Gaziantep'te çocuk yaşta başlayan at sevgisi çiftlik açmasına sebep oldu!

Çiftliğin bölge halkınca sevildiğini dile getiren baba Demirkıran, "İnsanlara bunun iyi bir aktivite olabileceğini, kadınların bunu çok rahat öğrenebileceğini göstermek için bir çiftlik kurduk. Kızımın bir şeyler yapıyor olduğunu görmek gurur verici. Rümeysa kafaya koyduğunu yapabilen biri.