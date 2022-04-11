Geri dönüyor...! İsmail Kartal teknik direktör Vitor Pereira Sportif Direktör oluyor
Vole programında yaptığı açıklamalarla gündeme damga vuran ve derbiden sonra Vitor Pereira bombasını patlatan Ali Ece, sarı lacivertli kulübün çılgın projesini açıkladı. Ece, Fenerbahçe'nin hem yeni teknik direktörünü hem de yeni Sportif Direktörünü duyurdu.
Fenerbahçe'de Vitor Pereira sonrası başa geçen İsmail Kartal, son 8 maçta 22 puan topladı; ligde 2. sıraya yerleşerek UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme biletini kapmak üzere büyük bir avantaj elde etti. Joachim Löw'lerin Jorge Jesus'ların havada uçuştuğu bir dönemde İsmail Kartal'ın başarılı sonuçlar alması sonrası Fenerbahçe'nin tecrübeli hoca ile yola devam ihtimali belirdi. Konuyla alakalı en çılgın öneri Ali Ece'den geldi: "Teknik direktör İsmail Kartal, sportif direktör Vitor Pereira."
VOLE'deki "Nakavt" programında konuşan Ece, "İsmail Kartal'ın yanına hiç aklınıza gelmeyecek bir sportif direktör önerim olacak." derken, "Büyük ihtimal Ali Koç'un kafası karıştı çünkü İsmail Kartal yönetiminde son 8 maç 7 galibiyet... Kartal, geldikten sonra bir puan tablosu yaparsak lider Fenerbahçe çıkar. Bu çok önemli." ifadelerini kullandı.
Real Madrid'den Zinedine Zidane örneği veren Ali Ece, şöyle devam etti: Zidane, Real Madrid'e ilk geldiği zaman, o sezon belki Barcelona şampiyon oldu ama ilerleyen yıllarda Real Madrid'e çok katkı sağlayacağını gösterdi. İsmail Kartal'ı, Zidane ile karşılaştırmıyorum. Sonradan gelen, kendi kurmadığı takımın başına geçen hoca ölçütüyle karşılaştırıyorum.
Vitor Pereira'nın Corinthians'tan böyle giderse kovulacağını ifade eden ünlü yorumcu, "Ali Koç, Pereira'yı alsın. İdeal bir sportif direktör. Neden? Osayi-Samuel'i beke dönüştüren o, Zajc'ı yedek ofansif orta sahadan çift yönlü 8'e dönüştüren o, Zajc'tan gol katkısı almak için ona göre bir şablon oluşturan yine o... İrfan Can'ın sağ iç forvette oynamasında da Pereira'nın katkısı var." dedi.
Ferdi Kadıoğlu'nun bek oynaması ve Kim Min-jae'nin uygun fiyata alınmasında da Portekizli'nin rolünden bahseden Ali Ece, "Vitor Pereira sportif direktör, İsmail Kartal teknik direktör. Fenerbahçe şampiyonluğun en büyük adaylarından bir tanesi olur. Çok ciddiyim bu konuda. Neden olmasın?" şeklinde konuştu.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Vitor Pereira bize güzel bir miras bıraktı. Osayi'den sağ bek, Ferdi'den sol bek çıkardı, Zajc'ı sezon başında satacaktık; izin vermedi. Crespo ve Kim transferlerini yaptırdı. Birçok oyuncunun performansı yükseldi. Gençlerin performansı yükseldi, birçok şeyi yaptı ama herkese uymadı." ifadelerini kullanmıştı.
İŞTE TÜMER METİN'İN AÇIKLAMALARI:
Maçı bırakıp 7-8 dakika sadece Taylan'ı izledim. İki defa topla buluştu, Muslera'ya pas attı. Bu kadar baskı altındayken senin ön liberon alıp dönmüyorsa oyunu nasıl ön tarafa taşıyacaksın. Cicaldau gelmiyor, Berkan gelip top almıyor. Bu üçlüyle nasıl ileriye gideceksin.