Gören koştu, sepet sepet topladılar! Şifa kaynağına akın ettiler
Baharın gelişiyle bir çok ilimizde olduğu gibi Diyarbakır'da da doğa yeşererek yeniden hayat buldu. Diyarbakır'ın en önemli tarım arazileri olan Hevsel Bahçelerinde yetişen onlarca bitki ile yöre halkını cezbediyor. Doğada kendiliğinden yetişen ve vatandaşlar tarafından şifalı olduklarına inanılan otlar her sene toplanıp taze olarak veya kurutulmuş olarak onlarca yemekte kullanılır. Havanın yeni yeni ısındığı Diyarbakır'da,UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan, 8 bin yıldır kesintisiz tarımın yapıldığı Diyarbakır Hevsel Bahçeleri'nde doğal olarak yetişen otlar, mutfaklarda lezzete dönüşüyor. Kursiyerlerden Songül Çolak da Diyarbakır mutfağının çok eskiye dayanan köklü bir geçmişi olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Özellikle ilkbahar mevsiminde Hevsel Bahçeleri'nde yetişen otlarla yapılan yemeklerimiz çok güzel. Bu yemekleri büyüklerimizden öğrendik. Hevsel Bahçeleri koruma altına alınmış. Yöre halkına birçok nimet, ürün ve tarım ürünü sunuyor. Otlarla hazırladığımız yemekler, özel misafirlerimiz geldiğinde ve düğünlerde baş tacı olarak yer alır.''
AA
• 21 Nisan 2025 - 16:16 • Son Güncelleme:
AA
• 21 Nisan 2025 - 16:16 • Son Güncelleme: