Giresun'un yaylalarında hasat zamanı! Kuraklık verimi düşürdü

3

Havaların soğumaya başladığını ve artık yayla sezonunun sonuna yaklaşıldığını anlatan Çakır, "Ektiğimiz patateslerin hasadına başladık. Yaylada hem güzel vakit geçiriyoruz, hem de kışlık patates ihtiyacımızı karşılıyoruz. Tamamen doğal şekilde kendi patatesimizi kendimiz üretiyoruz. Tamamen organik olarak ürettiğimiz patateslerin hasat zamanı geldi. Ancak bu sene biraz daha düşük ürün alıyoruz. Patatesin genelde haşlamasını, kızartmasını yaparak tükettiğimiz gibi diğer yemeklerin içerisinde de kullanıyoruz. Öncelikle kendi ihtiyacımızı ayırıyoruz. İhtiyacımızdan fazlasını ise yayla patatesi olarak çarşıda pazarda satarak aile ekonomimize katkı sağlıyoruz" dedi.