Geri Dön

FUTBOL

GAZETE VATAN ANA SAYFA
GalatasarayGaziantep yenilgisinin faturası Torrent'e değil Burak Elmas ve Fatih Terim'e kesildi!
HaberlerGalatasaray Haberleri Gaziantep yenilgisinin faturası Torrent'e değil Burak Elmas ve Fatih Terim'e kesildi!
• 21 Mart 2022 - 08:52 • Son Güncelleme:

Gaziantep yenilgisinin faturası Torrent'e değil Burak Elmas ve Fatih Terim'e kesildi!

Gaziantep FK karşısında 1-0 öne geçmesine rağmen galibiyetini koruyamayan ve mücadeleyi 3-1 kaybeden Galatasaray'da 3 futbolcunun transferi için Burak Elmas ile Fatih Terim sorgulanmaya başlandı. 3 oyuncuya toplamda 14 milyon euro bonservis ödeyen sarı kırmızılı kulüpte yönetim sert bir dille eleştirildi.

• 21 Mart 2022 - 08:52 • Son Güncelleme:
1Gaziantep yenilgisinin faturası Torrente değil Burak Elmas ve Fatih Terime kesildi
ABONE OL

Galatasaraylı Bafetimbi Gomis, Fransa'da katıldığı programda sarı kırmızılı takıma transfer olduğu için oldukça mutlu olduğunu anlattı.

2Gaziantep yenilgisinin faturası Torrente değil Burak Elmas ve Fatih Terime kesildi

Gomis Canal+'a yaptığı açıklamada, "Bu kulüple, şehirle ve taraftarla güçlü bir geçmişim var. Güzel bir aşk hikayesi diyebiliriz. Şu anda her şey güzel gidiyor. Buraya gelmekle doğru bir seçim yaptım." sözlerini kullandı.

3

Artık yaşının ilerlediğini ve bu dönemde yedek kaldığını anlatan Gomis, "Belirli bir yaşa geldim ve şimdilik daha çok yedeğim. Takımda tanıdığım arkadaşlarım hala var, onlarla yeniden buluşmak da güzel." açıklamasını yaptı.

4Gaziantep yenilgisinin faturası Torrente değil Burak Elmas ve Fatih Terime kesildi

UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona'ya talihsiz biçimde elenen Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Gaziantep FK ile karşılaştı. Teknik direktör Domenech Torrent yoğun maç trafiğinden dolayı kadroda rotasyona gitti. Gomis'le öne geçen sarı-kırmızılı takım bu üstünlüğünü muhafaza edemedi ve karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrıldı.

5Gaziantep yenilgisinin faturası Torrente değil Burak Elmas ve Fatih Terime kesildi

Yaz transfer döneminde büyük umutlarla alınan Morutan, Gaziantep deplasmanında bulduğu şansı iyi değerlendiremedi. Rumen oyuncu isteksiz halleriyle adeta saç baş yoldururken, kötü performansı rakamlara da yansıdı. 3-1 kaybedilen mücadelede 29 kez topla buluşan ve en az 60 dakika forma giyen isimler arasında bu alanda son sırada yer alan Morutan, 12 kez pas denemesinde ise %83,3 isabet oranı sağladı.

6Gaziantep yenilgisinin faturası Torrente değil Burak Elmas ve Fatih Terime kesildi

Bir orta açan fakat bunda isabeti yakalayamayan sarı-kırmızılı futbolcunun 3 şut denemesi ise kaleyi bulmadı. Hücum kadar oyunun savunma kısmında da sınıfta kaldı. 22 yaşındaki oyuncu girdiği 10 ikili mücadelenin sadece 4’ünü kazanabildi. Büyük beklentilerle transfer edilen Morutan için Steaua Bükreş kulübüne 3,5 milyon euro bonservis bedeli ödenmişti.

7Gaziantep yenilgisinin faturası Torrente değil Burak Elmas ve Fatih Terime kesildi

A Spor yorumcuları Levent Tüzemen ve Reha Kapsal, Galatasaray'ın Gaziantep FK'ye 3-1 mağlup olduğu mücadeleyi yorumladı.

8Gaziantep yenilgisinin faturası Torrente değil Burak Elmas ve Fatih Terime kesildi

Transferler nedeniyle G.Saray yönetimini eleştiren Tüzemen, "Oyuncuların hatalarını yorgunluğa bağlayamam ben, bu beceriksizliktir. Beceriksizten dolayı skor böyle oldu. 2 tane Rumen almışsınız, 10 milyon euro verildi, elinde bir tane Maxim yok! Bedava geldi bu Maxim ya bunu göremiyor musunuz siz?

9Gaziantep yenilgisinin faturası Torrente değil Burak Elmas ve Fatih Terime kesildi

4 milyon euro verilecek adam mı Berkan? Boey'i aldınız sakatlıktan kurtulamıyor. Yapılan kadro mühendisliğinin yanlışlığı had safhada" diye konuştu.

10Gaziantep yenilgisinin faturası Torrente değil Burak Elmas ve Fatih Terime kesildi

Sağ bek tercihi nedeniyle Torrent'i eleştiren Reha Kapsal ise şöyle konuştu: "Sağ bek oynayacaksa Alparslan oynayabilirdi ya da koskoca Galatasaray altyapısında 1 tane sağ bek yok mu? Galatasaray yorgun olabilir, yenilebilir ama Torrent gibi birisinin oyuncu yerleşimini iyi yaptırması gerekiyordu. Galatasaray kadrosu, kötü bir kadro değil. Sadece, Fatih Terim döneminde de Torrent döneminde de iyi çalıştığına inanmıyorum."

11Gaziantep yenilgisinin faturası Torrente değil Burak Elmas ve Fatih Terime kesildi

MİSLİ.COM YENİ ÜYE OLAN HERKESE 20 TL HEDİYE! ÜYE OLMAK İÇİN TIKLAYIN...

İLGİLİ ŞAMPİY10 GALERİLERİ

Sıradaki Galeri
Kim Min Jae'yi, Pelkas'ı bıraktı 2 yıldızı alkışladı! Tempo, mücadele gücü hep onlarda...

Kim Min Jae'yi, Pelkas'ı bıraktı 2 yıldızı alkışladı! Tempo, mücadele gücü hep onlarda...

İsmail Kartal'a akıl verdi! Bu takımın başrol oyuncusu Mesut Özil değil o...

İsmail Kartal'a akıl verdi! Bu takımın başrol oyuncusu Mesut Özil değil o...

Gaziantep yenilgisinin faturası Torrent'e değil Burak Elmas ve Fatih Terim'e kesildi!

Gaziantep yenilgisinin faturası Torrent'e değil Burak Elmas ve Fatih Terim'e kesildi!

Dün Fenerbahçe'yi ipten aldı bugün 'gönderilecekler listesine' adı yazıldı!

Dün Fenerbahçe'yi ipten aldı bugün 'gönderilecekler listesine' adı yazıldı!