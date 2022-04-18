Geri Dön
GAZETE VATAN ANA SAYFA
MagazinGonca Vuslateri'den şaşırtan itiraf: Gelen sucunun bile ayaklarına bakarım
HaberlerMagazin Haberleri Gonca Vuslateri'den şaşırtan itiraf: Gelen sucunun bile ayaklarına bakarım
• 18 Nisan 2022 - 13:39 • Son Güncelleme:

Gonca Vuslateri'den şaşırtan itiraf: Gelen sucunun bile ayaklarına bakarım

Oyuncu Gonca Vuslateri Youtube'ta yayınlanan Buralarda Neler Dönüyor Bi’Bilsen programına konuk oldu. Vuslateri, programda cesur açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncu açıklamasında ayak fetişi olduğunu söyledi ve "Eve gelen sucuların bile ayaklarına bakarım" itirafında bulundu. Oyuncu kendisini tahrik eden şeyi de açıkladı.

• 18 Nisan 2022 - 13:39 • Son Güncelleme:
1Gonca Vuslateriden şaşırtan itiraf: Gelen sucunun bile ayaklarına bakarım
ABONE OL

Sosyal medyada son dönemde yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren isimler arasında yer alan ünlü oyuncu Gonca Vuslateri'nden yine gündeme bomba gibi düşecek açıklamalar geldi.

2Gonca Vuslateriden şaşırtan itiraf: Gelen sucunun bile ayaklarına bakarım

Vuslateri, konuk olduğu programda cinsellikle ilgili itiraflarda bulundu. Ayakları çok etkileyici bulduğunu söyleyen oyuncu, "Eve gelen sucuların bile ayaklarına bakarım" diyerek hayranlarını şaşırttı.Gonca Vuslateri "Cinsel yönelimini sorguladığın hiç oldu mu?" sorusuna ise "Evet" yanıtını verdi.

3Gonca Vuslateriden şaşırtan itiraf: Gelen sucunun bile ayaklarına bakarım

Sözlerine devam eden Vuslateri, "Eşcinsel konusunu öğrendiğimde kendimi ilk sorduğum şey, ben öyle miyim? Kendime sordum.

4Gonca Vuslateriden şaşırtan itiraf: Gelen sucunun bile ayaklarına bakarım

Ben erkekleri çok seviyorum onlardan etkileniyorum ama ileride bir gün kalbimi bir kadın fethetse bunun hesabını kimseye vermem" ifadelerini kullandı.

5Gonca Vuslateriden şaşırtan itiraf: Gelen sucunun bile ayaklarına bakarım

Oyuncu kendisini en çok tahrik eden şeyin ise fısıltı olduğunu söyledi. Gonca Vuslateri her soruya açık açık yanıt verdi. "Her ilişkin orgazm ile biter mi?" sorusunda ise "Çok seks düşkünü bir kadın değilim.

6Gonca Vuslateriden şaşırtan itiraf: Gelen sucunun bile ayaklarına bakarım

Esprisini çok severim ama çok sevdalı değilim. İyi bir sevişme insanı değilim" yanıtını verdi.

7Gonca Vuslateriden şaşırtan itiraf: Gelen sucunun bile ayaklarına bakarım

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri
Damla Sönmez'in takıntısını duyan şaşırıyor!

Damla Sönmez'in takıntısını duyan şaşırıyor!

Gonca Vuslateri'den şaşırtan itiraf: Gelen sucunun bile ayaklarına bakarım

Gonca Vuslateri'den şaşırtan itiraf: Gelen sucunun bile ayaklarına bakarım

Merve Özbey: Babam kötü bir kocaydı

Merve Özbey: Babam kötü bir kocaydı

Yargı'da Ceylin cinayet mi işledi?

Yargı'da Ceylin cinayet mi işledi?