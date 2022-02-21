Göztepe-Galatasaray maçına damga vurdu! Daha kötüsü olmadı, aylar sonra ilk! Domenec Torrent'ten bomba hamle, Mostafa Mohamed, Bafetibi Gomis ve Halil Dervişoğlu...
Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe'ye konuk oldu. Kâbus gibi bir sezon geçiren ve ateş hattına doğru gerileyen Cimbom, İzmir'de şeytanın bacağını kırdı. Müthiş bir heyecana sahne olan ve tam 4 penaltı golünün atıldığı maçı Cimbom Victor Nelsson ve Bafetimbi Gomis'in (2) golleriyle 3-2 kazandı. Göz Göz'e Cherif N'Diaye'nin 2 sayısı yeterli olmadı, Torrent 6. maçında ilk kez galibiyetle tanıştı. Öte yandan sezonun en kötü pas istatistiklerine sahip olduğu maçlardan birini oynarken sarı-kırmızılıların milli futbolcuları Taylan Antalyalı ve Ömer Bayram, yaptırdıkları penaltılarla tepki çektiler. İşte son dakika maçın detayları...
Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında Göztepe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Kritik mücadeleye sarı-kırmızılıların tecrübeli futbolcusu damga vurdu. Öte yandan İzmir'de ilklerin gecesi yaşandı. Karşılaşmanın ikinci yarısında yaşanan bir pozisyon futbolseverleri korkuttu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
NELSSON AĞLARI SARSTI
Galatasaray'ın kazandığı serbest vuruşta Ömer Bayram ortayı yaptı. Atınç Nukan'ın üstünden kafa vuruşuyla topu rakip ceza sahasına indiren Mostafa Mohamed, meşin yuvarlağı Victor Nelsson'a yolladı. Victor Nelsson, Galatasaray'ı 3'üncü dakikada 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.
NDIAYE BİR KEZ DAHA PENALTIDAN ATTI
Müsabakanın 70. dakikasında yine Göztepe'nin sağ kanattan gelişen atağında bu kez Ömer Bayram topa müdahale ederken ev sahibi takım futbolcuları penaltı itirazında bulundu.VAR'da pozisyonu inceleyen Arda Kardeşler, penaltı noktasını gösterirken Cherif Ndiaye, bir kez daha Pena'yı geçti ve skoru 2-1'e getirdi.
GOMIS SİFTAH YAPTI
Galatasaray'ın 85. dakikada kullandığı serbest vuruşta Dino Arslanagic'in topa elle müdahale ettiğini belirten Arda Kardeşler, bu kez Galatasaray lehine penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Bafetimbi Gomis, skoru 2-2 yaptı.