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GündemGaziantep Türkiye'de ilk sırada! 2024 yılına resmen damga vurdu
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Gaziantep Türkiye'de ilk sırada! 2024 yılına resmen damga vurdu

Gaziantep, 2024 yılında coğrafi işaretli ürün sıralamasında 106 ürünle birinci sırada yer aldı.

AA
• 04 Ocak 2025 - 07:22 • Son Güncelleme:
AA
• 04 Ocak 2025 - 07:22 • Son Güncelleme:
1Gaziantep Türkiyede ilk sırada 2024 yılına resmen damga vurdu

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, yazılı açıklamasında, kentin 2024'te 106 coğrafi işaretli ürünle yurt genelinde birinci sırada yer aldığını belirtti.

2Gaziantep Türkiyede ilk sırada 2024 yılına resmen damga vurdu

Coğrafi işaretli ürünlerle rol model olduklarını vurgulayan Akıncı, "Tescil çalışmalarımızı 2025 yılında da gerek Türk Patent Kurumu nezdinde gerekse de Avrupa Birliği'nde sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

3Gaziantep Türkiyede ilk sırada 2024 yılına resmen damga vurdu

Akıncı, Antep fıstık ezmesi, Antep lahmacunu, Antep muskası ve Antep bulgurunun da tescili için başvuruda bulunduklarını kaydetti.​​​​​​​

4GAZİANTEP İLİNDE BULUNAN COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLERDEN BAZILARI

GAZİANTEP İLİNDE BULUNAN COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLERDEN BAZILARI

1) Antep Allı Yeşilli Dolma /Antep Nakışlı Dolma /Antep Yaz Dolması 2) Antep Baklavası 3) Antep Beyranı 4) Antep Bulguru / Gaziantep Bulguru 5) Antep Dolmalık Biber Kurusu / Gaziantep Dolmalık Biber Kurusu 6) Antep Firiği 7) Antep Fıstık Ezmesi (Antepfıstığı Ezmesi / Gaziantep Fıstık Ezmesi) 8) Antep Fıstığı 9) Antep Katmeri 10) Antep Kurabiyesi

5Gaziantep Türkiyede ilk sırada 2024 yılına resmen damga vurdu

11) Antep Kuruluk Patlıcanı (Gaziantep Kuru Patlıcanı) 12) Antep Kutnu Kumaşı 13) Antep Köy Kahkesi (Gaziantep Köy Kahkesi) 14) Antep Menengiç Kahvesi / Gaziantep Menengiç Kahvesi / Antep Melengiç Kahvesi / Gaziantep Melengiç Kahvesi 15) Antep Meyan Şerbeti (Gaziantep Meyan Şerbeti, Antep Meyankökü Şerbeti) 16) Antep Muskası (Gaziantep Muskası) 17) Antep Pekmezi / Gaziantep Pekmezi 18) Antep Peyniri / Gaziantep Peyniri / Antep Sıkma Peyniri 19) Antep Sumağı 20) Antep Tırnaklı Pidesi / Gaziantep Tırnaklı Pidesi / Antep Pidesi