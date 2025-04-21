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Gören koştu, sepet sepet topladılar! Şifa kaynağına akın ettiler

Baharın gelişiyle bir çok ilimizde olduğu gibi Diyarbakır'da da doğa yeşererek yeniden hayat buldu. Diyarbakır'ın en önemli tarım arazileri olan Hevsel Bahçelerinde yetişen onlarca bitki ile yöre halkını cezbediyor. Doğada kendiliğinden yetişen ve vatandaşlar tarafından şifalı olduklarına inanılan otlar her sene toplanıp taze olarak veya kurutulmuş olarak onlarca yemekte kullanılır. Havanın yeni yeni ısındığı Diyarbakır'da,UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan, 8 bin yıldır kesintisiz tarımın yapıldığı Diyarbakır Hevsel Bahçeleri'nde doğal olarak yetişen otlar, mutfaklarda lezzete dönüşüyor. Kursiyerlerden Songül Çolak da Diyarbakır mutfağının çok eskiye dayanan köklü bir geçmişi olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Özellikle ilkbahar mevsiminde Hevsel Bahçeleri'nde yetişen otlarla yapılan yemeklerimiz çok güzel. Bu yemekleri büyüklerimizden öğrendik. Hevsel Bahçeleri koruma altına alınmış. Yöre halkına birçok nimet, ürün ve tarım ürünü sunuyor. Otlarla hazırladığımız yemekler, özel misafirlerimiz geldiğinde ve düğünlerde baş tacı olarak yer alır.''

AA
• 21 Nisan 2025 - 16:16 • Son Güncelleme:
AA
• 21 Nisan 2025 - 16:16 • Son Güncelleme:
1Gören koştu, sepet sepet topladılar Şifa kaynağına akın ettiler

Dicle Nehri'nden beslenen ve kentin "oksijen deposu" olan Hevsel Bahçeleri'nde ekilen tarımsal ürünlerinin yanı sıra ilkbaharda doğal olarak heliz otu, yabani sarımsak, sirim, gulik, tort, ebegümeci, hardal otu, kuzukulağı, ısırgan otu, yarpuz, kenger ve çiriş otu da yetişiyor.

2Gören koştu, sepet sepet topladılar Şifa kaynağına akın ettiler

Kadim kentin mutfağında yapılan yemekleri yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için çalışmalar yürüten Yenişehir Halk Eğitimi Merkezi Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Bölümünde görevli usta öğreticiler ve kursiyerler de Hevsel Bahçeleri'ni gezerek bu otları topluyor.

3Gören koştu, sepet sepet topladılar Şifa kaynağına akın ettiler

Kadınların topladığı otlar, geleneksel Diyarbakır mutfağında yer alan yoğurt, pirinç, bulgur, yumurta, buğday unu, su, tuz, tereyağı, otlar ve üzüm pekmezi kullanılarak hazırlanan ve halk arasında "ayran aşı" olarak bilinen mastava, ekmek (ısırgan otlu tam buğday ekmeği), ıspanak ve diğer malzemelerle hazırlanan borani, sarma, kabak, taze otlar ve yöresel peynirle yapılan mücver, kemikli et veya tavukla soğan ve ot katılarak pişirilen gırık gibi yemeklerde kullanılıyor.

4Gören koştu, sepet sepet topladılar Şifa kaynağına akın ettiler

Yenişehir Halk Eğitimi Merkezi Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Eğitmeni Derya Akdağ Aykaç, AA muhabirine, Hevsel Bahçeleri'nde toplanan otların her birinin şifa kaynağı olduğunu, bu doğal ürünleri mutfaklarında değerlendirmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

5Gören koştu, sepet sepet topladılar Şifa kaynağına akın ettiler

Toplanan bitkilerin doğru şekilde tanınmasının önemine dikkati çeken Aykaç, "Bazı otlar yararlı gibi görünse de yanlış toplandığında ya da işlenmediğinde zararlı olabiliyor.

6Gören koştu, sepet sepet topladılar Şifa kaynağına akın ettiler

Zehirli türler ya da dikenli yapılar nedeniyle dikkatli olunmalı. Örneğin yılan otu, ayrana basılmadan tüketilemez. Her bitkinin kendine özgü bir toplanma ve hazırlanma yöntemi var, buna dikkat etmek gerekiyor." dedi.

7Gören koştu, sepet sepet topladılar Şifa kaynağına akın ettiler

Hevsel Bahçeleri'nde sirim otu ve ebegümeci gibi bitkilere sıkça rastladıklarını belirten Aykaç, bu otları farklı gıdalarla birleştirerek çeşitli pişirme teknikleriyle lezzetli yemeklere dönüştürdüklerini anlattı.

8Gören koştu, sepet sepet topladılar Şifa kaynağına akın ettiler

Aykaç, sözlerini şöyle sürdürdü:"Hevsel Bahçeleri bizim için adeta bir lezzet şöleni. Doğada vakit geçirip, bu şifalı otları toplayarak sofralarımızda baharın renklerini yaşatıyoruz. Her biri kendine has aromaya sahip olan bu endemik bitkilerle sofralarımıza zenginlik katıyoruz.

