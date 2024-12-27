Gaziantep'te lise öğrencileri otomotiv sektörünün hem eğitimini alıyor hem de pratik yaparak tecrübe kazanıyor

“MEZUN OLDUKTAN SONRAKİ HEDEFİM KENDİ İŞ YERİMİ AÇMAK”

Atölyede çalışan 12'inci sınıf öğrencisi Mustafa Efe Yağmur, “ben 9'uncu sınıftan beri bu okuldayım. Bu sene inşallah mezun olacağım. Bu okulda eğitime çırak olarak başladım. Şu anda bu bölümün kalfası oldum. Okulumuz çok iyi ve iyi olduğu için bu okulu seçtim. Bu okulda hem çalışıyoruz hem kazandığımız para ile ailemize destek veriyoruz hem de meslek öğreniyoruz. Mezun olduktan sonraki hedefim ise kendi iş yerimi açmak” şeklinde konuştu.