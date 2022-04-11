Geri dönüyor...! İsmail Kartal teknik direktör Vitor Pereira Sportif Direktör oluyor

Vitor Pereira'nın Corinthians'tan böyle giderse kovulacağını ifade eden ünlü yorumcu, "Ali Koç, Pereira'yı alsın. İdeal bir sportif direktör. Neden? Osayi-Samuel'i beke dönüştüren o, Zajc'ı yedek ofansif orta sahadan çift yönlü 8'e dönüştüren o, Zajc'tan gol katkısı almak için ona göre bir şablon oluşturan yine o... İrfan Can'ın sağ iç forvette oynamasında da Pereira'nın katkısı var." dedi.