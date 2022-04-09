• 09 Nisan 2022 - 22:50 • Son Güncelleme:
Gaziantep FK - Trabzon maçına damga vurdu! Andreas Cornelius ne yaptın... Görenler inanamadı: Gerçek miydi?
Süper Lig'de Konyaspor'un kaybettiği haftada Gaziantep FK'ya konuk olan lider Trabzonspor, sahadan 0-0 beraberlikle ayrılarak fırsat tepti. Bordo mavililer, Gaziantep FK maçında galip gelebilseydi, 33. haftada evinde oynayacağı Fatih Karagümrük maçından 3 puanla ayrılması durumunda şampiyonluğunu ilan edecekti. Öte yandan karşılaşmada bordo - mavili ekibin Cornelius ile kaçırdığı gol sosyal medyada gündem oldu. Danimarkalı yıldızın altı pas içerisinden yaptığı kafa vuruşu, önce direğe çarptı ardından kaleci Günay Güvenç'e geldi. İşte son dakika haberinin detayları...
• 09 Nisan 2022 - 22:50 • Son Güncelleme:
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Spor Toto Süper Ligde şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Trabzonspor, konuk oldu.
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Gaziantep'te oynanan ve büyük heyecana sahne olan karşılaşmada her iki takım da birçok kez gole yaklaşsa da kaleciler Günay ve Uğurcan'ı geçemedi.
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