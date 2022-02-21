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FenerbahçeGöz göre göre elden kaçırıyor! Avrupa devi ona hayran kaldı! Bir de bedava olunca...
HaberlerFenerbahçe Haberleri Göz göre göre elden kaçırıyor! Avrupa devi ona hayran kaldı! Bir de bedava olunca...
• 21 Şubat 2022 - 14:38 • Son Güncelleme:

Göz göre göre elden kaçırıyor! Avrupa devi ona hayran kaldı! Bir de bedava olunca...

Bu sezon Fenerbahçe'nin en fazla değer kazanan oyuncuların başında gelen ve oynadığı futbolla parmak ısırtan genç yeteneğin sarı lacivertli kulüple kontratının sonuna gelmesi Avrupa devlerini harekete geçirdi. İşte Fenerbahçe'de sıcak transfer gelişmesi...

• 21 Şubat 2022 - 14:38 • Son Güncelleme:
1Göz göre göre elden kaçırıyor Avrupa devi ona hayran kaldı Bir de bedava olunca...
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Süper Lig'de Hatayspor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, Slavia Prag maçı için beklemeye geçti. Sarı-lacivertlilerde Prag maçında ortaya koyduğu etkili futbol ile taraftarlardan tam not alan yıldız isim için Avrupa'nın köklü kulübü devreye girdi. Kadıköy'de oynanan Slavia Prag maçını da tribünden takip etti.

2Göz göre göre elden kaçırıyor Avrupa devi ona hayran kaldı Bir de bedava olunca...

Fenerbahçe, kendi sahasında Atakaş Hatayspor'u 2-0 yendi. Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 67 ve 81'inci dakikalarda penaltıdan Serdar Dursun kaydetti. Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 43'e yükselterek haftayı 5'inci sırada noktaladı. Atakaş Hatayspor ise 39 puanla 8'inci sırada kendisine yer buldu.

3Göz göre göre elden kaçırıyor Avrupa devi ona hayran kaldı Bir de bedava olunca...

Süper Lig'den sonra Slavia Prag maçı ile birlikte Avrupa vitrinine de çıkan Ferdi Kadıoğlu, önceki gün Kadıköy'de sergilediği performansla göz kamaştırmıştı. Ferdi Kadıoğlu'nun sözleşme konusu tüm camiada merakla bekleniyor. Taraftarlar genç oyuncuyla yeni sözleşme yapılmasını istiyor.

4Göz göre göre elden kaçırıyor Avrupa devi ona hayran kaldı Bir de bedava olunca...

Karşılaşmaya zorunlu olarak mevkisi olmayan sol bekte başlayan 22 yaşındaki oyuncu, 90 dakika boyunca bir dinamo gibi çalıştı. Bir gol ve 1 asiste imza atıp, rakip savunmanın dengesini bozan Ferdi, takım arkadaşlarına gol yollarında uygun alanlar yarattı.

5Göz göre göre elden kaçırıyor Avrupa devi ona hayran kaldı Bir de bedava olunca...

Sarı lacivertliler ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Ferdi, maçın ardından görüşmeleri menajerim yürütüyor açıklaması yaptı. Belçika basınına yansıyan habere göre Club Brugge, sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen Noa Lang yerine Ferdi Kadıoğlu'nu istiyor.

6Göz göre göre elden kaçırıyor Avrupa devi ona hayran kaldı Bir de bedava olunca...

Habere göre Brugge'ün yanı sıra Ajax da Ferdi'yi isterken, Hollandalılar Slavia Prag maçını da tribünden takip etti. Haberde ayrıca Ferdi Kadıoğlu'nun özelliklerinden şöyle bahsedildi; "Kısa süre önce Türk Milli Takımı'nda oynamaya karar veren Ferdi Kadıoğlu, mükemmel bir ilk dokunuş ve canlı bir dripling ile harika bir futbol yeteneğine sahip. Hollanda okulundan gerçek bir kanat oyuncusu yani. 22 yaşındaki oyuncu oyunun temposunu belirleyebiliyor ve hızlanmaları, çalımları ve taklitleriyle doğrudan rakiplerine çok fazla korku salıyor.

7Göz göre göre elden kaçırıyor Avrupa devi ona hayran kaldı Bir de bedava olunca...

Sarı-lacivertli takımda bu sezon küllerinden doğan Ferdi Kadıoğlu güncel piyasa değerini oldukça yükseltti. Avrupa'nın da ilgisini çeken genç oyuncunun güncel değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.

8Göz göre göre elden kaçırıyor Avrupa devi ona hayran kaldı Bir de bedava olunca...

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu bu sezon 29 resmi maçta şans buldu. 22 yaşındaki oyuncu rakip fileleri 3 kez havalandırma başarısı gösterdi. Ferdi Kadıoğlu takım arkadaşlarına 3 asist yaptı.

9Göz göre göre elden kaçırıyor Avrupa devi ona hayran kaldı Bir de bedava olunca...

ESA Rijkerswoerd altyapısında futbolculuk kariyerine başlayan Ferdi Kadıoğlu çok genç yaşta NEC Nijmegen altyapısında transfer oldu. Tecrübeli futbolcu 2018-2019 sezonunda Fenerbahçe'ye geldi. Fenerbahçe bu transfer için Hollanda temsilcisine 1 milyon 400 bin euro ödedi.

10Göz göre göre elden kaçırıyor Avrupa devi ona hayran kaldı Bir de bedava olunca...

Bu sezon Fenerbahçe’nin yıldızı olarak parlayan Ferdi Kadıoğlu’nun sözleşme konusu tüm camiada merakla bekleniyor. Taraftarlar genç oyuncuyla yeni sözleşme yapılmasını istiyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ferdi de sarı-lacivertli formayla devam etmeyi düşünüyor.

11Göz göre göre elden kaçırıyor Avrupa devi ona hayran kaldı Bir de bedava olunca...

Fenerbahçe de böylesine bir potansiyeli ve yeteneği kaybetmek istemiyor. Şu anda Ferdi Kadıoğlu için tek sorun alacağı ücret.

12Göz göre göre elden kaçırıyor Avrupa devi ona hayran kaldı Bir de bedava olunca...

Sarı-lacivertlilker ilk başta çok düşük teklif yaptı. 22 yaşındaki futbolcuya euro bazında sunulan teklif şu an aldığı maaşından daha azdı. Ancak kulüp daha sonra belli bir seviyeye çıktı.

13Göz göre göre elden kaçırıyor Avrupa devi ona hayran kaldı Bir de bedava olunca...

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