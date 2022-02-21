Göztepe-Galatasaray maçına damga vurdu! Daha kötüsü olmadı, aylar sonra ilk! Domenec Torrent'ten bomba hamle, Mostafa Mohamed, Bafetibi Gomis ve Halil Dervişoğlu...

NDIAYE BİR KEZ DAHA PENALTIDAN ATTI

Müsabakanın 70. dakikasında yine Göztepe'nin sağ kanattan gelişen atağında bu kez Ömer Bayram topa müdahale ederken ev sahibi takım futbolcuları penaltı itirazında bulundu.VAR'da pozisyonu inceleyen Arda Kardeşler, penaltı noktasını gösterirken Cherif Ndiaye, bir kez daha Pena'yı geçti ve skoru 2-1'e getirdi.