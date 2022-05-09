Gonca Vuslateri biten evliliği hakkında konuştu: Evliliğin en sevmediğim tarafı...

MERAL OKAY HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Hayatını değiştiren ismin Meral Okay olduğunu dile getiren Gonca Vuslateri, “Arkadaşımın telefonundan telefonunu gizlice aldığım Meral Okay’ın karşısına çıktığımda bana ‘Dik dur’ dediği günü unutamıyorum. Oturdu, benimle saatlerce sohbet etti. 'Biraz sabret, çok iyi bir oyuncu' olacaksın dedi. Onu dinledim. Para kazanmak için çok çalıştım.” dedi.



Ünlü oyuncu, Ömür Sabuncuoğlu’nun “Parasızlığın dibine vurduğun zamanlar oldu mu?” sorusuna, “Oldu. Üstelik ünlüydüm.” cevabını verdi.



CEM YILMAZ’LA BARIŞTILAR



Yıllar önce Siyad ödül gecesinde kendisini “ti”ye alan Cem Yılmaz’la aralarındaki buzları erittiğini söyleyen Gonca Vuslateri, “Niye küseyim? Ülkenin önünde eğilecek komedi ustalarından biri. O gün ben kendi içimde ona kızdım. 'Niye böyle oldu?' diye. Enerji bana küskünlük olarak geri döndü ama zaman geçti. İlerde bir araya gelip, bir şeyler de yapabiliriz.” şeklinde konuştu.