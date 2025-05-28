Göbeklitepe’de yaşayanların sırları ortaya çıktı: Ölmeyi bilmiyorlar, tonlarca ağırlıktaki taşı böyle taşımışlar
Keşfiyle tarih anlayışımızı kökten değiştiren Göbeklitepe, yaklaşık 12 bin yıl öncesine ışık tutuyor. Bu eşsiz arkeolojik alan, o dönemde insanların ne yiyip içtiği, geçimlerini nasıl sağladığı ve sosyal hayatlarında nasıl eğlendiklerine dair önemli ipuçları sunuyor. Göbeklitepe’de yapılan araştırmalar sayesinde, tarih öncesi insan yaşamına dair birçok bilinmeyen detay gün yüzüne çıkarıldı. Arkeologlar ve tarihçiler, bu antik merkezdeki buluntular sayesinde, atalarımızın günlük yaşamı, ritüelleri ve kültürel alışkanlıkları hakkında daha derin bilgi sahibi oldu. Taş Tepeler Projesi Yerel Koordinatörü Arkeolog Ahmet Yavuz Kır, Göbeklitepe ile ilgili detayları aktardı.
• 28 Mayıs 2025 - 08:28 • Son Güncelleme:
• 28 Mayıs 2025 - 08:28 • Son Güncelleme: