Görenlerin ağzı açık kalıyor! Bursa'daki bu caminin altından sokak geçiyor: Musalla taşı yolun üstünde
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 44 yıl önce sokak üzerine yapılan Canlılar Camisi’nin altındaki yoldan araçlar ve yayalar geçiyor. Musalla taşının da tüneli andıran bu yolda yer aldığı caminin kalabalık olduğu günlerde, cemaat, araç ve yaya trafiğine açık olan sokakta namazlarını kılıyor.
Yiğithan HÜYÜK-Memet Can YEŞİLBAŞ/BURSA, (DHA)
• 27 Aralık 2024 - 13:11 • Son Güncelleme:
Yiğithan HÜYÜK-Memet Can YEŞİLBAŞ/BURSA, (DHA)
• 27 Aralık 2024 - 13:11 • Son Güncelleme: