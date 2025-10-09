GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemGiresun'un yaylalarında hasat zamanı! Kuraklık verimi düşürdü
HaberlerGündem Haberleri Giresun'un yaylalarında hasat zamanı! Kuraklık verimi düşürdü

Giresun'un yaylalarında hasat zamanı! Kuraklık verimi düşürdü

09.10.2025 - 13:44Güncellenme Tarihi:

Kaynak : İHA

Giresun'da Nisan ve mayıs aylarında ekilen patatesler Kulakkaya Yaylası’nda hasat edilmeye başlandı. Ancak yaz boyunca etkili olan kuraklık, verimini olumsuz etkiledi.

1Giresun'un yaylalarında hasat zamanı! Kuraklık verimi düşürdü

Giresun’un en önemli turizm alanlarından biri olan Kulakkaya Yaylası’na bağlı olan obalarda ekimi yapılan patates hasadı başladı. İhtiyacını karşılamak amacıyla nisan ve mayıs aylarında patates eken vatandaşlar, olgunlaşan patatesleri hasat ediyor.

2Giresun'un yaylalarında hasat zamanı! Kuraklık verimi düşürdü

Yavuz Kemal Beldesi’ne bağlı Kulakkaya Yaylası’nda patates hasadı yapan 65 yaşındaki Hatice Çakır, bu yıl yaz aylarında havaların kurak geçmesi nedeniyle diktikleri patateslerden geçen yıllara göre daha az verim aldıklarını söyledi.

3Giresun'un yaylalarında hasat zamanı! Kuraklık verimi düşürdü

Havaların soğumaya başladığını ve artık yayla sezonunun sonuna yaklaşıldığını anlatan Çakır, "Ektiğimiz patateslerin hasadına başladık. Yaylada hem güzel vakit geçiriyoruz, hem de kışlık patates ihtiyacımızı karşılıyoruz. Tamamen doğal şekilde kendi patatesimizi kendimiz üretiyoruz. Tamamen organik olarak ürettiğimiz patateslerin hasat zamanı geldi. Ancak bu sene biraz daha düşük ürün alıyoruz. Patatesin genelde haşlamasını, kızartmasını yaparak tükettiğimiz gibi diğer yemeklerin içerisinde de kullanıyoruz. Öncelikle kendi ihtiyacımızı ayırıyoruz. İhtiyacımızdan fazlasını ise yayla patatesi olarak çarşıda pazarda satarak aile ekonomimize katkı sağlıyoruz" dedi.