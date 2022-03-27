Gomis G.Saray'dan 5 isim açıkladı! 'Türk futbolunun geleceğinde çok önemli oyuncular olacaklar!'

Takımla ilişkin nasıl?

"Gerçekten de çok değişiklik olmuş. Teknik kadro ve oyuncular bıraktığım gibi değil. Ama futboldaki hikayelere baktığımız zaman genellikle bu şekildedir. Hepimiz geçiciyiz. Benim Galatasaray'a geri gelme sansım oldu fakat işin özüne baktığımızda bir futbol takımında sadece taraftarlar değişmezdir. Buradaki en önemli şey kulüpte geçirdiğiniz zamanı en iyi anılarla geçirip bitirmektir. Galatasaray'da iyi anılar biriktiriyorsunuz çünkü eşsiz tutkusu ve aşkı olan bir kulüp. Bu nedenle Galatasaray'da oynayan tüm oyuncuların, bir sene olsun veya 5 sene olsun süreye bakmadan hafızasına bu eşsiz deneyim kazınır."