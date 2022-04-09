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TrabzonsporGaziantep FK - Trabzon maçına damga vurdu! Andreas Cornelius ne yaptın... Görenler inanamadı: Gerçek miydi?
HaberlerTrabzonspor Haberleri Gaziantep FK - Trabzon maçına damga vurdu! Andreas Cornelius ne yaptın... Görenler inanamadı: Gerçek miydi?
• 09 Nisan 2022 - 22:50 • Son Güncelleme:

Gaziantep FK - Trabzon maçına damga vurdu! Andreas Cornelius ne yaptın... Görenler inanamadı: Gerçek miydi?

Süper Lig'de Konyaspor'un kaybettiği haftada Gaziantep FK'ya konuk olan lider Trabzonspor, sahadan 0-0 beraberlikle ayrılarak fırsat tepti. Bordo mavililer, Gaziantep FK maçında galip gelebilseydi, 33. haftada evinde oynayacağı Fatih Karagümrük maçından 3 puanla ayrılması durumunda şampiyonluğunu ilan edecekti. Öte yandan karşılaşmada bordo - mavili ekibin Cornelius ile kaçırdığı gol sosyal medyada gündem oldu. Danimarkalı yıldızın altı pas içerisinden yaptığı kafa vuruşu, önce direğe çarptı ardından kaleci Günay Güvenç'e geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

• 09 Nisan 2022 - 22:50 • Son Güncelleme:
1Gaziantep FK - Trabzon maçına damga vurdu Andreas Cornelius ne yaptın... Görenler inanamadı: Gerçek miydi
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Spor Toto Süper Ligde şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Trabzonspor, konuk oldu.

2TRABZONSPORDA İKİ İSİM GERİ DÖNDÜ

TRABZONSPOR'DA İKİ İSİM GERİ DÖNDÜ

Trabzonspor'da bir süredir sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı kalan Vitor Hugo ve Marek Hamsik geri döndü.

3Gaziantep FK - Trabzon maçına damga vurdu Andreas Cornelius ne yaptın... Görenler inanamadı: Gerçek miydi

Bordo-mavililerde, kupadaki Antalyaspor karşılaşmasında sakatlanan Vitor Hugo 39 gün sonra formasına kavuşurken, son olarak 15 Ocak'ta Sivasspor deplasmanında ilk 11'de başlayan Hamsik de, yaklaşık 3 ay sonra 11'de yer aldı.

4Gaziantep FK - Trabzon maçına damga vurdu Andreas Cornelius ne yaptın... Görenler inanamadı: Gerçek miydi

Gaziantep'te oynanan ve büyük heyecana sahne olan karşılaşmada her iki takım da birçok kez gole yaklaşsa da kaleciler Günay ve Uğurcan'ı geçemedi.

5Gaziantep FK - Trabzon maçına damga vurdu Andreas Cornelius ne yaptın... Görenler inanamadı: Gerçek miydi

Maçın en net fırsatında Trabzonspor, golcüsü Andreas Cornelius ile direği geçemezken Gaziantep FK da Muhammet Demir'in şutunda direğe takıldı.

6Gaziantep FK - Trabzon maçına damga vurdu Andreas Cornelius ne yaptın... Görenler inanamadı: Gerçek miydi

Karşılaşma başladığı gibi sona ererken puanını 72'ye yükselen bordo mavililer, en yakın rakibi Konyaspor'un 14 puan önünde zirvede yer aldı.

7Gaziantep FK - Trabzon maçına damga vurdu Andreas Cornelius ne yaptın... Görenler inanamadı: Gerçek miydi

Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor sahasında Karagümrük'ü ağırlayacak. Gaziantep FK deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak.

8Gaziantep FK - Trabzon maçına damga vurdu Andreas Cornelius ne yaptın... Görenler inanamadı: Gerçek miydi

İlk yarının son anlarında Trabzonsporlu Nwakaeme, Ertuğrul Ersoy geçmek isterken rakibinin müdahalesinin ardından acılar içinde faul ve kırmızı kart bekledi.

9Gaziantep FK - Trabzon maçına damga vurdu Andreas Cornelius ne yaptın... Görenler inanamadı: Gerçek miydi

Pozisyonun hemen ardından soluğu hakem Erkan Özdamar'ın yanında alan Nwakaeme, kırmızı kart itirazında bulunurken VAR'ı işaret etti.

10Gaziantep FK - Trabzon maçına damga vurdu Andreas Cornelius ne yaptın... Görenler inanamadı: Gerçek miydi

Nwakaeme'nin itirazı sonrası elini kulaklığına götüren Erkan Özdamar daha sonra oyunu devam ettirirken bordo mavili oyuncular karara tepki gösterdi.

11Gaziantep FK - Trabzon maçına damga vurdu Andreas Cornelius ne yaptın... Görenler inanamadı: Gerçek miydi

Nwakaeme'nin Ertuğrul Ersoy ile giriştiği mücadelenin görüntülerini paylaşan bordo mavili taraftarlar da hakem kararını sosyal medyadan eleştirdi.

12Gaziantep FK - Trabzon maçına damga vurdu Andreas Cornelius ne yaptın... Görenler inanamadı: Gerçek miydi

Öte yandan İki takım da karşılıklı pozisyonlarla birbirlerini yoklarken, bordo - mavili takımın kaçırdığı golü görenler, gözlerine inanamadı. İşte o anın detayları...

13SAHALARDA ENDER GÖRÜLEN BİR AN

SAHALARDA ENDER GÖRÜLEN BİR AN

Karşılaşmanın 19. dakikasında Gaziantep FK kalesinde yaşanan pozisyon ise futbol sahalarında ender görülen cinstendi.

14Gaziantep FK - Trabzon maçına damga vurdu Andreas Cornelius ne yaptın... Görenler inanamadı: Gerçek miydi

Gelişen Trabzonspor atağında sağ kanattan gelen Edin Visca'nın ortasında altı pasta topla buluşan Andreas Cornelius'un kafa vuruşu ağlarla buluşmadı.

15Gaziantep FK - Trabzon maçına damga vurdu Andreas Cornelius ne yaptın... Görenler inanamadı: Gerçek miydi

Danimarkalı yıldızın şutu, önce direğe çarptı ardından kaleci Günay Güvenç'e geldi.(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

16GERÇEK MİYDİ

"GERÇEK MİYDİ?"

Pozisyonu izleyenler ise adeta gözlerine inanamadı ve sosyal medyada "Bu gol nasıl kaçar? Az önce izlediğimiz şey gerçek miydi?" yorumlarında bulundu.

17Gaziantep FK - Trabzon maçına damga vurdu Andreas Cornelius ne yaptın... Görenler inanamadı: Gerçek miydi
18Gaziantep FK - Trabzon maçına damga vurdu Andreas Cornelius ne yaptın... Görenler inanamadı: Gerçek miydi
19Gaziantep FK - Trabzon maçına damga vurdu Andreas Cornelius ne yaptın... Görenler inanamadı: Gerçek miydi

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