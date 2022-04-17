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BeşiktaşGiresunspor-Beşiktaş damga vurdu! İlk kez yaşandı, hakemin kararı ortalığı karıştırdı: Uçakları temizlemek zaten 3 dakika...
HaberlerBeşiktaş Haberleri Giresunspor-Beşiktaş damga vurdu! İlk kez yaşandı, hakemin kararı ortalığı karıştırdı: Uçakları temizlemek zaten 3 dakika...
• 17 Nisan 2022 - 23:17 • Son Güncelleme:

Giresunspor-Beşiktaş damga vurdu! İlk kez yaşandı, hakemin kararı ortalığı karıştırdı: Uçakları temizlemek zaten 3 dakika...

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda GZT Giresunspor ile karşılaştı. Yeni teknik direktör Valerien Ismael ile çıkışa geçen siyah-beyazlılar bu maçı da alıp önümüzdeki sezon için taraftarını ümitlendirmek istiyordu. Giresunspor ise yükselen formunu Beşiktaş maçı ile taçlandırarak taraftarlarına 3 puan armağan etmenin peşindeydi. Karşılıklı ataklara sahne olup yüksek tempoda geçen maç 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı. Siyah-beyazlılar, 2022 yılında bir ilk yaşadı. Giresunspor'un tecrübeli file bekçisi Okan Kocuk, maça damga vurdu. Öte yandan son düdüğünün ardından Vida başta olmak üzere siyah-beyazlı oyuncular hakeme tepki gösterdi. İşte son dakika haberinin detayları...

• 17 Nisan 2022 - 23:17 • Son Güncelleme:
1Giresunspor-Beşiktaş damga vurdu İlk kez yaşandı, hakemin kararı ortalığı karıştırdı: Uçakları temizlemek zaten 3 dakika...
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Beşiktaş, Süper Lig'in 33. haftasında Giresunspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

2Giresunspor-Beşiktaş damga vurdu İlk kez yaşandı, hakemin kararı ortalığı karıştırdı: Uçakları temizlemek zaten 3 dakika...

Giresunsporlu taraftarlar Beşiktaş maçı için satışa çıkan tüm biletleri tüketti. Karşılaşma kapalı gişe oynandı.

3Giresunspor-Beşiktaş damga vurdu İlk kez yaşandı, hakemin kararı ortalığı karıştırdı: Uçakları temizlemek zaten 3 dakika...

Beşiktaş maçın 18. dakikasında gole çok yaklaştı. Sol köşeden kullanılan serbest vuruşta ceza sahasına gelen topa Vida vurmak istedi savunma uzaklaştırdı.

4Giresunspor-Beşiktaş damga vurdu İlk kez yaşandı, hakemin kararı ortalığı karıştırdı: Uçakları temizlemek zaten 3 dakika...

Dönen topu Montero indirdi, Batshuayi kontrol edip dönerek vurdu ancak Okan Kocuk gole izin vermedi.

5Giresunspor-Beşiktaş damga vurdu İlk kez yaşandı, hakemin kararı ortalığı karıştırdı: Uçakları temizlemek zaten 3 dakika...

Mücadelenin ilk yarısında iki takım da bulduğu pozisyonlardan yararlanamadı ve devreye golsüz eşitlikle girildi.

6Giresunspor-Beşiktaş damga vurdu İlk kez yaşandı, hakemin kararı ortalığı karıştırdı: Uçakları temizlemek zaten 3 dakika...

Karşılaşmanın ikinci devresinde de gol olmadı ve maç 0-0 sona erdi.

7Giresunspor-Beşiktaş damga vurdu İlk kez yaşandı, hakemin kararı ortalığı karıştırdı: Uçakları temizlemek zaten 3 dakika...

Deplasmanda 3 maçtır galibiyet alamayan Beşiktaş'ın puanı 51, Giresunspor'un ise 40 oldu.

8ISMAEL 5 PUAN TOPLADI

ISMAEL 5 PUAN TOPLADI

Siyah-beyazlıların başında 3 maça çıkan Valerien Ismael, 1 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

9Giresunspor-Beşiktaş damga vurdu İlk kez yaşandı, hakemin kararı ortalığı karıştırdı: Uçakları temizlemek zaten 3 dakika...

Öte yandan hakem Arda Kardeşler, karşılaşmanın normal süresine en az 3 dakika ilave etti.

10Giresunspor-Beşiktaş damga vurdu İlk kez yaşandı, hakemin kararı ortalığı karıştırdı: Uçakları temizlemek zaten 3 dakika...

Son düdüğün çalmasının ardından Beşiktaş'ta Domagoj Vida, Miralem Pjanic ve Necip Uysal, hakemin yanına giderek serzenişte bulundu.

11Giresunspor-Beşiktaş damga vurdu İlk kez yaşandı, hakemin kararı ortalığı karıştırdı: Uçakları temizlemek zaten 3 dakika...

Vida'nun hakem Arda Kardeşler ile yaptığı konuşmada sinirli olduğu göze çarparken kaptan Necip Uysal, takım arkadaşını sakinleştirdi.

123 DAKİKA NEDİR YA

'3 DAKİKA NEDİR YA?'

Siyah-beyazlıların başarılı file bekçisi Ersin Destanoğlu ise saha kenarına gelirken '3 dakika nedir ya?' sözleri ekranlara yansıdı.

13RIDVAN YILMAZ: UÇAKLARI TEMİZLEMEK 3 DAKİKA

RIDVAN YILMAZ: 'UÇAKLARI TEMİZLEMEK 3 DAKİKA'

Maç sonu konuyla ilgili açıklama yapan Rıdvan Yılmaz şu ifadeleri kullandı:Hakem, sahanın içindeki uçakları çıkarırken 3 dakika gitti zaten. Top ne kadar engelleyebilir kağıdı? Diğer maçlarda 7-10 dakika uzatma veriliyor. Bize 3 dakika. Uçakları temizlemek zaten 3 dakika. Bilmiyorum, hakemin daha dikkatli olması daha iyi olacak.

14İNŞALLAH ÖYLE OLACAK

İNŞALLAH ÖYLE OLACAK

İstediklerimiz pek fazla yapamadık. Biraz yavaş oynadık oyunu. Galip gelmek isterdik, daha iyi olacağımıza inanıyorum. İnşallah öyle de olacak

152022DE İLK KEZ GOL ATAMADILAR

2022'DE İLK KEZ GOL ATAMADILAR

Valerien Ismael yönetimindeki Beşiktaş, 2022'de bir ilk yaşadı. Siyah-beyazlılar, 2022'nin başından bu yana oynanan bir maçta ilk kez gol atamadan sahadan ayrıldı.

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