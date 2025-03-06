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GündemGaziantep'te çocuk yaşta başlayan at sevgisi çiftlik açmasına sebep oldu!
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Gaziantep'te çocuk yaşta başlayan at sevgisi çiftlik açmasına sebep oldu!

Gaziantep'te yaşayan Rümeysa Demirkıran, çocuk yaşta atlara duyduğu sevgiyle çiftlik kurdu. Demirkıran, "İlk başta videolar izleyerek öğrenmeye başladım, sonra bir at aldık. Burada at binmeyi öğretenler çok yüksek fiyat talep ettikleri için kendi kendime öğrenmek zorunda kaldım. Çok düştüm, kalktım, ilk at binme deneyimimde ayakkabının ne kadar önemli olduğunu bilmiyordum. O yüzden ilk binişimde yerde 150 metre sürüklenmek zorunda kaldım." dedi.

AA
• 06 Mart 2025 - 12:58 • Son Güncelleme:
AA
• 06 Mart 2025 - 12:58 • Son Güncelleme:
1Gaziantepte çocuk yaşta başlayan at sevgisi çiftlik açmasına sebep oldu

Burç Akpınar köyünde ailesiyle birlikte yaşayan 24 yaşındaki Rümeysa Demirkıran'ın atlara olan ilgisi, 7 yaşında gittiği çiftlikte ata binmesiyle başladı. At videoları izleyerek büyüyen kızının bu sevgisini gören babası Ayhan Demirkıran, kızına "Şahba" isimli at aldı.

2Gaziantepte çocuk yaşta başlayan at sevgisi çiftlik açmasına sebep oldu

Bir süre bindiği bu atla kendisini geliştiren Rümeysa, daha sonra babasıyla çiftlik kurmaya karar verdi. Yaklaşık 1 yıl süren hazırlığın ardından köydeki 9 dönüm arazide 19 atın olduğu çiftliği faaliyete geçirdi.

3Gaziantepte çocuk yaşta başlayan at sevgisi çiftlik açmasına sebep oldu

Kurduğu çiftlikte müşterilerine at binmeyi öğreten Rümeysa Demirkıran, AA muhabirine, at sevgisinin gün geçtikçe daha da arttığını söyledi.At binmeyi kendi kendine öğrendiğini belirten Demirkıran, şunları kaydetti:

4Gaziantepte çocuk yaşta başlayan at sevgisi çiftlik açmasına sebep oldu

"İlk başta videolar izleyerek öğrenmeye başladım, sonra bir at aldık. Burada at binmeyi öğretenler çok yüksek fiyat talep ettikleri için kendi kendime öğrenmek zorunda kaldım. Çok düştüm, kalktım, ilk at binme deneyimimde ayakkabının ne kadar önemli olduğunu bilmiyordum. O yüzden ilk binişimde yerde 150 metre sürüklenmek zorunda kaldım."

5Gaziantepte çocuk yaşta başlayan at sevgisi çiftlik açmasına sebep oldu

Demirkıran, düşme ve yaralanmalarına rağmen at binmeye hiç ara vermediğini, atıyla arasında büyük bir bağ olduğunu, onunla vakit geçirdiğinde tüm sıkıntıları unuttuğunu anlattı.

6Gaziantepte çocuk yaşta başlayan at sevgisi çiftlik açmasına sebep oldu

Attan düştüğü için bir operasyon geçirdiğini, hastaneden gelir gelmez ilk olarak atını görmek istediğini anlatan Demirkıran, "O beni mutlu ediyor, bana acımı unutturuyor. Ben günlük 8-9 saat at binen bir insanım, sabah uyandığımda kahvaltıdan sonra direkt at biniyorum. Müşterilerimizi götürüp onlarla ilgileniyoruz. Bazen kendim kulaklığımı takıp atımla birlikte dağa çıkıyorum." diye konuştu.

7Gaziantepte çocuk yaşta başlayan at sevgisi çiftlik açmasına sebep oldu

Baba Ayhan Demirkıran ise 4 yıl önce araziyi aldığında hayvancılık yapmayı düşündüğünü ancak çocuklarının atlara hevesli ve istekli olduğunu görünce çiftlik kurmaya karar verdiklerini dile getirdi.

8Gaziantepte çocuk yaşta başlayan at sevgisi çiftlik açmasına sebep oldu

Çiftliğin bölge halkınca sevildiğini dile getiren baba Demirkıran, "İnsanlara bunun iyi bir aktivite olabileceğini, kadınların bunu çok rahat öğrenebileceğini göstermek için bir çiftlik kurduk. Kızımın bir şeyler yapıyor olduğunu görmek gurur verici. Rümeysa kafaya koyduğunu yapabilen biri.

9Gaziantepte çocuk yaşta başlayan at sevgisi çiftlik açmasına sebep oldu

Kızımın bu noktadaki kabiliyeti ve kendine olan öz güvenini bildiğim için bunun üstesinden gelebileceğine emindim. Benden daha önce ata binmeyi öğrendi, bu gurur verici bir şey." ifadesini kullandı.