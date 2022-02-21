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GalatasarayGöztepe-Galatasaray maçına damga vurdu! Daha kötüsü olmadı, aylar sonra ilk! Domenec Torrent'ten bomba hamle, Mostafa Mohamed, Bafetibi Gomis ve Halil Dervişoğlu...
HaberlerGalatasaray Haberleri Göztepe-Galatasaray maçına damga vurdu! Daha kötüsü olmadı, aylar sonra ilk! Domenec Torrent'ten bomba hamle, Mostafa Mohamed, Bafetibi Gomis ve Halil Dervişoğlu...
• 21 Şubat 2022 - 22:43 • Son Güncelleme:

Göztepe-Galatasaray maçına damga vurdu! Daha kötüsü olmadı, aylar sonra ilk! Domenec Torrent'ten bomba hamle, Mostafa Mohamed, Bafetibi Gomis ve Halil Dervişoğlu...

Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe'ye konuk oldu. Kâbus gibi bir sezon geçiren ve ateş hattına doğru gerileyen Cimbom, İzmir'de şeytanın bacağını kırdı. Müthiş bir heyecana sahne olan ve tam 4 penaltı golünün atıldığı maçı Cimbom Victor Nelsson ve Bafetimbi Gomis'in (2) golleriyle 3-2 kazandı. Göz Göz'e Cherif N'Diaye'nin 2 sayısı yeterli olmadı, Torrent 6. maçında ilk kez galibiyetle tanıştı. Öte yandan sezonun en kötü pas istatistiklerine sahip olduğu maçlardan birini oynarken sarı-kırmızılıların milli futbolcuları Taylan Antalyalı ve Ömer Bayram, yaptırdıkları penaltılarla tepki çektiler. İşte son dakika maçın detayları...

• 21 Şubat 2022 - 22:43 • Son Güncelleme:
1Göztepe-Galatasaray maçına damga vurdu Daha kötüsü olmadı, aylar sonra ilk Domenec Torrentten bomba hamle, Mostafa Mohamed, Bafetibi Gomis ve Halil Dervişoğlu...
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Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında Göztepe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Kritik mücadeleye sarı-kırmızılıların tecrübeli futbolcusu damga vurdu. Öte yandan İzmir'de ilklerin gecesi yaşandı. Karşılaşmanın ikinci yarısında yaşanan bir pozisyon futbolseverleri korkuttu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

2OMAR ARALIK 2020DEN SONRA

OMAR ARALIK 2020'DEN SONRA

Galatasaray'ın deneyimli futbolcusu Omar Elabdellaoui, uzun bir aradan sonra yeniden formasına kavuştu. 2021 yılına girerken havai fişek patlaması sonrası gözünden yaralanan tecrübeli sağ bek, 26 Aralık 2020'den sonra ilk kez Göztepe maçında forma giydi.

3PULGAR İLK KEZ 11DE

PULGAR İLK KEZ 11'DE

Sarı-kırmızılı takımın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Erick Pulgar, sarı-kırmızlı formayla ilk kez ilk 11'de görev aldı. Tecrübeli orta saha Göztepe maçına ilk 11'de başladı.

4SEMİH KAYA KADRODA

SEMİH KAYA KADRODA

Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Semih Kaya ise bu sezon ilk kez kafileye dahil edildi. Tecrübeli stoper Göztepe maçında yedek kulübesinde şans bekledi.

5NELSSON AĞLARI SARSTI

NELSSON AĞLARI SARSTI

Galatasaray'ın kazandığı serbest vuruşta Ömer Bayram ortayı yaptı. Atınç Nukan'ın üstünden kafa vuruşuyla topu rakip ceza sahasına indiren Mostafa Mohamed, meşin yuvarlağı Victor Nelsson'a yolladı. Victor Nelsson, Galatasaray'ı 3'üncü dakikada 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.

6G.SARAYIN EN ERKEN GOLÜ

G.SARAY'IN EN ERKEN GOLÜ

Victor Nelsson'un attığı gol Galatasaray adına bu sezon Süper Lig'de atılan en erken gol oldu. Tecrübeli futbolcu dakikalar 02:46'yı gösterirken rakip fileleri havalandırma başarısı gösterdi.

7GÖZTEPE PENALTI KAZANDI

GÖZTEPE PENALTI KAZANDI

Mücadelenin ilk yarısının son anlarında Göztepe baskı sonucu rakip yarı alanda topu kaptı. Ceza sahasına yapılan ortaya eliyle dokunan Taylan Antalyalı penaltıya sebep verdi. Arda Kardeşler penaltıyı işaret etti.

