Greenwood kadro dışı kaldı Ronaldo 37'sine bastı! Manchester United milli yıldıza kancayı taktı

Hakan Çalhanoğlu bu sezon başında transfer olduğu Serie A devinde vazgeçilmez isim haline geldi. Milli futbolcumuz 31 kez forma şansı buldu. Hakan Çalhanoğlu bu süreçte rakip fileleri 6 kez havalandırdı. Tecrübeli on numara takım arkadaşlarına 9 asist yaptı.