Geçen hafta eleştirmişti! Torrent'ten flaş 'Fatih Terim - Arda Turan' yorumu
Göztepe maçından önce Fatih Terim'le bir araya gelen ve tecrübeli teknik adamla fotoğraf çektiren Arda Turan taraftarların bir hayli tepkisini çekmişti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Torrent 'Bu soruyu onlara sormak lazım' dedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Göztepe karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Galibiyetle ilgili konuşan Torrent "Oyuncular, taraftarlar ve bizi her zorlukta destekleyen yönetim bu galibiyet hak etti." dedi.
Maçı değerlendiren İspanyol teknik adam "Bu maç bir delilikti. İkinci yarıda 4-3-3 yapmak anahtardı. İlerideki 3 kişiyle karşılayarak oynatmamak, 2 orta sahayla onların 2 orta sahasını karşıladık. İlk yarıda kontrol edemediğimiz bir 5'li vardı. Taylan burada destek oldu ve kontrol altına aldık. Takımın buna ihtiyacı vardı, tekrardan kendilerine inanabilmeleri için..." açıklamasını yaptı.
Biz de onlara karşı bekleri çok geri çektik. Bizde 6 kişi falan savunma oldu. Bunun sonucunda oyun çok fazla bizim sahamızda oynandı. 3 stoperleri serbest oynuyordu. Biz çok geride olduğumuz için kısa sürede 15 orta yaptılar. Bu normal değildi. Orta sahayı düzgünce kontrol edemediğimiz için rahatça oynadılar." dedi.
İkinci yarı daha iyi oynadıklarını söyleyen sarı-kırmızılı teknik adam "İkinci yarı tamamen değişti. Fırsat bile yakalayamadılar. Oyuncu değişikliklerle bazı şeyler değişti ama taktik değişikliğiyle sonuç aldık. 4-3-3 oynadık. Topa sahip olmayınca da adam adama oynadık ve böylece başarılı olduk. Bizim açıklarımız onların stoperlerine karşı çıkıyordu.
Berkan ve Alex onların orta sahalarıyla karşı karşıya kaldılar ve eşitlik oldu. Taylan savunmanın önündeydi, top kanada geçince savunmayı Taylan'la 5'liye çeviriyorduk. 5'liye dönünce rakip de rahat oynayamaz oldu. Sayısal üstünlük sağlayamadılar. Hücuma çıkınca da bizim sayısal üstünlüğümüz oluyordu." ifadelerini kullandı.
İkinci yarı hakkındaki sözlerine devam eden Torrent "Galatasaray gibi büyük bir takımın yapması gerektiği şekilde daha fazla topa sahip olduk ve normale dönüş gerçekleşti. Taktik olarak bence bugünkü maç bu şekilde özetlenebilir. İlk yarıdaki oyundan memnun değildim. Sahada yapmamamız gereken şeyler yaptık. Bu şekilde oynayamayız.
Arada bunları düzelttik. Bu stadyumdaki ortamı biliyorsunuz. Oyunculara sesleniyorduk, en dibimdeki bek bile beni duymuyordu. Bence ikinci yarıda vakti güzel değerlendirdik. Sadece oyuncuları değiştirmemiz değil sistemi değiştirmemiz bize yardımcı oldu. Onların 3 kişilik savunmasına 3 kişilik hücum, 2 kişilik merkezlerine 2 kişilik merkez ve 5'li savunma. Topa sahip olunca da 4-3-3'e çeviriyorduk.
Açıklamalarına devam eden Torrent "İlk yarıda iyi oynamamıştık. İkinci yarıda daha iyi oynadık ve hak ettik. Mağlup durumda olduğumuz sürede acı içindeydim. Kasımpaşa gibi maçlar aklıma geldi. İkinci yarıda bu sefer farklı oynadıklarını, takımın başarılı olduğunu gördüğüm için yedek kulübesindeki arkadaşlarımla 'Bizimkiler oynuyor bu sefer' diye konuşuyordum. 100. dakikaya kadar baskıyı bırakmayan, mücadeleyi bırakmayan bu takımdaki her oyuncuya %100 güveniyordum zaten." dedi
İyi yolda olduklarını söyleyen İspanyol çalıştırıcı "Bizim şahsi hislerimizden ziyade, takımca hissettiğimiz bir şey. 1 yıl üzerinde oynamayan Omar'a hediye etmek istedik bunu aramızda. Takım ne kadar birlik olduğunu, Omar'ı ne kadar sevdiğini göstermiş oldu. Hislerden bahsedecek olursak, gerçekten farklı bir ruha sahip bir takım Galatasaray." açıklamasını yaptı.
Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Arda Turan, Alpaslan Öztürk ve Olimpiu Morutan'ın kadroda olmamasıyla ilgili gelen soruyu yanıtladı. İspanyol teknik adam "Her teknik adam kazanacağı oyuncuları seçer. Omar Elabdellaoui, Halil Dervişoğlu, Ömer Bayram, Erick Pulgar, Mustafa Muhammed dahil oldular." dedi.
Domenec Torrent, Arda Turan'ın Fatih Terim ile çektirdiği fotoğrafla ilgili ise "Arda Turan, Fatih Terim ile fotoğraf koydu dediniz. İnsanlar istediği fotoğrafı çekebilir. Kiminle fotoğrafını koymak isterse koyabilir. Bu soruyu ona sormak lazım. Bizim için maçın önemi daha kritik. Tüm taraftarlarımız, yönetimimiz, bizim için zor bir durumdu. Galatasaray büyüklüğündeki bir takım için seri galibiyetlerle çıkmak istediğimiz. Fotoğraf bir anektod. Yorum bile yapmak istemem." diye konuştu.