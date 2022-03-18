• 18 Mart 2022 - 11:17 • Son Güncelleme:
Geçen yıl İnter bu sezon Ajax! Fenerbahçe'nin yıldızı için resmi ilgi mektubu
Geçtiğimiz yıl İnter'in resmi olarak girişimlere bulunduğu yıldız futbolcu için bu sezon Ajax devreye girdi. Ersun Yanal'ın ısrarlarıyla Fenerbahçe'ye transfer edilen milli oyuncunun şu andaki piyasa değeri 15 milyon euro olduğu öğrenildi.
• 18 Mart 2022 - 11:17 • Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de mecburiyetten sağ bekte oynayan Bright Osayi-Samuel başarılı bir performans sergilemişti.
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Hollanda basınında Ajax'ın Altay ile ilgilendiği yönünde çıkan haberlerin ardından ilk resmi adımın geldiği öğrenildi.
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Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi Altay Bayındır bir süredir Hollanda devi Ajax'ın takibi altındaydı.
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Bu arada Altay'ın Fenerbahçe ile yeni sözleşme için de görüşmelerini sürdürdüğü de gelen haberler arasında. Sarı-lacivertli kurmaylar 2023 yılında sözleşmesi sona erecek olan milli file bekçisi ile sözleşme uzatma kararı almıştı.
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