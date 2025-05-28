Göbeklitepe’de yaşayanların sırları ortaya çıktı: Ölmeyi bilmiyorlar, tonlarca ağırlıktaki taşı böyle taşımışlar

HEM DİNİ HEM SOSYAL ALAN:

Biz en başlarda bunlara tapınak diyorduk ama son zamanlarda, biraz daha kazılar ilerledikçe, tapınağın da üstünde özel yapılar olduğunu gördük. Bir çeşit kamusal yapı olarak tanımlamayı uygun görüyoruz. Sosyal bir şeylerin örgütlendiği bir alan. Hem din anlamında hem gündelik hayatın düzenleme anlamında özel yapıları olarak tasarlanıyor.