8NDIAYE HATA YAPMADI

NDIAYE HATA YAPMADI

İzmir ekibinin kazandığı penaltıda topun başına Cherif Ndiaye geçti. Tecrübeli santrafor 45+1'inci dakikada skora dengeyi getiren isim oldu: 1-1.

9HALİL VE MARCAO ÇARPIŞTI

HALİL VE MARCAO ÇARPIŞTI

Müsabakanın 48'inci dakikasında Halil Akbunar ve Marcao ikili mücadeleye geldi. Suratını Marcao'nun dirseğine çarpan Halil Akbunar bir süre yerde kaldı.

10GÖREVLİLER MÜDAHALE ETTİ

GÖREVLİLER MÜDAHALE ETTİ

Yaşadığı sakatlık sonrası uzun süre yerden kalkamayan Halil Akbunar'a buz tedavisi uygulandı. Tecrübeli futbolcu daha sonra oyuna yeniden dahil oldu.

11G.SARAY FORMASIYLA İLK GOLÜ

G.SARAY FORMASIYLA İLK GOLÜ

Sarı-kırmızılı takımı öne geçiren golü atan Victor Nelsson kariyerinde bir ilk yaşadı. Danimarkalı savunmacı, Galatasaray formasıyla ilk kez gol atma başarısı gösterdi.

12MOSTAFADAN İLK ASİST

MOSTAFA'DAN İLK ASİST

Galatasaray'da Victor Nelsson'un golünde pası veren Mostafa Mohamed de bir ilk yaşadı. Mısırlı santrafor ilk kez bir Süper Lig maçında asist yapma başarısı gösterdi.

13NDIAYE BİR KEZ DAHA PENALTIDAN ATTI

NDIAYE BİR KEZ DAHA PENALTIDAN ATTI

Müsabakanın 70. dakikasında yine Göztepe'nin sağ kanattan gelişen atağında bu kez Ömer Bayram topa müdahale ederken ev sahibi takım futbolcuları penaltı itirazında bulundu.VAR'da pozisyonu inceleyen Arda Kardeşler, penaltı noktasını gösterirken Cherif Ndiaye, bir kez daha Pena'yı geçti ve skoru 2-1'e getirdi.

14GOMIS SİFTAH YAPTI

GOMIS SİFTAH YAPTI

Galatasaray'ın 85. dakikada kullandığı serbest vuruşta Dino Arslanagic'in topa elle müdahale ettiğini belirten Arda Kardeşler, bu kez Galatasaray lehine penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Bafetimbi Gomis, skoru 2-2 yaptı.

15BİR PENALTI DAHA

BİR PENALTI DAHA

Müsabakanın 90+6. dakikasında Berkan Emir'in Emre Kılınç'a faul yaptığı belirten Arda Kardeşler, pozisyonu VAR'da izleyip penaltı noktasını gösterdi.Topun başında geçen Bafetimbi Gomis, 90+9'da skoru 3-2 yaparak takımına 141 gün sonra deplasman galibiyeti yaşattı.

16Göztepe-Galatasaray maçına damga vurdu Daha kötüsü olmadı, aylar sonra ilk Domenec Torrentten bomba hamle, Mostafa Mohamed, Bafetibi Gomis ve Halil Dervişoğlu...

Öte yandan Sarı-kırmızılı takım, mücadelenin ilk yarısında tam 50 kez pas hatası yaptı. Galatasaray böylece, bu sezon Süper Lig'de en fazla pas hatası yaptığı ilk yarıyı oynamış oldu.

17SADECE 64 PAS...

SADECE 64 PAS...

İlk 45 dakikada Göztepe toplam 198 isabetli pas yaparken, Galatasaray'da bu rakam 64 olarak kayıtlara geçti. Bu rakamla sarı-kırmızılılar, bu sezon en az isabetli pas yaptığı ilk yarılardan birini oynadı.

18TAYLANA BÜYÜK TEPKİ

TAYLAN'A BÜYÜK TEPKİ

Karşılaşmanın ilk yarısının son dakikalarında Göztepe penaltı kazandı ve Ndiaye, 45+1'de topu ağlara göndererek skora dengeyi getirdi.İzmir ekibinin kazandığı penaltıyı yaptıran Galatasaraylı Taylan Antalyalı, taraftarların büyük tepkisini çekti.

19Göztepe-Galatasaray maçına damga vurdu Daha kötüsü olmadı, aylar sonra ilk Domenec Torrentten bomba hamle, Mostafa Mohamed, Bafetibi Gomis ve Halil Dervişoğlu...

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