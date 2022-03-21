Gaziantep yenilgisinin faturası Torrent'e değil Burak Elmas ve Fatih Terim'e kesildi!

Sağ bek tercihi nedeniyle Torrent'i eleştiren Reha Kapsal ise şöyle konuştu: "Sağ bek oynayacaksa Alparslan oynayabilirdi ya da koskoca Galatasaray altyapısında 1 tane sağ bek yok mu? Galatasaray yorgun olabilir, yenilebilir ama Torrent gibi birisinin oyuncu yerleşimini iyi yaptırması gerekiyordu. Galatasaray kadrosu, kötü bir kadro değil. Sadece, Fatih Terim döneminde de Torrent döneminde de iyi çalıştığına inanmıyorum."