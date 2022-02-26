Greenwood kadro dışı kaldı Ronaldo 37'sine bastı! Manchester United milli yıldıza kancayı taktı
Premier Lig devlerinden Manchester United'la ilgili son dakika iddiası ortaya atıldı. İngiliz temsilcisinin, Türk oyuncuyu transfer etmek için çalışmalara başladığı öğrenildi. Manchester United'ın kadrosuna katmak istediği yıldız için kulübünün 30 milyon euroluk bir bonservis geliri hedeflediği belirtildi. İşte son dakika haberinin detayları...
Manchester United'da bu sezon büyük bir skandal yaşandı. Premier Lig devinde kız arkadaşına cinsel saldırıda bulunduğu ve darp ettiği tespit edilen Mason Greenwood süresiz olarak kadro dışı bırakıldı. Genç oyuncuya takım arkadaşları da tepki gösterdi.
Premier Lig devinin sezon başı transfer döneminde kadrosuna kattığı Cristiano Ronaldo'nun da geleceği merak konusu. Dünyaca ünlü futbolcunun sezon sonunda Manchester United'dan ayrılması bekleniyor.
Manchester United'a yakınlığıyla bilinen We All Follow United'ın haberine göre; Premier Lig devinin gelecek sezon yaz transfer döneminde Hakan Çalhanoğlu'nu transfer etmek istediği öğrenildi.