Giden canlı dönemedi! İşte Rusların Ölüler Şehri Dargavs'ın sırrı...

Pek çok ziyaretçi bu mezarlığı oldukça iyi korunmuş Orta Çağ mimarisini görmek için seyahat ederken, tarihçi Luidmila Gaboeva Dargavs'ta daha fazlasını bulabileceklerine inandığını söyledi. Dargavs'ta bulunan bu mezarlık tüm gizemini de koruyor. Bazı inanışlar bu mezarlığa girmenin oldukça sakıncalı olduğu hatta bu mezarları ziyaret edenlerin oradan canlı çıkmasının pek mümkün olmadığı yönünde.