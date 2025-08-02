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Giresun'da anaokulu öğretmeni hayaline kavuştu!

02.08.2025 - 10:59Güncellenme Tarihi:

Giresun’un Piraziz ilçesinde yaşayan emekli anaokulu öğretmeni Ümmihan Aydın, yıllar boyunca hayalini kurduğu kitre bebeklerden oluşan müzeyi hayata geçirdi.

1Giresun'da anaokulu öğretmeni hayaline kavuştu!

Karadeniz kültürüne ait unutulmaya yüz tutmuş eser ve objeleri kitre bebeklerle bir araya getiren Aydın, çocuklara ve gençlere kültürel mirası tanıtmayı amaçlayan eserlerini oyunlaştırarak hikayelere dönüştürdü.

2Giresun'da anaokulu öğretmeni hayaline kavuştu!

Özellikle fındık kültürünü başından sonuna kadar kurgulayan Aydın, tüm eserlerini bir kompozisyon bütünlüğü içinde tasarladı.

3Giresun'da anaokulu öğretmeni hayaline kavuştu!

Kitre Bebekler hakkında bilgi veren Aydın, "Kitre ağacının ham maddesinden yapılan hamura şekil vererek, pamukla doldurulan bebeklerdir. Önce tel geçiriyorum, ardından pamukla vücudu oluşturuyorum. Yüz ve elleri yapmak çok zor. 3-4 ay süren çalışmalarım oldu. Tüm elbiselerini kendim diktim, saçlarını boyadım. Gerçekten uzun zaman ve sabır gerektiren bir iş" dedi.

4Giresun'da anaokulu öğretmeni hayaline kavuştu!

Kitre Bebek yapımına siyah-beyaz televizyon döneminde izlediği bir belgeselden ilham alarak başladığını belirten Aydın, "İzlediğim belgeselde bir kadının yurt dışında ödül alması beni çok etkiledi. ‘Ben de yapabilir miyim?’ dedim. Çocukları çok seviyorum ve onlara bir tebessüm ettirmek istedim ve böylelikle başladım" diye konuştu.

5Giresun'da anaokulu öğretmeni hayaline kavuştu!

"Bebekleri tamamen hayal gücüyle tasarladığını söyleyen Aydın, "Hiçbir resim, dergi ya da televizyon görüntüsünden faydalanmadım. Her biri benim iç dünyamın bir ürünü. Annemin yıllar önce kardeşime ördüğü çoraptan kalan yırtık bir parçadaki motifi patiklerde kullandım. Karadeniz motifleriyle dolu bir koleksiyon oluşturdum" şeklinde konuştu.

6Giresun'da anaokulu öğretmeni hayaline kavuştu!