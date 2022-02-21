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GalatasarayGeçen hafta eleştirmişti! Torrent'ten flaş 'Fatih Terim - Arda Turan' yorumu
HaberlerGalatasaray Haberleri Geçen hafta eleştirmişti! Torrent'ten flaş 'Fatih Terim - Arda Turan' yorumu
• 21 Şubat 2022 - 23:48 • Son Güncelleme:

Geçen hafta eleştirmişti! Torrent'ten flaş 'Fatih Terim - Arda Turan' yorumu

Göztepe maçından önce Fatih Terim'le bir araya gelen ve tecrübeli teknik adamla fotoğraf çektiren Arda Turan taraftarların bir hayli tepkisini çekmişti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Torrent 'Bu soruyu onlara sormak lazım' dedi.

• 21 Şubat 2022 - 23:48 • Son Güncelleme:
1Geçen hafta eleştirmişti Torrentten flaş Fatih Terim - Arda Turan yorumu
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Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Göztepe karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Galibiyetle ilgili konuşan Torrent "Oyuncular, taraftarlar ve bizi her zorlukta destekleyen yönetim bu galibiyet hak etti." dedi.

2Geçen hafta eleştirmişti Torrentten flaş Fatih Terim - Arda Turan yorumu

Maçı değerlendiren İspanyol teknik adam "Bu maç bir delilikti. İkinci yarıda 4-3-3 yapmak anahtardı. İlerideki 3 kişiyle karşılayarak oynatmamak, 2 orta sahayla onların 2 orta sahasını karşıladık. İlk yarıda kontrol edemediğimiz bir 5'li vardı. Taylan burada destek oldu ve kontrol altına aldık. Takımın buna ihtiyacı vardı, tekrardan kendilerine inanabilmeleri için..." açıklamasını yaptı.

3Geçen hafta eleştirmişti Torrentten flaş Fatih Terim - Arda Turan yorumu

Oyuncu değişikliklerinden sonuç aldıklarını belirten Torrent "Oyuncu değişiklikleri bize yardımcı oldu ama sistem değişikliği bizim için önemliydi." ifadelerini kullandı.

4Geçen hafta eleştirmişti Torrentten flaş Fatih Terim - Arda Turan yorumu

Basın toplantısında konuşan Torrent "İlk yarı kesinlikle Göztepe'nindi. Onlar 3 kişi savunma yapıp, 2 kişi kanattan geliyordu, 5 kişi hücum ediyordu. Kanatlardaki oyuncuları çok ilerideydi. Burada hata yaptık. Açık oyuncuların çok önde baskı yapmaları konusunda önlem almamıştık.

5Geçen hafta eleştirmişti Torrentten flaş Fatih Terim - Arda Turan yorumu

Biz de onlara karşı bekleri çok geri çektik. Bizde 6 kişi falan savunma oldu. Bunun sonucunda oyun çok fazla bizim sahamızda oynandı. 3 stoperleri serbest oynuyordu. Biz çok geride olduğumuz için kısa sürede 15 orta yaptılar. Bu normal değildi. Orta sahayı düzgünce kontrol edemediğimiz için rahatça oynadılar." dedi.

6Geçen hafta eleştirmişti Torrentten flaş Fatih Terim - Arda Turan yorumu

İkinci yarı daha iyi oynadıklarını söyleyen sarı-kırmızılı teknik adam "İkinci yarı tamamen değişti. Fırsat bile yakalayamadılar. Oyuncu değişikliklerle bazı şeyler değişti ama taktik değişikliğiyle sonuç aldık. 4-3-3 oynadık. Topa sahip olmayınca da adam adama oynadık ve böylece başarılı olduk. Bizim açıklarımız onların stoperlerine karşı çıkıyordu.

7Geçen hafta eleştirmişti Torrentten flaş Fatih Terim - Arda Turan yorumu

Berkan ve Alex onların orta sahalarıyla karşı karşıya kaldılar ve eşitlik oldu. Taylan savunmanın önündeydi, top kanada geçince savunmayı Taylan'la 5'liye çeviriyorduk. 5'liye dönünce rakip de rahat oynayamaz oldu. Sayısal üstünlük sağlayamadılar. Hücuma çıkınca da bizim sayısal üstünlüğümüz oluyordu." ifadelerini kullandı.

8Geçen hafta eleştirmişti Torrentten flaş Fatih Terim - Arda Turan yorumu

İkinci yarı hakkındaki sözlerine devam eden Torrent "Galatasaray gibi büyük bir takımın yapması gerektiği şekilde daha fazla topa sahip olduk ve normale dönüş gerçekleşti. Taktik olarak bence bugünkü maç bu şekilde özetlenebilir. İlk yarıdaki oyundan memnun değildim. Sahada yapmamamız gereken şeyler yaptık. Bu şekilde oynayamayız.

