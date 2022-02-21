Göz göre göre elden kaçırıyor! Avrupa devi ona hayran kaldı! Bir de bedava olunca...
Bu sezon Fenerbahçe'nin en fazla değer kazanan oyuncuların başında gelen ve oynadığı futbolla parmak ısırtan genç yeteneğin sarı lacivertli kulüple kontratının sonuna gelmesi Avrupa devlerini harekete geçirdi. İşte Fenerbahçe'de sıcak transfer gelişmesi...
Süper Lig'de Hatayspor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, Slavia Prag maçı için beklemeye geçti. Sarı-lacivertlilerde Prag maçında ortaya koyduğu etkili futbol ile taraftarlardan tam not alan yıldız isim için Avrupa'nın köklü kulübü devreye girdi. Kadıköy'de oynanan Slavia Prag maçını da tribünden takip etti.
Fenerbahçe, kendi sahasında Atakaş Hatayspor'u 2-0 yendi. Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 67 ve 81'inci dakikalarda penaltıdan Serdar Dursun kaydetti. Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 43'e yükselterek haftayı 5'inci sırada noktaladı. Atakaş Hatayspor ise 39 puanla 8'inci sırada kendisine yer buldu.
Süper Lig'den sonra Slavia Prag maçı ile birlikte Avrupa vitrinine de çıkan Ferdi Kadıoğlu, önceki gün Kadıköy'de sergilediği performansla göz kamaştırmıştı. Ferdi Kadıoğlu'nun sözleşme konusu tüm camiada merakla bekleniyor. Taraftarlar genç oyuncuyla yeni sözleşme yapılmasını istiyor.
Sarı lacivertliler ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Ferdi, maçın ardından görüşmeleri menajerim yürütüyor açıklaması yaptı. Belçika basınına yansıyan habere göre Club Brugge, sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen Noa Lang yerine Ferdi Kadıoğlu'nu istiyor.
Habere göre Brugge'ün yanı sıra Ajax da Ferdi'yi isterken, Hollandalılar Slavia Prag maçını da tribünden takip etti. Haberde ayrıca Ferdi Kadıoğlu'nun özelliklerinden şöyle bahsedildi; "Kısa süre önce Türk Milli Takımı'nda oynamaya karar veren Ferdi Kadıoğlu, mükemmel bir ilk dokunuş ve canlı bir dripling ile harika bir futbol yeteneğine sahip. Hollanda okulundan gerçek bir kanat oyuncusu yani. 22 yaşındaki oyuncu oyunun temposunu belirleyebiliyor ve hızlanmaları, çalımları ve taklitleriyle doğrudan rakiplerine çok fazla korku salıyor.
ESA Rijkerswoerd altyapısında futbolculuk kariyerine başlayan Ferdi Kadıoğlu çok genç yaşta NEC Nijmegen altyapısında transfer oldu. Tecrübeli futbolcu 2018-2019 sezonunda Fenerbahçe'ye geldi. Fenerbahçe bu transfer için Hollanda temsilcisine 1 milyon 400 bin euro ödedi.