Gomis G.Saray'dan 5 isim açıkladı! 'Türk futbolunun geleceğinde çok önemli oyuncular olacaklar!'
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Bafetimbi Gomis sarı kırmızılı kulübün dergisine konuştu ve 5 isim vererek 'Bunlar Türk Futbolunun geleceğinde çok önemli oyuncular" dedi. İşte Gomis'in diğer sözleri...
Galatasaray'ın golcüsü Bafetimbi Gomis, Galatasaray Dergisi'nin 219. sayısına konuştu.
Geri dönmek nasıl bir duygu?
"Öncelikle, geri gelmiş olmaktan dolayı mutluyum. Taraftar beni çok özledi ama bende onları çok özledim. Türkiye'yi çok seviyorum. Galatasaray'a karşı olan hislerim ayni şekilde devam ediyordu. Ayrıca İstanbul'un enerjisi ve sunduğu güzel yaşam beni kendisine çekti. Galatasaray'ı içinde bulunduğu zor durumdan çıkarıp, gelecek sene şampiyonluğa oynamak istedim."
Futbola nasıl başladın?
"Benim hikayem, tüm Afrikalı gençlerin hikayesine benziyor. Mahallemde oynamaya başladım. Ufak ufak basamakları çıkıp, St Etienne'nin alt yapısına dahil oldum. Profesyonel olarak orada ilk adımlarımı attım ve 1 lig kariyerime başladım. St-Etienne'de yaklaşık 12 sene oynadım."
Galatasaray ve Türkiye neden farklı?
"Türk ligi çok zor olan bir lig. Oldukça yüksek fiziksel mücadele vermek gerekiyor. Futbolun çok ciddiye alındığı ve çok gol atılan bir lig olma özelliği var. Fiziksel talepler yüksek. Bu benim için oldukça büyük bir değişiklik oldu çünkü önceden Galatasaray'la oyunu domine eden bir takımdık ancak bugün Galatasaray topu daha çok rakibe bırakmakta."
Üzerinde baskı var mı?
"Evet çünkü ben daha çok ceza saha forvetiyim. Bir forvetin temel görevi gol atmaktır ancak gol atamayınca takıma en iyi şekilde yardımcı olmak gerekiyor. Yaşımdan dolayı şu anda takımdaki en tecrübeli oyunculardan biriyim. Takıma yönlendirmelerde bulunup tavsiyeler veriyorum. Takımın iyi olması için iyi bir ruh haline ve iyi bir enerjiye sahip olmanız gerekiyor."
Takımla ilişkin nasıl?
"Gerçekten de çok değişiklik olmuş. Teknik kadro ve oyuncular bıraktığım gibi değil. Ama futboldaki hikayelere baktığımız zaman genellikle bu şekildedir. Hepimiz geçiciyiz. Benim Galatasaray'a geri gelme sansım oldu fakat işin özüne baktığımızda bir futbol takımında sadece taraftarlar değişmezdir. Buradaki en önemli şey kulüpte geçirdiğiniz zamanı en iyi anılarla geçirip bitirmektir. Galatasaray'da iyi anılar biriktiriyorsunuz çünkü eşsiz tutkusu ve aşkı olan bir kulüp. Bu nedenle Galatasaray'da oynayan tüm oyuncuların, bir sene olsun veya 5 sene olsun süreye bakmadan hafızasına bu eşsiz deneyim kazınır."
Gençlere tavsiyen ne?
"İçinde bulunmuş olduğumuz zor duruma rağmen kaliteli ve gelecek vaat eden oyunculardan oluşan bir takımımız var. Zor geçen bu senenin Kerem, Barış, Emre, Berkan ve Taylan gibi Türk Futbolunun geleceğinde çok önemli oyuncular için büyük deneyim olacak. Bu deneyimden çok şey öğrenecekler."
Şehirde yeni keşiflerde bulundun mu?
"Henüz yeni keşifte bulunmadım. Bir önceki gelişimde sezon başında hazır gelmiştim. 1,5 aylık bir zamanım olmuştu maçlara başlamadan önce bende bir yandan hazırlıklarıma devam ederken diğer taraftan etrafı keşfedebilmiştim. Ancak bu gelişimde sezon ortasında geldim ve fiziksel eksikliklerimi gidermem gerekiyordu. Hareket halindeki trene binmem ve hızlı şekilde sonuçlar almamız gerekiyordu. Galatasaray'a ve takıma konsantre olmam gerekiyordu dolaysıyla futbol haricindeki şeyleri bir kenara bıraktım. Zamanım olunca muhteşem bir şehir olan İstanbul'u tekrar keşfetmek ve tanımak istiyorum. Ama ben her şeyden önce bir futbolcuyum ve Galatasaray'ın bulunduğu durumdan dolayı kendimizi daha fazla takıma adayıp tekrar olmamız gereken konuma çıkarmamız lazım."
Taraftara mesajın ne?
"Destekleri için onlara teşekkür ederim. Eşsiz bir ilişki var. Daha önce büyük kulüplerde oynamama rağmen hiçbir zaman böyle hissetmedim. Benim kalbimde Galatasaray taraftarının özel bir yeri var. Gelecek sezon için iyi bir şekilde hazırlanmamız gerekiyor. Özellikle ben kendimi çok iyi hazırlayacağım. Sezonun başından itibaren izlemeyi sevdikleri Galatasaray sahada olacaktır. Kulübün tarihine yakışır şekilde oyunu domine eden, agresif ve yeni kuşaklar kazanmaya hazır bir Galatasaray olacak."