Giresun'da anaokulu öğretmeni hayaline kavuştu!

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Kitre Bebek yapımına siyah-beyaz televizyon döneminde izlediği bir belgeselden ilham alarak başladığını belirten Aydın, "İzlediğim belgeselde bir kadının yurt dışında ödül alması beni çok etkiledi. ‘Ben de yapabilir miyim?’ dedim. Çocukları çok seviyorum ve onlara bir tebessüm ettirmek istedim ve böylelikle başladım" diye konuştu.