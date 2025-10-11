Giresunlu üretici ne yapacağını şaşırdı! Piyasa karıştı, fiyatı bir yükselip bir düşüyor

1

Türkiye genelinde fındık rekoltesinde yaşanan düşüş, serbest piyasada fiyatlara yansımaya devam ediyor. Zirai don, kuraklık ve kahverengi kokarca zararlısı gibi üretimi etkileyen olumsuzluklar nedeniyle bu yıl fındık rekoltesinde ciddi düşüş yaşandı.