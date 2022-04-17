• 17 Nisan 2022 - 23:17 • Son Güncelleme:
Giresunspor-Beşiktaş damga vurdu! İlk kez yaşandı, hakemin kararı ortalığı karıştırdı: Uçakları temizlemek zaten 3 dakika...
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda GZT Giresunspor ile karşılaştı. Yeni teknik direktör Valerien Ismael ile çıkışa geçen siyah-beyazlılar bu maçı da alıp önümüzdeki sezon için taraftarını ümitlendirmek istiyordu. Giresunspor ise yükselen formunu Beşiktaş maçı ile taçlandırarak taraftarlarına 3 puan armağan etmenin peşindeydi. Karşılıklı ataklara sahne olup yüksek tempoda geçen maç 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı. Siyah-beyazlılar, 2022 yılında bir ilk yaşadı. Giresunspor'un tecrübeli file bekçisi Okan Kocuk, maça damga vurdu. Öte yandan son düdüğünün ardından Vida başta olmak üzere siyah-beyazlı oyuncular hakeme tepki gösterdi. İşte son dakika haberinin detayları...
• 17 Nisan 2022 - 23:17 • Son Güncelleme:
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Beşiktaş, Süper Lig'in 33. haftasında Giresunspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
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ISMAEL 5 PUAN TOPLADI
Siyah-beyazlıların başında 3 maça çıkan Valerien Ismael, 1 galibiyet, 2 beraberlik aldı.
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RIDVAN YILMAZ: 'UÇAKLARI TEMİZLEMEK 3 DAKİKA'
Maç sonu konuyla ilgili açıklama yapan Rıdvan Yılmaz şu ifadeleri kullandı:Hakem, sahanın içindeki uçakları çıkarırken 3 dakika gitti zaten. Top ne kadar engelleyebilir kağıdı? Diğer maçlarda 7-10 dakika uzatma veriliyor. Bize 3 dakika. Uçakları temizlemek zaten 3 dakika. Bilmiyorum, hakemin daha dikkatli olması daha iyi olacak.