• 18 Nisan 2022 - 13:39 • Son Güncelleme:
Gonca Vuslateri'den şaşırtan itiraf: Gelen sucunun bile ayaklarına bakarım
Oyuncu Gonca Vuslateri Youtube'ta yayınlanan Buralarda Neler Dönüyor Bi’Bilsen programına konuk oldu. Vuslateri, programda cesur açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncu açıklamasında ayak fetişi olduğunu söyledi ve "Eve gelen sucuların bile ayaklarına bakarım" itirafında bulundu. Oyuncu kendisini tahrik eden şeyi de açıkladı.
• 18 Nisan 2022 - 13:39 • Son Güncelleme:
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Sosyal medyada son dönemde yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren isimler arasında yer alan ünlü oyuncu Gonca Vuslateri'nden yine gündeme bomba gibi düşecek açıklamalar geldi.
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