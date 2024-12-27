Görenlerin ağzı açık kalıyor! Bursa'daki bu caminin altından sokak geçiyor: Musalla taşı yolun üstünde

‘DÖNÜP BİR DAHA BAKIYORLAR’

Altından yolun geçtiği apartmanı görenlerin, dönüp bir daha baktığını söyleyen İntizam Mahallesi muhtarı İbrahim Topal (49), "Bu apartmanın altındaki sokak, araç ve yaya trafiğine açıktır. Buraya gelen yabancılar, bu yapıyı ilk gördüklerinde çok şaşırıyorlar ve dönüp bir daha bakıyorlar. Yıllardır burada ve onca deprem gördü, hala yıkılmadı. Güvenli bir apartman” dedi.