Gülben Ergen gönlünü avukata kaptırdı! Her konserde yanında...

ADINI SAKLIYOR

Ergen ile aşk yaşamaya başlayan avukat, her konsere giderek ünlü isme destek oluyor. Sevgilisini yalnız bırakmayan avukat, şimdilik adını basından gizli tutuyor. Bunun nedeni ise avukatın aldığı büyük davalardan dolayı gündeme gelmek istememesi.