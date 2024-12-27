Gaziantep'te lise öğrencileri otomotiv sektörünün hem eğitimini alıyor hem de pratik yaparak tecrübe kazanıyor
Gaziantep'te Ali Topçuoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenciler, otomotiv sektörünün kalifiye eleman sorununa çözüm olmanın yanı sıra hem meslek öğreniyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor. 12'inci sınıf öğrencisi Mevlüt Tunçer ise, “4 yıldır bu mesleği yapıyorum. Çocukluğumdan beri bu mesleği hayal ediyordum. Bu okul sayesinde hem ustalık belgesini aldım hem de aileme katkıda bulundum. Bu okuldaki eğitim sayesinde bir şeyler başardığıma inanıyorum” diye konuştu.
İHA
• 27 Aralık 2024 - 10:08 • Son Güncelleme:
İHA
• 27 Aralık 2024 - 10:08 • Son Güncelleme: