Göçmen kuşların durağı Asboğa Gölü alarm veriyor! Su seviyesi 60 metre çekildi
Göçmen kuşların durağı Asboğa Gölü alarm veriyor! Su seviyesi 60 metre çekildi

Göçmen kuşların durağı Asboğa Gölü alarm veriyor! Su seviyesi 60 metre çekildi

01.11.2025 - 11:25

Kars’ın Sarıkamış ilçesindeki Asboğa Gölü, kuraklık ve azalan yağışlar nedeniyle hızla küçülüyor. Göçmen kuşların önemli konaklama alanlarından biri olan gölün su seviyesi 60 metre çekildi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde göçmen kuşlara ev sahipliği yapan Asboğa Gölü'nün suyu 60 metre çekildi.

İlçe merkezine 11 kilometre uzaklıkta ve 2007 rakımda bulunan göl, 237 bin 243 metrekarelik alanı kapsıyor. Asboğa Gölü ördek, sakarmeke, angut, martı ve balıkçıl gibi birçok kuşa ev sahipliği yapıyor.

Göl, havaların kurak geçmesi ve uzun süre yağış almaması nedeniyle 60 metre çekildi. KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, su kullanımının dikkatli yapılması gerektiğini söyledi.

İklim değişikliğinin önemine dikkati çeken Çoban, "İklimin değişmesi, hava sıcaklığının artmasıyla birlikte Asboğa Gölü 60 metre kadar çekildi. Bu da aslında Doğu Anadolu Bölgesi'nde ve suyun çok bol olduğu bir alanda olmamıza rağmen iklim değişikliği etkisinin doğa üzerindeki etkisini çok ciddi bir şekilde görmeye başladık." dedi.

Göl bölgesinde incelemelerde bulunan doğasever Muvaffak Hindistan ise Asboğa Gölü'nün her geçen gün kuramaya yüz tuttuğunu anlattı.

İlkbaharda göl alanının tamamen suyla kaplandığını aktaran Hindistan, "Göl şu anda yağışların az olması nedeniyle yaklaşık 50-60 metre çekilmiş vaziyette. Yani bu gölün yüzde 30 küçüldüğünü ortaya koymaktadır. Bununla ilgili tedbir alınması gerekir." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Bilgin Baldan da hem kuraklık hem de kışın yeterince kar yağmadığı için su besleme alanlarının azaldığını belirterek, bu sebeple gölün suyunun çekildiğini kaydetti.