ergen gönlünü avukata kaptırdı! Her konserde yanında...
HaberlerMagazin Haberleri Gülben Ergen gönlünü avukata kaptırdı! Her konserde yanında...
• 17 Şubat 2022 - 12:11 • Son Güncelleme:

Gülben Ergen gönlünü avukata kaptırdı! Her konserde yanında...

Aşk hayatını gözlerden uzak tutmaya çalışan Gülben Ergen bu sefer gönlünü avukat bir beyefendiye kaptırdı. 2.Sayfa'nın haberine göre; Ergen ile aşk yaşamaya başlayan avukat, her konsere giderek ünlü isme destek oluyor.

• 17 Şubat 2022 - 12:11 • Son Güncelleme:
1Gülben Ergen gönlünü avukata kaptırdı Her konserde yanında...
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2016 yılında Erhan Çelik ile boşanan şarkıcı Gülben Ergen, bir süre müzisyen Emre Irmak ile aşk yaşadı. Özel hayatını basından uzak tutan Ergen, şimdilerde yeni bir ilişkiye yelken açtı.

2Gülben Ergen gönlünü avukata kaptırdı Her konserde yanında...

TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programının haberine göre, Emre Irmak'tan sessiz sedasız ayrılan Gülben Ergen, gönlünü bir avukata kaptırdı.

3ADINI SAKLIYOR

ADINI SAKLIYOR

Ergen ile aşk yaşamaya başlayan avukat, her konsere giderek ünlü isme destek oluyor. Sevgilisini yalnız bırakmayan avukat, şimdilik adını basından gizli tutuyor. Bunun nedeni ise avukatın aldığı büyük davalardan dolayı gündeme gelmek istememesi.

4HANÇER DETAYI

'HANÇER' DETAYI

Magazin dünyasının gündemden düşmeyen ismi Gülben Ergen'den düşmanlarına ima dolu bir paylaşım geldi. Geçtiğimiz aylarda sahne alan Gülben Ergen’in sahne kostümündeki hançer detayı dikkat çekti.

5Gülben Ergen gönlünü avukata kaptırdı Her konserde yanında...

Sırt dekoltesinde hançer desenli bir elbise giyen Gülben Ergen, poz verdi ve fotoğrafının altına anlamlı bir yazı paylaştı. Gülben Ergen’in dikkat çeken sahne kostümü Gülşah Saraçoğlu imzasını taşıyor.

6BU DARBEYLE ÖLDÜRDÜM

"BU DARBEYLE ÖLDÜRDÜM"

Sosyal medyayı sık kullanan Gülben Ergen'in son paylaşımını altına, "Düşmanın bir hevesle 'hah şimdi bu darbe ile öldürdüm' çabasının bendeki karşılığı" ifadelerini kullandı.

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