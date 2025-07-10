Gaziantep'te 4 metrekarelik dükkanda, 200 derece sıcaklıkta ekmek mücadelesi!

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Serinlemek için sürekli su içtiklerini, sık sık ellerini ve yüzlerini yıkadıklarını belirten Toprak, "Bu aşırı sıcakları kimse çekemez ve bu sıcakta herkes çalışamaz. Herkes bu işi de yapamaz. Bu sıcaklığı bile görseler kimse katlanamaz. Gün boyu yoruluyoruz ama yapacak bir şey yok. İşimiz kışın iyi oluyor ama yazın zor oluyor" diye konuştu.