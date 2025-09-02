Gece-gündüz sıcaklık farkı, patatese lezzet katıyor! Sivas’ta 460 bin ton rekolte bekleniyor

3

Sivas’ın tohumluk patates üretiminde lider olduğuna dikkat çeken Başkan Çetindağ, "Bu yıl 87 bin dekar patates yemeklik olarak, 23 bin dekarında tohumluk olarak ekildi. Bu sene rekorumuzda ilk aldığımız verilere göre 460 bin ton rekolte bekleniyor. Bu da Türkiye ortalamasına baktığımızda Sivas’ın yine ilk 5’in içinde olacağını gösteriyor. 460 bin ton patateste ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır. Hasada da az kaldı yavaş yavaş başlayacak. Buradaki patatesin aroması çok güçlü. Çünkü gece ve gündüz sıcaklık farkından dolayı kabuğunun kalın olması, kışa dayanıklı olması ve 1’nci seviye kalitede patates üretiliyor. Üreticiler de diğer illerden buraya geliyor. İnşallah hasadımız ülkemize milletimize hayırlı olur" şeklinde konuştu.