9Gören koştu, sepet sepet topladılar Şifa kaynağına akın ettiler

Yeni nesle özellikle sağlıklı yiyecekler konusunda destek olmaya çalışıyoruz. Baharın gelişiyle sofralarımız bir renk cümbüşüne dönüşüyor. Büyüklerimizin yaptığı güzel yemekleri yeniden canlandırıyor, öğrencilerimizle birlikte hazırlıyor ve aileleriyle buluşturmalarına imkan tanıyoruz.

10Gören koştu, sepet sepet topladılar Şifa kaynağına akın ettiler

Hevsel Bahçeleri'nin verimli topraklarında yetişen bitkiler sağlık açısından birçok fayda sunuyor. Yarpuz, C vitamini bakımından oldukça zengin ve değerli bir ürün. Kenger, diş sağlığı ve sindirim sistemi açısından yararlı. Kökü, gövdesi ve çekirdeğiyle ayrı ayrı faydalar içeriyor."

1110 ÇEŞİT OTTAN YAKLAŞIK 25 ÇEŞİTLİ YEMEK

10 ÇEŞİT OTTAN YAKLAŞIK 25 ÇEŞİTLİ YEMEK

Bu çalışmalarla unutulmaya yüz tutmuş tariflerin yeniden hayat bulduğunu dile getiren Aykaç, 10 çeşit ottan yaklaşık 25 farklı yemek elde edebildiklerini anlattı.

12Gören koştu, sepet sepet topladılar Şifa kaynağına akın ettiler

Otları yumurta, bulgur, un ile birleştirdiklerini belirten Aykaç, "Bu otları diğer tarım ürünleriyle harmanlayarak her biri ayrı bir tat ve sunum oluşturacak şekilde değerlendiriyoruz. Bu da sofralarımıza çeşitlilik ve sağlık kazandırıyor." ifadelerini kullandı.

13GULİK OTUNDAN BULGUR PİLAVI ÇOK LEZZETLİ OLUYOR

"GULİK OTUNDAN BULGUR PİLAVI ÇOK LEZZETLİ OLUYOR"

Kursiyerlerden Dilan Özgan, topladıkları otları evde ve merkezde değerlendirerek yemekler yaptıklarını söyledi."Gulik otundan bulgur pilavı çok lezzetli oluyor. Başka otlar da var, onların da yemekleri çok güzel. Ebegümecinden yumurtalı kızartma hazırlıyoruz.

14Gören koştu, sepet sepet topladılar Şifa kaynağına akın ettiler

Semizotunu meze olarak kullanıyoruz, ekşili çorbası da oluyor. Kengerden ise hem kızartma hem de meftune yapılıyor." diyen Özgan, bu tatların unutulmaya yüz tuttuğunu, bunları yeniden hatırlatmak için çaba gösterdiklerini kaydetti.

15Gören koştu, sepet sepet topladılar Şifa kaynağına akın ettiler

Toplanan otlar arasında zehirli olanlara da dikkat ettiklerini belirten Özgan, "Bazı otlar yabani ve zehirli oluyor. Onları ayıklayıp çöpe atıyoruz. Taze ve tam yeşil olanları özellikle seçiyoruz, yemeklerde de onları kullanıyoruz." dedi.

16Gören koştu, sepet sepet topladılar Şifa kaynağına akın ettiler

Kursiyerlerden Songül Çolak da Diyarbakır mutfağının çok eskiye dayanan köklü bir geçmişi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

17Gören koştu, sepet sepet topladılar Şifa kaynağına akın ettiler

"Özellikle ilkbahar mevsiminde Hevsel Bahçeleri'nde yetişen otlarla yapılan yemeklerimiz çok güzel. Bu yemekleri büyüklerimizden öğrendik. Hevsel Bahçeleri koruma altına alınmış.

18Gören koştu, sepet sepet topladılar Şifa kaynağına akın ettiler

Yöre halkına birçok nimet, ürün ve tarım ürünü sunuyor. Otlarla hazırladığımız yemekler, özel misafirlerimiz geldiğinde ve düğünlerde baş tacı olarak yer alır.

19Gören koştu, sepet sepet topladılar Şifa kaynağına akın ettiler

Diyarbakır sadece ciğeriyle tanınıyor ama ciğerin yanı sıra birçok muhteşem lezzetimiz var. Yöre kadınları olarak bu yemekleri tanıtmak ve bu kültürün yok olmasını engellemek istiyoruz."

20Gören koştu, sepet sepet topladılar Şifa kaynağına akın ettiler
21Gören koştu, sepet sepet topladılar Şifa kaynağına akın ettiler
22Gören koştu, sepet sepet topladılar Şifa kaynağına akın ettiler