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İngiltereGreenwood kadro dışı kaldı Ronaldo 37'sine bastı! Manchester United milli yıldıza kancayı taktı
Haberlerİngiltere Haberleri Greenwood kadro dışı kaldı Ronaldo 37'sine bastı! Manchester United milli yıldıza kancayı taktı
• 26 Şubat 2022 - 20:02 • Son Güncelleme:

Greenwood kadro dışı kaldı Ronaldo 37'sine bastı! Manchester United milli yıldıza kancayı taktı

Greenwood'un kız arkadaşına cinsel saldırıda bulunmasının ardından kadro dışı kalması, Ronaldo'nun ise 37 yaşına gelmesinden sonra orta saha hattını güçlendirmek isteyen Manchester United'ın milli yıldız için girişimlere başladığı öğrenildi.

• 26 Şubat 2022 - 20:02 • Son Güncelleme:
1Greenwood kadro dışı kaldı Ronaldo 37sine bastı Manchester United milli yıldıza kancayı taktı
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Premier Lig devlerinden Manchester United'la ilgili son dakika iddiası ortaya atıldı. İngiliz temsilcisinin, Türk oyuncuyu transfer etmek için çalışmalara başladığı öğrenildi. Manchester United'ın kadrosuna katmak istediği yıldız için kulübünün 30 milyon euroluk bir bonservis geliri hedeflediği belirtildi. İşte son dakika haberinin detayları...

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Manchester United'da bu sezon büyük bir skandal yaşandı. Premier Lig devinde kız arkadaşına cinsel saldırıda bulunduğu ve darp ettiği tespit edilen Mason Greenwood süresiz olarak kadro dışı bırakıldı. Genç oyuncuya takım arkadaşları da tepki gösterdi.

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Premier Lig devinin sezon başı transfer döneminde kadrosuna kattığı Cristiano Ronaldo'nun da geleceği merak konusu. Dünyaca ünlü futbolcunun sezon sonunda Manchester United'dan ayrılması bekleniyor.

4Greenwood kadro dışı kaldı Ronaldo 37sine bastı Manchester United milli yıldıza kancayı taktı

Manchester United'da tüm bu gelişmeler sıcaklığını korurken flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Manchester United'ın Türk futbolcuyu transfer etmek için harekete geçtiği belirtildi.

5Greenwood kadro dışı kaldı Ronaldo 37sine bastı Manchester United milli yıldıza kancayı taktı

Manchester United'a yakınlığıyla bilinen We All Follow United'ın haberine göre; Premier Lig devinin gelecek sezon yaz transfer döneminde Hakan Çalhanoğlu'nu transfer etmek istediği öğrenildi.

6Greenwood kadro dışı kaldı Ronaldo 37sine bastı Manchester United milli yıldıza kancayı taktı

Manchester United'ın Hakan Çalhanoğlu için Inter'e resmi transfer teklifinde bulunmaya hazırlandığı vurgulandı. Premier Lig devinin Hakan Çalhanoğlu için 18-20 milyon euroluk bir transfer teklifinde bulunabileceği belirtildi.

7Greenwood kadro dışı kaldı Ronaldo 37sine bastı Manchester United milli yıldıza kancayı taktı

İtalya Serie A devi Inter'in Hakan Çalhanoğlu için 30 milyon euroluk bir transfer teklifini kabul edebileceği öğrenildi. Hakan Çalhanoğlu'nun bu bedelden aşağı bir rakama Inter'den ayrılmasının zor olduğu kaydedildi.

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Manchester United'ın transfer etmek istediği Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'le olan sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona erecek. 28 yaşındaki on numaranın güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösteriliyor.

9Greenwood kadro dışı kaldı Ronaldo 37sine bastı Manchester United milli yıldıza kancayı taktı

Hakan Çalhanoğlu bu sezon başında transfer olduğu Serie A devinde vazgeçilmez isim haline geldi. Milli futbolcumuz 31 kez forma şansı buldu. Hakan Çalhanoğlu bu süreçte rakip fileleri 6 kez havalandırdı. Tecrübeli on numara takım arkadaşlarına 9 asist yaptı.

10Greenwood kadro dışı kaldı Ronaldo 37sine bastı Manchester United milli yıldıza kancayı taktı

PSV Mannheim altyapısında yetişen Hakan Çalhanoğlu daha sonra Mannheim, Karlsruhe, Hamburg, Bayer Leverkusen ve Milan formaları giydi. Hakan Çalhanoğlu, sezon başında bedelsiz olarak Inter'e geldi.

11Greenwood kadro dışı kaldı Ronaldo 37sine bastı Manchester United milli yıldıza kancayı taktı

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