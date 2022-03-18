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FenerbahçeGeçen yıl İnter bu sezon Ajax! Fenerbahçe'nin yıldızı için resmi ilgi mektubu
HaberlerFenerbahçe Haberleri Geçen yıl İnter bu sezon Ajax! Fenerbahçe'nin yıldızı için resmi ilgi mektubu
• 18 Mart 2022 - 11:17 • Son Güncelleme:

Geçen yıl İnter bu sezon Ajax! Fenerbahçe'nin yıldızı için resmi ilgi mektubu

Geçtiğimiz yıl İnter'in resmi olarak girişimlere bulunduğu yıldız futbolcu için bu sezon Ajax devreye girdi. Ersun Yanal'ın ısrarlarıyla Fenerbahçe'ye transfer edilen milli oyuncunun şu andaki piyasa değeri 15 milyon euro olduğu öğrenildi.

• 18 Mart 2022 - 11:17 • Son Güncelleme:
1Geçen yıl İnter bu sezon Ajax Fenerbahçenin yıldızı için resmi ilgi mektubu
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Fenerbahçe'de mecburiyetten sağ bekte oynayan Bright Osayi-Samuel başarılı bir performans sergilemişti.

2Geçen yıl İnter bu sezon Ajax Fenerbahçenin yıldızı için resmi ilgi mektubu

Hollanda basınında Ajax'ın Altay ile ilgilendiği yönünde çıkan haberlerin ardından ilk resmi adımın geldiği öğrenildi.

3Geçen yıl İnter bu sezon Ajax Fenerbahçenin yıldızı için resmi ilgi mektubu

Genç oyuncuya İngiltere'den teklifler gelmeye başladı.

4Geçen yıl İnter bu sezon Ajax Fenerbahçenin yıldızı için resmi ilgi mektubu

Fenerbahçe yönetimi, Osayi için şu aşamada hiçbir kulüple pazarlık masasına oturmuyor.

5Geçen yıl İnter bu sezon Ajax Fenerbahçenin yıldızı için resmi ilgi mektubu

Kararı yeni teknik adama bırakıyorlar. 24 yaşındaki futbolcu kariyerine sarı-lacivertli kulüpte devam ederse gelecek sezonda da önde değil sağ bekte oynayacak.

6Geçen yıl İnter bu sezon Ajax Fenerbahçenin yıldızı için resmi ilgi mektubu

Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi Altay Bayındır bir süredir Hollanda devi Ajax'ın takibi altındaydı.

7Geçen yıl İnter bu sezon Ajax Fenerbahçenin yıldızı için resmi ilgi mektubu

Hollanda basınında Ajax'ın Altay ile ilgilendiği yönünde çıkan haberlerin ardından ilk resmi adımın geldiği öğrenildi.

8Geçen yıl İnter bu sezon Ajax Fenerbahçenin yıldızı için resmi ilgi mektubu

Ajax kulübünün Fenerbahçe'ye bir yazı göndererek Altay Bayındır ile ilgilendiğini resmen ilettiği bildirildi. Bu ilgi mektubunun resmi bir teklif olmasa da "Resmi teklif yapabilirim" anlamına geldiği ifade edildi.

9Geçen yıl İnter bu sezon Ajax Fenerbahçenin yıldızı için resmi ilgi mektubu

Bu arada Altay'ın Fenerbahçe ile yeni sözleşme için de görüşmelerini sürdürdüğü de gelen haberler arasında. Sarı-lacivertli kurmaylar 2023 yılında sözleşmesi sona erecek olan milli file bekçisi ile sözleşme uzatma kararı almıştı.

10Geçen yıl İnter bu sezon Ajax Fenerbahçenin yıldızı için resmi ilgi mektubu

Ajax'ın resmi teklifini iletmesi durumunda ise Sarı-Lacivertli kulübün 15 milyon euro civarında bonservis bedeli talep edeceği de ifade ediliyor. (Takvim)

11Geçen yıl İnter bu sezon Ajax Fenerbahçenin yıldızı için resmi ilgi mektubu

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Geçen yıl İnter bu sezon Ajax! Fenerbahçe'nin yıldızı için resmi ilgi mektubu

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