Giden canlı dönemedi! İşte Rusların Ölüler Şehri Dargavs'ın sırrı...
Kuzey Osetya–Alanya Cumhuriyeti'nde Gizeldon Nehri üzerinde bulunan Dargavs, 10 binden fazla gizemli mezara ev sahipliği yapıyor. Üzerinden yıllar geçmesine ve onlarca araştırma yapılmasına rağmen gerçeğin ne olduğu ise gizemini koruyor.
Rusya'nın ücra köşesindeki bir köyde 'Ölüler Şehri' olarak adlandırılan bir Orta Çağ mezarlığı bulunuyor. Bu antik mezarlık, birçoğu kıyafetleri ve eşyalarıyla sonsuza uğurlanan 10 binden fazla insanın kalıntılarını barındırıyor. Gürcistan sınırının hemen ötesinde bulunan bu gizemli mezarlık yıllardır çözülememiş binlerce sırla dolu.
16'ncı yüzyıldan günümüze Rusya'nın güneyinde bulunan tarım arazilerinin uzağında kalan bu kısımlar mezarlık olarak kullanılıyor. Bir teze göre 13'üncü yüzyılda yaşanan Moğol-Tatar istilasında yakılan bu topraklar verimsizleştiği için Kafkas dağlarının eteklerindeki vadide yaşayan yerliler, yerden tasarruf etmek için yer üstü mahzenleri inşa etmeye başladılar. Yani bu mezarlık alan aslında bir depolama alanıydı ve sonradan mezarlığa dönüştü.
TOPRAĞA SAYGI DUYDUKLARI İÇİN...
Başka bir tezde ise Ölüler Şehri'nin, güney Rusya'ya yerleşen ve toprağa saygı duyduğu için ölülerini yerin üstüne gömen göçmen Sarmatyalılar tarafından yapıldığı öne sürülüyor. Hatta Sarmatyalıların bu inancının da Hint-İran geleneğinden geldiği düşünülüyor.
Her iki tezin de kesinliği kanıtlanmadığından Dargavs'ta bulunan bu gizemli mezarlığın ne amaçla ve ne şekilde yapıldığı bilinmiyor. Ancak kalıntılar uzmanlar tarafından incelendiğinde, bunun bilinçli bir şekilde yapıldığını söylemenin zor olduğu düşünülüyor.
BURADA ÖLÜMÜ BEKLEMİŞ OLABİLİRLER
Ölüler Şehri'nin hikâyesi aynı zamanda bir başka gerçekliğe daha dayandırılıyor. Bu da 17'nci ve 18'inci yüzyıllarda yaşanmış birden fazla veba salgınıyla ilgili. İddiaya göre vebaya yakalanan köy sakinleri ölümlerinin yaklaşmasını beklerken kendilerini Dargavs'taki bu mahzenlerde karantinaya almış olabilirler. Hatta bu iddianın kalıntılarla destekleniyor olması araştırmacıları gerçeğe biraz daha yaklaştırıyor.
CESETLER KORUNMUŞ DURUMDA
Ölüler şehri dikkat çekici bir şekilde korunmuş Orta Çağ dönemine ait formdaki birden fazla çatı mahzenlerinden oluşuyor. Şehri uzaktan görenler önceden burada bir yerleşim olabileceğini bile düşünebiliyor.
Mahzenlerin içini inceleyen araştırmacılar bazı cesetlerin tekneleri andıran ahşap tabutların içine gömüldüğünü hatta yanında kürek bulunan bir ceset bile keşfedildiğini kaydetti. Yakınlarda gezilebilir nehir olmadığından, bazı tarihçiler eski sakinlerin cennete ulaşmak için bir nehri geçmek gerektiğine inandıkları bilgisinin de altını çizdi.
Pek çok ziyaretçi bu mezarlığı oldukça iyi korunmuş Orta Çağ mimarisini görmek için seyahat ederken, tarihçi Luidmila Gaboeva Dargavs'ta daha fazlasını bulabileceklerine inandığını söyledi. Dargavs'ta bulunan bu mezarlık tüm gizemini de koruyor. Bazı inanışlar bu mezarlığa girmenin oldukça sakıncalı olduğu hatta bu mezarları ziyaret edenlerin oradan canlı çıkmasının pek mümkün olmadığı yönünde.
KEOPS PİRAMİDİ'NİN GİZEMİ AÇIĞA MI ÇIKACAK?
Öte yandan yüzyıllarca gizemi çözülememiş Keops piramidini anlamak için de çalışmalar sürüyor. Yeni başlatılan bir projeye göre, Keops Piramidi'nin en derinlerinde gizlenenler açığa çıkarılabilecek. Uzmanlar piramidin saklı kalmış kısımlarını 'uzaydan gelen parçacıklar'la çözmeye çalışacak. Bu büyük projenin fikri bile şimdiden büyük ilgi gördü.
DAHA DERİNLERDE FARKLI ŞEYLER OLABİLİR
Büyük Keops Piramidi, insanların şimdiye kadar inşa ettiği en ihtişamlı yapılardan biri. Bilim insanlarından oluşan bir ekip, Giza'daki Büyük Keops Piramidi'ni kozmik ışınlarla taramak için yüksek enerji fiziğindeki gelişmeleri kullanma kararı aldı. Böylelikle piramidin içini daha derinden görmek ve iç yapısının haritasını çıkarmak mümkün olacak. Bu görevin kod adı ise 'Büyük Piramidi Keşfet' olarak belirlendi.
Arkeologlar Keops Piramidi'nin piramidin iç yapısının haritasını çıkartalı yıllar oldu. Ancak piramit ve altındaki toprak, farklı odalar ve geçitler içerdiğinden daha derinlerde farklı şeyler olabileceği belirtiliyor. Son zamanlarda arkeologlardan oluşan ekipler piramitlerin içini daha titiz bir şekilde araştırmak için bazı yüksek teknolojili yöntemler kullandı ve kullanmaya da devam ediyor.
Bilim insanları, insanlığın en eski arkeolojik hazinelerinden birini araştırmak için modern yüksek enerjili fiziğini kullanacak. Piramidin gizemini çözmek için uzaydan gelen parçacıkları kullanacak olan uzmanların orada ne bulacağı büyük bir merak konusu. (Betül Yasemin Keskin / Milliyet)