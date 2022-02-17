• 17 Şubat 2022 - 12:11 • Son Güncelleme:
Gülben Ergen gönlünü avukata kaptırdı! Her konserde yanında...
Aşk hayatını gözlerden uzak tutmaya çalışan Gülben Ergen bu sefer gönlünü avukat bir beyefendiye kaptırdı. 2.Sayfa'nın haberine göre; Ergen ile aşk yaşamaya başlayan avukat, her konsere giderek ünlü isme destek oluyor.
• 17 Şubat 2022 - 12:11 • Son Güncelleme:
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2016 yılında Erhan Çelik ile boşanan şarkıcı Gülben Ergen, bir süre müzisyen Emre Irmak ile aşk yaşadı. Özel hayatını basından uzak tutan Ergen, şimdilerde yeni bir ilişkiye yelken açtı.
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ADINI SAKLIYOR
Ergen ile aşk yaşamaya başlayan avukat, her konsere giderek ünlü isme destek oluyor. Sevgilisini yalnız bırakmayan avukat, şimdilik adını basından gizli tutuyor. Bunun nedeni ise avukatın aldığı büyük davalardan dolayı gündeme gelmek istememesi.
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'HANÇER' DETAYI
Magazin dünyasının gündemden düşmeyen ismi Gülben Ergen'den düşmanlarına ima dolu bir paylaşım geldi. Geçtiğimiz aylarda sahne alan Gülben Ergen’in sahne kostümündeki hançer detayı dikkat çekti.
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