9Geçen hafta eleştirmişti Torrentten flaş Fatih Terim - Arda Turan yorumu

Arada bunları düzelttik. Bu stadyumdaki ortamı biliyorsunuz. Oyunculara sesleniyorduk, en dibimdeki bek bile beni duymuyordu. Bence ikinci yarıda vakti güzel değerlendirdik. Sadece oyuncuları değiştirmemiz değil sistemi değiştirmemiz bize yardımcı oldu. Onların 3 kişilik savunmasına 3 kişilik hücum, 2 kişilik merkezlerine 2 kişilik merkez ve 5'li savunma. Topa sahip olunca da 4-3-3'e çeviriyorduk.

10Geçen hafta eleştirmişti Torrentten flaş Fatih Terim - Arda Turan yorumu

Böylece daha da iyi oynayabiliyorduk. Özetle, ilk yarıdan memnun değilim. Galatasaray öyle oynayamaz. İkinci yarından da memnunum. Fiziksel olarak da kondisyonerimizin iyi iş çıkardığını düşünüyorum. Bence bunun sonucunda da memnun kaldığım bir oyun çıkarabildik." dedi.

11Geçen hafta eleştirmişti Torrentten flaş Fatih Terim - Arda Turan yorumu

Penaltı kararları hakkında görüşü sorulan Torrent "Hakemlerden hiçbir zaman konuşmayacağım. Türkiye'de değil Avrupa'da da VAR'ı getirdiler, işler iyice karıştı. İkinci penaltıya karşı çıktım. Ayağından sekip eline çarptı. Başka ülkelerde bu penaltı değil.

12Geçen hafta eleştirmişti Torrentten flaş Fatih Terim - Arda Turan yorumu

Çünkü, seken top. Türkiye'de kurallar farklı olabilir. Ben de o yüzden 4. hakeme itiraz ettim. Hakemlik çok zor bir iş. Bu yüzden kazanırken de, kaybederken de hakemlerden konuşmayacağım. Basın, işi gereği hakemler hakkında yorum yapabilir." ifadelerini kullandı.

13Geçen hafta eleştirmişti Torrentten flaş Fatih Terim - Arda Turan yorumu

Açıklamalarına devam eden Torrent "İlk yarıda iyi oynamamıştık. İkinci yarıda daha iyi oynadık ve hak ettik. Mağlup durumda olduğumuz sürede acı içindeydim. Kasımpaşa gibi maçlar aklıma geldi. İkinci yarıda bu sefer farklı oynadıklarını, takımın başarılı olduğunu gördüğüm için yedek kulübesindeki arkadaşlarımla 'Bizimkiler oynuyor bu sefer' diye konuşuyordum. 100. dakikaya kadar baskıyı bırakmayan, mücadeleyi bırakmayan bu takımdaki her oyuncuya %100 güveniyordum zaten." dedi

14Geçen hafta eleştirmişti Torrentten flaş Fatih Terim - Arda Turan yorumu

İyi yolda olduklarını söyleyen İspanyol çalıştırıcı "Bizim şahsi hislerimizden ziyade, takımca hissettiğimiz bir şey. 1 yıl üzerinde oynamayan Omar'a hediye etmek istedik bunu aramızda. Takım ne kadar birlik olduğunu, Omar'ı ne kadar sevdiğini göstermiş oldu. Hislerden bahsedecek olursak, gerçekten farklı bir ruha sahip bir takım Galatasaray." açıklamasını yaptı.

15Geçen hafta eleştirmişti Torrentten flaş Fatih Terim - Arda Turan yorumu

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Arda Turan, Alpaslan Öztürk ve Olimpiu Morutan'ın kadroda olmamasıyla ilgili gelen soruyu yanıtladı. İspanyol teknik adam "Her teknik adam kazanacağı oyuncuları seçer. Omar Elabdellaoui, Halil Dervişoğlu, Ömer Bayram, Erick Pulgar, Mustafa Muhammed dahil oldular." dedi.

16Geçen hafta eleştirmişti Torrentten flaş Fatih Terim - Arda Turan yorumu

Domenec Torrent, Arda Turan'ın Fatih Terim ile çektirdiği fotoğrafla ilgili ise "Arda Turan, Fatih Terim ile fotoğraf koydu dediniz. İnsanlar istediği fotoğrafı çekebilir. Kiminle fotoğrafını koymak isterse koyabilir. Bu soruyu ona sormak lazım. Bizim için maçın önemi daha kritik. Tüm taraftarlarımız, yönetimimiz, bizim için zor bir durumdu. Galatasaray büyüklüğündeki bir takım için seri galibiyetlerle çıkmak istediğimiz. Fotoğraf bir anektod. Yorum bile yapmak istemem." diye konuştu.

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