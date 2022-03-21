Gaziantep yenilgisinin faturası Torrent'e değil Burak Elmas ve Fatih Terim'e kesildi!
Gaziantep FK karşısında 1-0 öne geçmesine rağmen galibiyetini koruyamayan ve mücadeleyi 3-1 kaybeden Galatasaray'da 3 futbolcunun transferi için Burak Elmas ile Fatih Terim sorgulanmaya başlandı. 3 oyuncuya toplamda 14 milyon euro bonservis ödeyen sarı kırmızılı kulüpte yönetim sert bir dille eleştirildi.
Galatasaraylı Bafetimbi Gomis, Fransa'da katıldığı programda sarı kırmızılı takıma transfer olduğu için oldukça mutlu olduğunu anlattı.
UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona'ya talihsiz biçimde elenen Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Gaziantep FK ile karşılaştı. Teknik direktör Domenech Torrent yoğun maç trafiğinden dolayı kadroda rotasyona gitti. Gomis'le öne geçen sarı-kırmızılı takım bu üstünlüğünü muhafaza edemedi ve karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrıldı.
Yaz transfer döneminde büyük umutlarla alınan Morutan, Gaziantep deplasmanında bulduğu şansı iyi değerlendiremedi. Rumen oyuncu isteksiz halleriyle adeta saç baş yoldururken, kötü performansı rakamlara da yansıdı. 3-1 kaybedilen mücadelede 29 kez topla buluşan ve en az 60 dakika forma giyen isimler arasında bu alanda son sırada yer alan Morutan, 12 kez pas denemesinde ise %83,3 isabet oranı sağladı.
Bir orta açan fakat bunda isabeti yakalayamayan sarı-kırmızılı futbolcunun 3 şut denemesi ise kaleyi bulmadı. Hücum kadar oyunun savunma kısmında da sınıfta kaldı. 22 yaşındaki oyuncu girdiği 10 ikili mücadelenin sadece 4’ünü kazanabildi. Büyük beklentilerle transfer edilen Morutan için Steaua Bükreş kulübüne 3,5 milyon euro bonservis bedeli ödenmişti.
Sağ bek tercihi nedeniyle Torrent'i eleştiren Reha Kapsal ise şöyle konuştu: "Sağ bek oynayacaksa Alparslan oynayabilirdi ya da koskoca Galatasaray altyapısında 1 tane sağ bek yok mu? Galatasaray yorgun olabilir, yenilebilir ama Torrent gibi birisinin oyuncu yerleşimini iyi yaptırması gerekiyordu. Galatasaray kadrosu, kötü bir kadro değil. Sadece, Fatih Terim döneminde de Torrent döneminde de iyi çalıştığına inanmıyorum."