Giresunspor-Beşiktaş damga vurdu! İlk kez yaşandı, hakemin kararı ortalığı karıştırdı: Uçakları temizlemek zaten 3 dakika...

RIDVAN YILMAZ: 'UÇAKLARI TEMİZLEMEK 3 DAKİKA'

Maç sonu konuyla ilgili açıklama yapan Rıdvan Yılmaz şu ifadeleri kullandı:Hakem, sahanın içindeki uçakları çıkarırken 3 dakika gitti zaten. Top ne kadar engelleyebilir kağıdı? Diğer maçlarda 7-10 dakika uzatma veriliyor. Bize 3 dakika. Uçakları temizlemek zaten 3 dakika. Bilmiyorum, hakemin daha dikkatli olması daha iyi olacak.